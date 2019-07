Plzeň s Olomoucí zvládla obrat, Potočný vystřelil Liberci výhru v Ostravě

před 3 hodinami

Vítěznou ligovou premiéru v letošním ročníku si připsali fotbalisté Plzně, když doma otočili zápas s Olomoucí a vyhráli 3:1. Na lavičce Sigmy nevyšla soutěžní premiéra trenérovi Radoslavu Látalovi. Hosty poslal v duelu prvního kola do vedení Jakub Plšek z penalty, ještě před pauzou srovnal Joel Kayamba. Krátce po vyloučení olomouckého Jakuba Yunise o triumfu úřadujících vicemistrů rozhodl v 72. minutě Jan Kopic a v nastavení přidal třetí gól střídající Jan Kovařík.

"Zápas měl grády, měli jsme šance, spoustu střel a brejkových situací, které jsme bohužel neproměnili. Byl to týmový výkon, i vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel, mužstvo odehrálo výborné utkání. Chtěl bych pochválit mužstvo, že za nepříznivého vývoje jsme to dokázali otočit a vyhrát 3:1," řekl trenér Viktorie Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Z plzeňských letních posil se do základní sestavy dostal jen záložník Kalvach, který přišel právě z Olomouce. Poprvé od loňského října za Viktorii nastoupil v soutěžním zápase uzdravený útočník Krmenčík.

O první zajímavější moment se postaral Kalvach, jehož dalekonosnou střelu brankář Reichl jen vyrazil před sebe. Ve 24. minutě zahodil velkou šanci Čermák, když v ideální pozici přestřelil olomouckou branku. Domácí se dál trápili v koncovce. Krmenčík hlavičkoval vedle a Čermák minul technickou ranou.

Hosté odolali tlaku favorita a ve 34. minutě nečekaně otevřeli skóre. Yunise v pokutovém území fauloval Hejda a penaltu proměnil Plšek. Olomoučtí v nejvyšší soutěži dali Plzni gól po 654 minutách. Hejda se navíc při zákroku zranil a musel být odnesen ze hřiště.

"Do stavu 0:1 jsme měli tři čtyři stoprocentní příležitosti, které jsme nedali. Soupeř z takové první vážné šance měl penaltu a vedl 1:0," konstatoval Vrba.

Plzeňští však rychle zareagovali a pět minut před pauzou vyrovnali. Čermák přesným centrem vyslal Kayambu, konžský záložník zblízka překonal Reichla a připsal si premiérový ligový gól za Viktorii. "Přáli jsme si udržet do poločasu vedení, ale bohužel jsme inkasovali po naší chybě," litoval olomoucký kouč Látal.

Po pauze jako první zahrozil Krmenčík, jenž po Kayambově přihrávce z úhlu trefil boční síť. Reichl později vyrazil tečovanou střelu aktivního Kayamby. Olomouc po změně stran prakticky jen bránila a v 70. minutě si zkomplikovala situaci, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Yunis.

"Utkání se lámalo po naší červené kartě, to už jsme měli těžké. Proti jedenácti už se tady těžko hraje, protože Viktorka má velkou kvalitu," prohlásil Látal, jenž se na Yunise zlobil. "Hráč se žlutou kartou udělá zákrok na soupeřově polovině, kde by nezmařil žádnou situaci. Tohle si musí pohlídat, je to jeho hrubá chyba," dodal olomoucký trenér.

Západočeši využili přesilovku už za dvě minuty. Čermák v šestnáctce přihrál Kopicovi, který se otočil kolem Sladkého a zblízka propálil Reichla.

Ten v závěru ještě podržel Sigmu, když tváří v tváří vychytal Kopice i Kalvacha. Viktoria přečkala nebezpečnou Štěrbovu hlavičku a ve čtvrté minutě nastavení přece jen přidal pojistku Kovařík, který přehodil Reichla. Třetí asistenci si připsal Čermák.

Plzeň v lize zdolala Olomouc v desátém z posledních jedenácti utkání. "Z mého pohledu náš fotbal byl dneska hodně aktivní, snažili jsme přecházet rychle do útočné fáze. Byl to z naší strany dobrý výkon," ocenil Vrba.

Příbram doma remizovala s Teplicemi

Liberečtí vstoupili do nové sezony výhrou 2:1 v Ostravě. Baník v duelu prvního kola vedl od deváté minuty gólem Nemanji Kuzmanoviče, po změně stran ale srovnal hostující Jakub Pešek a ve čtvrté minutě nastavení dokonal obrat Roman Potočný. Domácí Robert Hrubý za stavu 1:1 z penalty trefil jen břevno.

Příbramští stejně jako před rokem na úvod nové ligové sezony remizovali doma s Teplicemi 1:1. Za oba celky se střelecky prosadily letní posily. Domácí poslal v duelu prvního kola do vedení před poločasem Michal Škoda, za Severočechy srovnal v 72. minutě navrátilec Jakub Mareš.

1. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 3:1 (1:1)

Branky: 40. Kayamba, 72. Kopic, 90.+4 Kovařík - 34. Plšek z pen. Rozhodčí: Pechanec - Flimmel, Melichar - Adam (video). ŽK: Kopic, Kayamba - Štěrba, Greššák, Falta, Yunis, Vepřek, Radoslav Látal (trenér). ČK: 70. Yunis. Diváci: 9611.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda (34. Pernica), Brabec, Limberský - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, Čermák, Kopic (88. Kovařík) - Krmenčík (78. Chorý). Trenér: Vrba.

Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Štěrba, Vepřek (90. Zmrzlý) - Texl (70. Pilař), Houska, Greššák, Plšek (81. Nešpor), Falta - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

Baník Ostrava - Slovan Liberec 1:2 (1:0)

Branky: 9. Kuzmanovič - 54. Pešek, 90.+4 Potočný. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vaňkát. ŽK: Smola, Fleišman - Oscar, Breite, Potočný, Musa, Hoftych (trenér), Čech (trenér brankářů). Diváci: 7542.

Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý (82. Baroš), Holzer (69. Granečný) - Kuzmanovič (58. Diop), Smola. Trenér: Páník.

Liberec: Nguyen - Mikula, Karafiát, Kačaraba, Hybš - Breite, Oscar - Koscelník, Mara (87. Nešický), Pešek (65. Musa) - Potočný. Trenér: Hoftych.

1. FK Příbram - FK Teplice 1:1 (1:0)

Branky: 43. Škoda - 72. Mareš. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Vitner. ŽK: Soldát - Kučera, Mareš.

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir (62. Voltr), Rezek, Soldát, Polidar, Zeman (90. Slepička) - Škoda (80. Hájek). Trenér: Nádvorník.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Paradin - Hora, Trubač (87. Ljevakovič), Kučera, Žitný - Moulis (63. Vyhnal), Mareš. Trenér: Hejkal.