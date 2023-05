Pokazilo se snad všechno. Zmrvili jsme celou půlsezonu, hořekoval Řezníček po sestupu

Jen velmi těžce kousal závěr ligové sezony útočník a kapitán brněnských fotbalistů Jakub Řezníček. Po bezbrankové remíze se Zlínem v přímém souboji o udržení v nejvyšší soutěži Zbrojovka po jediném ročníku mezi elitou sestoupila. Řezníček navíc přišel o korunu pro krále střelců, když ho v nadstavbě přestřílel o jeden gól slávista Václav Jurečka, autor 20 ligových tref.

Zbrojovka přitom po podzimních 16 kolech měla desetibodový náskok na tehdy poslední Pardubice. V dubnu místo odvolaného trenéra Richarda Dostálka přišel Martin Hašek, jenž zažil vítěznou premiéru. Ve zbylých osmi kolech ale jeho svěřenci už nevyhráli.

"Když se to má pokazit, tak se to pokazí. Sezonu jsme rozjeli dobře, po zimě jsme z toho vypadli. Po změně trenéra se nic nestalo. Pro Brno je to velká škoda, tady má být první liga. Půlsezonu jsme zmrvili tak, že je škoda o tom mluvit," řekl novinářům Řezníček po utkání závěrečného pátého kola nadstavbové skupiny o záchranu.

Teď prožíval zklamání podobně jako po nedávném zápase s Pardubicemi, kdy nedal dvě penalty a jeho tým prohrál 0:2. "To zklamání se určitě dá srovnat. Já jsem sedm utkání nedal gól, nedostal jsem se do koncovky, nedal ty penalty, to je moje hrubá chyba. Tutovky jsem neměl. Nelepilo nám to, tlak na nás rostl a naše hlavy se s tím nevypořádaly," konstatoval Řezníček, jenž v pátek oslavil 35. narozeniny.

Brno dnes muselo Zlín porazit, aby odvrátilo přímý sestup. "Vstoupili jsme do utkání dobře, celý zápas jsme je dobývali, ale nedobyli. Gól jsme nedali, honili jsme to na poslední chvíli, to je špatně," podotkl Řezníček.

K sestupu Zbrojovky si musí připsat i jeden individuální "neúspěch", když až v posledním kole zásluhou čtyř gólů Václava Jurečky do sítě Slovácka přišel o korunu pro krále střelců. "Není to pro mě podstatné, škoda, že mě Zlínští nebránili dnes jako Slovácko Jurečku. Tvrdil jsem celou sezonu, že klub byl pro mě hlavní. Do posledního kola jsem se držel na střelecké špici, ale Venca mě přeskočil, tak mu gratuluju," prohlásil Řezníček.

Během celého zápasu i rozhovorů hráčů a trenérů s novináři zněly před stadionem pokřiky vyzývající majitele Václava Bartoňka k odchodu. "Je to nepříjemné, asi se to dalo čekat, trvá to už několik kol. Slyšíme to, ale chtěli jsme hlavně urvat vítězství. Něco se tady musí změnit a stát," uvedl Řezníček.

V zimě prodloužil se Zbrojovkou smlouvu. "Uvidíme co bude dál. Je to nepříjemná situace, druhou ligu jsem hrál loni, musím se s tím nějak vyrovnat. Kádr se musí udělat nový a konkurenceschopný, aby se tým hned vrátil mezi elitu. Ale vím, že to nebude sranda," poznamenal Řezníček.

Nadále mu zbývají dva góly ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Za Příbram, Mladou Boleslav, České Budějovice, Spartu, Plzeň, Olomouc, Teplice a Brno odehrál v 16 sezonách 336 zápasů a dal 96 branek. Další dvě pak přidal za Ružomberok a Lokeren ve slovenské a belgické lize.