Ponižující debakly, msta z Vršovic. Krutá rána, líčí Poštulka tragickou sezonu Sparty

Fotbalová Sparta má za sebou zpackanou sezonu, ve které na poslední chvíli zachránila alespoň čtvrté místo v lize a účast v Evropě. Přesně před padesáti lety na tom však byla ještě mnohem hůř. Z nejvyšší soutěže totiž sestoupila. "Byla to krutá rána, která se potom na našich výkonech a výsledcích podepsala i ve druhé lize," vzpomíná tehdejší brankář Jan Poštulka starší v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

S čím jste vstupovali do jarní části ligového ročníku 1974/1975?

Po podzimu nám patřilo až 14. místo. V jarních zápasech se nám sice podařilo získat několik důležitých bodů, ale taky jsme utrpěli ponižující debakly. Například 0:5 na Slovanu Bratislava, 0:3 doma s Duklou či 1:4 na Bohemians, což nevěstilo nic dobrého.

Která utkání vám obzvlášť utkvěla v paměti?

Určitě to byla porážka až nenormálním poměrem 4:7 na Interu Bratislava, na které se podepsaly i tři penalty proti nám. A pak to byl zápas tři kola před koncem ligy na hřišti poslední Nitry.

Co se v něm dělo?

Vedli jsme 2:1 a František Chovanec za tohoto stavu vykopl míč z naší prázdné branky. To se jednomu z diváků nelíbilo, hodil po našem obránci kamenem, ale místo Chovance skolil pomezního rozhodčího Čejku. Hlavní sudí proto v 79. minutě utkání předčasně ukončil a technická komise potom přiřkla Spartě kontumační vítězství 3:0.

Ani tyto dva body však k záchraně nestačily. Co se stalo v posledních dvou kolech?

O záchranu bojovalo několik mužstev a byla mezi nimi i Plzeň, která nás porazila 2:0. Maximální pozornost tak byla v závěrečném dějství soustředěna na naše utkání na Letné s Teplicemi a třetích Bohemians na půdě ohroženého Třince. Nám se sice podařilo zvítězit 4:0, ale Třinec porazil "Klokany" 5:0 a vedle poslední Nitry rozhodl o druhém sestupujícím při stejném počtu bodů podíl ve skóre, který jsme měli o 23 tisícin horší.

Před časem legendární fotbalista Bohemians Antonín Panenka přiznal, že z jejich strany tohle střetnutí zcela fair play nebylo…

V Třinci se přestávka protáhla a domácí už po skončení utkání na Letné vstřelili v osmi minutách další pro ně potřebné dva góly. Mimochodem v tomto ročníku dali Třinečtí v předchozích 29 zápasech nejvýš tři branky a to jen ve dvou zápasech. Takže to asi opravdu fair play nebylo…

Pamatujete si, co tomu říkali fanoušci z Vršovic?

Pokřikovali, že to je odplata za přetažení záložníka Kose před deseti lety a za porážku Sparty 1:2 v Kolíně před 40 lety, která je odsoudila k sestupu.

A jak to prožívali příznivci Sparty?

Zpočátku hledala většina z nich viníka v týmu z Ďolíčku, ale nakonec museli přiznat, že o sestupu nerozhodly poslední minuty závěrečného kola, ale nevalné výkony už v předchozích kolech.

Co za nimi bylo?

Našemu mužstvu chyběly kvalitní posily, některým hráčům věrná srdce a na osudném pádu se podepsali i stále se měnící trenéři. Například v onom osudném roce 1975 jsme hráli pod taktovkami Mráze, Ročka, Skály, Čambala a Lva. V neposlední řadě pak nebylo normální, že se ve 30 utkáních prostřídalo 27 hráčů.

Jaká byla v průběhu záchranářských prací atmosféra v kabině?

Rozuměli jsme si, táhli jsme za jeden provaz a v každém zápase jsme se bojovností snažili o únik z nebezpečného pásma. Až do posledního kola jsme věřili v záchranu.

Jaké jste měli podmínky? Hráčské i ekonomické.

Celkové podmínky včetně herní přípravy na jednotlivé zápasy byly výborné. Jen to chtělo tehdejší tým aspoň trochu hráčský tým doplnit, což však tehdejší přestupní řád moc nedovoloval. Pokud jde o finance, tak náš měsíční plat se pohyboval kolem tří tisíc korun a za každý vítězný zápas jsme dostali ještě tisícovku. Jen pro zajímavost: barevná televize stála 20 tisíc.

Co všechno se po sestupu změnilo?

Podmínky zůstaly stejné, a pokud jde o hráčský kádr, tak Jurkanin odešel do Teplic, odkud naopak přišel Stratil. Do sezony jsme samozřejmě vstoupili s jednoznačným záměrem vrátit se do první ligy.

Bylo to jednoduché?

Zpočátku se nám zdálo, že to bude bezproblémové. Po šestém kole jsme byli s 10 body a se skórem 13:0 na špici tabulky, ale pak nastaly horší časy. Přišlo hned několik nečekaných ztrát, z nichž asi nejostudnější byla porážky 1:3 s později sestupujícím Kysuckým Novým Mestem a v posledním podzimním kole na Letné 1:2 s Kladnem. Po podzimu nás čtyřbodové manko na vedoucí Frýdek-Místek srazilo až za Banskou Bystrici na třetí příčku. Každý hrál proti nám s maximálním nasazením, chtěl dosáhnout co nejlepšího výsledku. A tak jsme najednou zjistili, že druholigový chlebíček lze získat jen tvrdou prací.

Jak na propady reagovali fanoušci?

Přízeň diváků Sparta neztratila, na Letnou jich chodilo pravidelně 16 - 20 tisíc. Zároveň však po nečekaných porážkách lamentovali i ti nejvěrnější. Zdůrazňovali: Máme sice krásný stadion, moderní zařízení, slavnou historii, snad i pevný úmysl vrátit se tam, kam podle tradice patříme a přitom v polovině ročníku máme pouhých 18 bodů a tedy jen vzdálenou naději na dosažení cíle. Snad zbývá jen dodat, že na jaře dalšího roku se nám přece jen podařilo obsadit druhou, tedy s vítězným Frýdkem-Místkem postupovou příčku.

Který zápas byl při vaší cestě do první ligy klíčový?

Jednoznačně to bylo v předposledním kole střetnutí na Letné s Duklou Banská Bystrica, která také měla reálné ambice na postup. Před 40 tisíci diváků jsme vedli už 3:0, hosté pak dvěma góly udělali v závěru ze zápasu velké drama, ale na skóre už pro nás se štěstím nic nezměnilo. Krásnou tečkou za touto druholigovou sezonou bylo vítězství v Československém poháru. Po nečekaných finálových výhrách 3:2 a 1:0 nad hvězdným Slovanem Bratislava jsme získali cennou trofej, čímž se nám otevřely dveře do pohárové Evropy.