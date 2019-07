Plzeň tleská netradičnímu střelci. Balon mě vždy nějak najde, těší stopera

před 2 hodinami

Plzeňský fotbalista Luděk Pernica odehrál v předehrávce druhého ligového kola v Liberci jeden z nejvydařenějších zápasů v nejvyšší soutěži. Devětadvacetiletý stoper v 57. minutě po nacvičeném signálu otevřel přesnou hlavičkou skóre a navrch přidal asistenci u druhého gólu Viktorie, která zvítězila 2:1. Pernica potvrdil, že se mu v poslední době střelecky daří, a věří, že to bude pokračovat.

Plzeňský obránce skóroval i v posledním utkání nadstavby v minulé sezoně a také v letní přípravě. V únoru zase dvěma brankami rozhodl o výhře Západočechů 2:1 v utkání vyřazovací fáze Evropské ligy s Dinamem Záhřeb. "Je pravda, že poslední dobou si mě balon vždy najde, i v přípravě jsem dal nějakou branku nebo nahrál. Kéž by to takhle pokračovalo," řekl novinářům Pernica.

V 57. minutě prodloužil hlavou míč po centru od Milana Havla a balon se od tyče odrazil do sítě. "Máme určité signály a prostory, kde se má každý hráč pohybovat. Na starost to má asistent trenéra Marek Bakoš, zatím se nám to docela daří, snad to tak bude pokračovat," uvedl Pernica.

"Havlis mě krásně našel. Jak jsem do toho trknul a viděl jsem tu trajektorii, z jaké strany se to odráží od tyče, tak jsem věděl, že je to na dobré cestě," dodal.

Bilance jednoho gólu a jedné asistence je na stopera nezvyklá. "Kromě Dinama Záhřeb jsem měl dva kanadské body snad jen ještě za Zbrojovku v Českých Budějovicích, kde jsem dal svoje první dvě ligové branky," podotkl Pernica.

Novou sezonu přitom nezačal v základní sestavě a do hry naskočil v prvním kole před týdnem až ve 34. minutě jako střídající hráč místo zraněného Lukáše Hejdy. Za dnešní výkon ho pochválil i plzeňský trenér Pavel Vrba, který ho označil za možná nejlepšího hráče Viktorie v Liberci.

"Samozřejmě je to náročné po psychické stránce, když je příprava na zápas a vy pak v základní sestavě nejste, jste na střídačce. Ale já nikdy nebyl nějak zapšklý nebo uražený. Na tréninku jsem vždy makal a makat budu dál. Pak už je to jen o té výkonnosti na hřišti," poznamenal Pernica.

Jeho celek zatím zvládá úvod ligové sezony a na kontě má po dvou kolech šest bodů. Ideálně se tak naladil na úterní domácí úvodní zápas 2. předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus. "Potvrdili jsme domácí výhru nad Olomoucí tady na horké půdě v Liberci, kde se nevyhrává. Bylo to strašně těžké utkání. Už po půlce jsem byl vyřízený. Druhý poločas se to ještě stupňovalo," řekl Pernica.

"Dostali jsme se do vedení 2:0 a jen škoda branky v 80. minutě, kterou jsme dostali ze standardky. V závěru to bylo zbytečně nervózní. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Je to velké povzbuzení před úterním zápasem, který je pro nás velmi důležitý," dodal Pernica.