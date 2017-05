Podporují mě profesionální kluby i krajské a okresní svazy, říká kandidát na předsedu FAČR Fousek

před 19 minutami

Petra Fouska, který kandiduje na post předsedy Fotbalové asociace České republiky, přesvědčila podpora profesionálního i výkonnostního fotbalu.

Praha - Při debatách o ideálním kandidátovi na funkci předsedy Fotbalové asociace ČR často padalo jméno Petra Fouska. A bývalý generální sekretář asociace a nyní mezinárodní delegát se nakonec rozhodl volání vyslyšet a podal kandidaturu.

"Rozhodl jsem se přijmout kandidaturu na předsedu FAČR na základě návrhů a doporučení, které mi adresovalo fotbalové hnutí vzhledem k poslednímu vývoji ve fotbale v uplynulých dnech," oznámil Fousek v tiskovém prohlášení.

"Konkrétní podpora, kterou jsem obdržel, pochází jak od klubů profesionálního fotbalu, tak i od krajských a okresních fotbalových svazů. Tím je splněn požadavek fotbalové asociace na počet nominací a za ně chci svým navrhovatelům poděkovat," dodal.

Čtyřiapadesátiletý absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze věří, že má dostatek zkušeností z fotbalového prostředí k tomu, aby českému fotbalu v současné situaci mohl pomoci. Kromě role generálního sekretáře FAČR byl také vedoucím mezinárodního oddělení asociace a předsedou futsalové komise v ČR i na UEFA. Také jezdí jako delegát na mezinárodní zápasy včetně Ligy mistrů.

Fousek hovoří šesti jazyky

"Fotbalu chci nabídnout v současné nelehké situaci své zkušenosti z mnohaletého působení ve fotbalových pozicích včetně funkce generálního sekretáře fotbalové asociace i předsedy organizačního výboru ME do 21 let, zkušenosti z působení v orgánech FIFA a UEFA, odbornost, jazykové schopnosti i celkovou orientaci v prostředí a potřebách fotbalu," popsal Fousek, který hovoří šesti jazyky.

"Detailněji se ke své kandidatuře vyjádřím počátkem příštího týdne poté, kdy FAČR zveřejní kompletní přehled kandidátů na všechny pozice do voleb na valné hromadě," dodal.

Kromě Fouska se o post předsedy FAČR ucházejí také šéf fotbalové marketingové společnosti STES Martin Malík a šéf firmy Ondrášovka dlouhodobě sponzorující fotbal Libor Duba. Zájem měl i místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna, který ale kandidaturu stáhl. Učinit by tak měl i současný předseda FAČR Miroslav Pelta, který je ve vazbě kvůli obvinění ze zneužití dotací z MŠMT. Uzávěrka kandidatur je dnes o půlnoci.