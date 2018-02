před 11 hodinami

Turecký fotbalista Halil Altintop definitivně ukončil nepovedené angažmá ve Slavii Praha a odešel do druholigového německého Kaiserslauternu, kde už v minulosti působil. Pětatřicetiletý ofenzivní záložník přišel do Slavie loni v létě jako zvučná posila, ale v týmu úřadujícího mistra se neprosadil. Na podzim Altintop zasáhl do deseti soutěžních zápasů, v nichž si připsal dva góly a jednu asistenci. Na začátku zimní přípravy vršovický klub bývalému tureckému reprezentantovi oznámil, že už s ním nepočítá, a vyřadil ho z kádru. Altintop má Kaiserslauternu pomoci z posledního místa druhé bundesligy.

autor: ČTK | před 11 hodinami

Související

