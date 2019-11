Bída Karviné trvá. Straka se vztekal: Frajeři jsou uražení, ale tohle je jejich džob

Pátá porážka v řadě. Od začátku října Karviná nevstřelila gól a na poslední Opavu má náskok už jen bod. František Straka tak byl po zápase s Baníkem a prohře 0:3 v ráži.

Trenér Karviné přecházel při hodnocení porážky s Opavou mezi naštváním a zdrcením z porážky ve slezském měření sil s Baníkem. Karviná už má na poslední Opavu náskok jen bod, naopak prostřední skupina Fortuna:ligy se jí vzdaluje.

"To je furt dokola a je to jedno a to samé. Sám to nechápu. Věděli jsme, že Baník má hodně kvalitní tým, to je všechno pravda, ale my se porážíme každý týden sami. Nechápu to. Standardky cvičíme, věnujeme se tomu, ale pak se porážíme sami. To jsou zbytečné chyby. Těžko se mi to komentuje, co k tomu říct…," hledal slova Straka.

Naštval ho především přístup některých hráčů. "Věděli jsme, že čím déle budeme hrát s nulou vzadu, tím větší budeme mít šanci. Jedna věc je si to říkat dopředu, druhá věc je samotný výkon hráčů, co přichází na hřiště," nebral si servítky.

Karviná inkasovala ze dvou standardních situací. "Hráči, kteří by měli role přebírat při standardkách, tak chrápou, nebo jsou někteří dokonce uražení. Tohle mi hlava nebere. Někteří frajeři si musí uvědomit, že je to jejich džob. Hráč, který u toho měl být, tak mával rukama ve stylu: Co já? Já nic. Něco takového ukazoval. Všichni se musíme postarat o to, abychom se z té mizérie dostali," burcoval Straka, který je odhodlaný v týmu dál pokračovat.

Po zápase s Opavou řekl, že důvěru vedení zatím stále cítí. "Já neutíkám a utíkat nebudu. Důvěru mám a budu makat a bojovat. Jsou tu kluci, kteří mají podobný charakter jako já, a na těch to musíme postavit. Teď půjdeme do války. Není to o jednotlivci, je to o kolektivu. Dokud bude síla, budu bojovat dál," řekl František Straka, který v minulosti trénoval Spartu, Slavii, Slovan Bratislava nebo kluby v Egyptě a Libanonu.

"To není jen o trenérech, to je hlavně o hráčích," pokračoval rozezlený trenér. "To co tam momentálně dělají při standardkách, to smrdí. Já už nevím, co jim mám říct. Asi by bylo dobré, aby ukázali, jestli mají vůbec koule."

Kritice neušel ani brankář Karviné, který neměl čisté svědomí u gólu Jiřího Fleišmana z přímého kopu. "Gólman zaspal totálně. Viděl jsem to z lavičky. Fleišmana všichni známe, myslel jsem, že ho zná i Martin Pastornický. To je typ hráče, který to zkusí. To si musíme pohlídat, tohle se nesmí stát," hořekoval Straka.

Toho může alespoň těšit, že i přes pět porážek v řadě bez vstřelené branky má stále na své straně karvinské fanoušky, kteří ho podpořili i po páteční prohře. "Chci poděkovat fanouškům, kteří za námi stojí a čekají až se zvedneme. Není to jednoduché, člověk cítí obrovskou zodpovědnost, která je větší a větší. Nedá se nic dělat, teď se musíme oklepat," vzkázal jim.