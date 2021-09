Pokud si hráč nastřelí ruku, je to dřevák, komentoval Rada sporný moment

Diskutabilní moment nastal v 9. kole první ligy v podještědském derby mezi Jabloncem a Libercem (0:1). V 73. minutě se libereckému kapitánovi Janu Mikulovi po zachycení přihrávky domácího záložníka Tomáše Malínského ve vápně odrazil míč od nohy do ruky. Hlavní sudí Karel Hrubeš po konzultaci s videorozhodčím Jiřím Adamem penaltu neodpískal.

Domácí trenér Petr Rada rozhodnutí kvůli současnému výkladu pravidel chápal, podle něj si však ruku může nastřelit pouze "dřevák".

"Pravidla jsou daná. Když si hráč nastřelí ruku, penalta se nepíská. Z mého pohledu pokud si hráč nastřelí ruku, je to dřevák, to ať se na mě nikdo nezlobí, protože je to neohrabanost. Samozřejmě že si to nechce nakopnout do ruky, ale odkop je tak špatný, že to může letět třeba do brány," řekl Rada na tiskové konferenci.

"Pokud si hráč nastřelí ruku, penalta se nepíská. Když jsem to udělal dřív jako hráč, říkali mi, že jsem dřevák a že nemůžu hrát ligu. Bohužel takhle to je. Dohadujeme se, jestli je ruka u těla nebo ne. Jsem pro jedno pravidlo, že když je ruka, tak je ruka. Podle pravidel to rozhodčí neodpískal správně. Bylo to na seminářích, i když už na ně moc nechodím, protože se to furt mění," uvedl třiašedesátiletý pražský rodák, který dříve vedl Liberec.

Situaci bezprostředně po závěrečném hvizdu rozebral i se svým libereckým protějškem Lubošem Kozlem.

"Ruku jsem nezpochybňoval. Chodíme na školení a vím, co se píská a co ne. V momentě, kdy si hráč nastřelí ruku sám, tak se to pískat nemá. Doufal jsem, že to tak rozhodčí posoudí. Petr říkal, že to je nešikovnost hráče, což má pravdu. Ale pravidla jsou taková, jaká jsou. Bylo to správně posouzené, pískat se to nemělo," prohlásil někdejší kouč Jablonce Kozel.