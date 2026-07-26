Pomalí, ospalí, nekvalitní. Plzeň vyhlásila útok na titul, pod tlakem hned selhala

Trenér Martin Hyský předpokládal, že fotbalisté Plzně budou do sezony lépe vyladěni. Po překvapivé domácí porážce 1:3 s Libercem v úvodním ligovém kole připustil, že hráči se nedokázali vyrovnat s tlakem a velkým očekáváním.
Na sebe vzal výběr základní sestavy a fanouškům se za nepovedený výkon omluvil. Kouč na tiskové konferenci věřil, že za týden vyběhne na trávník úplně jiné mužstvo.
Plzeň před sezonou otevřeně vyhlásila útok na titul, úvodní kolo ale hrubě nezvládla.
„Bylo na nás vidět, že ten tlak, o kterém víme, že chceme být úspěšní a nejlepší, jsme v prvním kole bohužel nezvládli. Možná i z toho důvodu měli hráči svázané nohy a nebyli tak uvolnění a tak připravení, jak to umějí. Prostě nám to nešlo tak, jak umíme hrát,“ prohlásil Hyský.
Do základní sestavy trochu překvapivě nasadil téměř všechny reprezentanty, kteří startovali na uplynulém mistrovství světa a do přípravy se zapojili později.
„Beru to na sebe, rozhodl jsem se pro ne úplně správnou základní sestavu. Čekal jsem, že mužstvo je líp vyladěné a připravené. Většina z reprezentantů už tady je 14 dní, jsou v tréninkovém procesu, mají za sebou část přípravného zápasu. Sázel jsem na takovou jejich zkušenost, kvalitu a hlavně na to sehrání ze závěru minulé sezony, kdy jsme hráli v podobném složení,“ líčil Hyský.
„Evidentně to nebylo dobře. Máme dostatečně široký kádr. Samozřejmě po zápase je každý zkušenější a chytřejší, platí to i o mně. Nerozhodl jsem se dobře. Ale není to tak, že bych to házel na reprezentanty. Bylo to celkově výkonem týmu, který byl hodně pomalý, ospalý, nekvalitní. Nebyl tam nikdo, kdo by byl hoden pochvaly. Všichni zapadli do průměru nebo podprůměru,“ řekl padesátiletý trenér.
Jeho svěřenci si dali jeden vlastní gól a i další dvě inkasované branky byly velmi laciné.
„Liberci jsme to hrozně usnadnili. Naprosto moc mě štve druhý gól po našem rohu, protože takový jsme inkasovali v přípravě. Dnes jsme dostali hrozné góly, které bychom dostávat neměli. Věřím, že se z toho mužstvo poučí a už se takhle ledabyle chovat dozadu nebudeme,“ řekl Hyský.
Jeho svěřence vyprovázel po závěrečném hvizdu pískot diváků a skandování „Bojujte za Plzeň“.
„Chci se fanouškům omluvit. Byla tu skvělá atmosféra a bohužel my jsme k ní vůbec nepřispěli. Získáme si je zpět jedině poctivou prací a diametrálně odlišným výkonem v příštím týdnu doma proti Zbrojovce Brno. Chci věřit tomu, že to bude úplně jiné,“ uvedl Hyský.
„Rozhodně nesmíme slevovat z nároků a dál pracovat na věcech, které chceme. Je to o tom dát hlavy nahoru. Dobře si dnešní zápas rozebrat ze všech možných úhlů, pohledů, co nejdřív ho hodit za hlavu a koncentrovat se dál, protože sezona se rozjíždí. I když je to pro nás velmi nepříjemný začátek, je před námi dostatek zápasů, ve kterých musíme vypadat úplně jinak,“ dodal kouč, který přišel do Plzně vloni v říjnu z Karviné.
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