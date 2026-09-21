Potěšil mě sparťan na radaru, říká Šenkeřík. Vypíchl i parádu v Olomouci

„Vyzdvihl bych nádherný gól ekvádorského útočníka Johna Mercada proti Olomouci. Krásně si míč sekl, když naznačil, že půjde do kličky, a obránce roztočil. A pak to trefil náramně. Takové góly chceme vidět,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Slávistický útočník Tomáš Chorý při opakované penaltě proti Plzni ukázal, jak je v této disciplíně silný hráč. Sledoval jsem, jak slávisté před ní vytvořili hlouček a určitě se probíralo, jestli na ni má znova jít.
Myslel jsem, že dostane šanci někdo jiný. Ale najednou z něho Chorý vyplaval a vzal to sebe. Klobouk dolů. Asi byl v takovém transu, že se nijak nebál a věřil si. Svědčí to o jeho sebevědomí.
Všechna čest, že to zvládl. To je odpovědnost jako prase. V takovém zápase, za takového stavu a v takovém čase.
Tím, že se pokutový kop opakoval, vymazal se předchozí neúspěšný pokus. Takže má pořád rekordní bilanci dvaceti proměněných penalt za sebou bez jediného selhání.
Určitě tahle obdivuhodná série jednou skončí, nepřepokládal jsem ovšem, že zrovna proti Plzni. Myslel jsem si, že ji s přehledem dá.
Ale plzeňský brankář dvakrát výborně vystihl stranu, nevím, jestli ho má tak dobře načteného. Poprvé to Chorasovi nevyšlo, podruhé ano.
Opakovaná penalta zvlášť v nastavení vyvolá vždycky diskuse. Velkým smolařem byl irácký obránce Merchas Doski. Dokonce trojnásobným. Nejprve penaltu zavinil, pak vběhl do pokutového území dřív a zapojil se do hry.
Kdyby Hrošovský míč odpálil, všechno by vyřešil, jenže Doski se míče dotkl a opakovala se. Podle pravidel správně. Tohle fotbal přináší, děje se to v celém světě, velkou vědu bych z toho nedělal.
Zaslechl jsem spekulace, že plzeňský kouč Radoslav Kováč dal utkání na Slavii trošku přednost před střetnutím v Evropské lize proti belgickému Union Saint-Gilloise, které se vůbec nepovedlo.
Moc se mi to nezdá. Každé vystoupení na evropské půdě je pro hráče významné, navíc Viktorka má mužstvo, které je zvyklé hrát v týdnu i o víkendu. Hráči by to měli zvládnout.
Samozřejmě do kabiny úplně nevidím, jestli tam byly nějaké menší zdravotní potíže, také sestava se tvoří podle soupeře. Navíc sezona není ve fázi, kdy by se měli hráči šetřit, protože jsou unavení.
Nevidím proto důvod, proč by zápas se Slavií měl být důležitější. Plzeň by do každého měla jít v plné síle s cílem uspět.
Utkání v Edenu bylo na šance dost chudé. Neviděl jsem ani nějaké velké emoce, nějaké zákeřnosti, všechno ovšem pak divákovi vynahradilo nastavení s vrcholem v opakované penaltě. Bylo se na co dívat.
Plzeň se dobře připravila, především v obraně, nedělala triviální chyby jako v předchozích duelech. Ustála nebezpečné centry ze strany, bylo jich poměrně dost, v defenzivě obstála.
Mohla dokonce vyhrát, je pro ni neštěstí, že nemá ani bod. Následuje reprepauza, musí se dát dohromady.
Vítězství Sparty v Olomouci bylo přesvědčivé, tři nula vypadá krásně, ovšem tak jednoznačné to nebylo. Dvě situace v pokutových územích volaly po penaltě, po jedné na každé straně.
Utkání bylo bojovné, bylo málo prostoru pro cokoli. Myslím si, že Olomouc umí zahrát lépe, Sparta se však projevila jako silné mužstvo především směrem dopředu.
Hodně výsledek ovlivnila neproměněná vyložená šance domácího Václava Sejka, když šel za stavu 0:1 sám na sparťanského brankáře.
Z mého pohledu zakončoval příliš brzy. Jakub Surovčík šel sice rychle proti němu, ale Sejk měl rychlost, kdyby si to sekl, dal si dlouhou kliku okolo gólmana, těžko by zasáhl. To jsou však jen kdyby. Byl to ovšem důležitý okamžik utkání.
Vyzdvihl bych nádherný gól ekvádorského útočníka Johna Mercada. Krásně si míč sekl, když naznačil, že půjde do kličky, a obránce roztočil. A pak to trefil náramně. Takové góly chceme vidět.
Také mě potěšil Matěj Jurásek, za půlhodinu toho předvedl skutečně mnoho. Nejen střely do tyče a břevna, pořád byl v zápřahu. Ukazoval zajímavé věci. Je neustále na radaru a kritizován, že méně táhne dozadu a převládají u něj ofenzivnější věci. Ale naznačil, že může být pro mužstvo přínosem.
Nejlepším střelcem průběžné tabulky kanonýrů je se šesti góly opět mladoboleslavský Martin Šubert. Líbí se mi, má šikovnou střelu z dálky, je pracovitý, hodně naběhá. Takový štírek. Dokáže se do šance dostat.
Je jen dobře, když mezi vyhlášené kanonýry zabrousí někdo jiný, kdo nepatří mezi tradiční zakončovatele. Jen ať mu šlape dál a hlavně drží zdraví.
Zlínský rekordní zápis v porážkách za sebou se zastavil remízou v Jablonci. Vyrovnal tak počin Chebu z federálního ročníku 1991/1992, kdy po osmi nezdarech v 9. kole remizoval na půdě Dukly 2:2.
Dlouho sahal Zlín po třech bodech, ty by byly hodně vítané, mohl by se sezonou ještě něco udělat. Po jednom bodu nic nedohoníš.
I když další týmy na dostřel jsou, Slovácko má čtyři body, Artis Brno pět. Stačí dva povedené zápasy a všechno je jinak.
Bude ovšem nesmírně těžké se z této situace dostat. Zvláště když nemá nijak silný kádr. Bod z Jablonce může povzbudit.
Před utkáním by ho Zlínští brali stoprocentně, když však zvládli narůstající jablonecký tlak a uskákali tolik soubojů, valilo se to na ně neustále, byla pro ně škoda, že o výhru přišli. Ale nedá se nic dělat, musí bojovat dál.
Hradeckou tvrz nepokořily na jaře Slavia ani Sparta, zdolaly ji však Teplice. Pro někoho možná trochu překvapivě, i já počítal tak leda s remízou. Ale Teplice je třeba brát v potaz. Trenér Zdenko Frťala udělal s mužstvem velké pokroky.
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Kromě legionářů jsou tradičními dodavateli Slavia a Plzeň, Sparta tolik českých hráčů nemá, proč se nepodívat jinam.
Zápasů je hodně, dost bývalých opor reprezentační kariéru ukončilo, další se omlouvají pro zranění. Komu se daří, ať hraje.
Zdeněk Šenkeřík
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
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