Česká liga

Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent

ČTK ČTK
před 31 minutami
Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec. V držení má 90 procent akcií, zbylých deset zůstane ve vlastnictví rodiny dosavadního majitele Miroslava Pelty. Klub o dokončení dříve avizované transakce informoval na svém webu.
Miroslav Pelta
Miroslav Pelta | Foto: Milan Kammermayer

Bývalý předseda Fotbalové asociace Pelta byl v květnu odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu. Jablonec už zkraje září oznámil, že ho koupí Střeštík, spoluvlastník a šéf skupiny Skayo Capital, která se zabývá obchodem s nemovitostmi. Definitivně byl obchod uzavřen dnes.

"Veškeré náležitosti nutné k převodu akcií byly oficiálně dotaženy ve středu 8. října. Poslední formality byly dotaženy symbolicky přímo v prostorách jablonecké Střelnice," uvedl klub.

Střeštík strávil dvacet let v zahraničí, ve Velké Británii vybudoval síť restaurací. Poté mimo jiné přivedl do střední Evropy společnost Starbucks, byl také ředitelem společnosti MALL Group. Spolupracoval i s šéfem hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem.

Jablonec je dalším prvoligovým klubem s novým vlastníkem. V posledních dvou letech změnily majitele Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha, Teplice, Olomouc a Pardubice. V Plzni na konci září nastala další změna, když se většinovým majitelem klubu stal miliardář Michal Strnad. Nového vlastníka by mohl mít i Hradec Králové.

 
Mohlo by vás zajímat

Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Zveřejněte záznam komunikace s VAR, žádá Slavia po fatální chybě rozhodčích v derby

Zveřejněte záznam komunikace s VAR, žádá Slavia po fatální chybě rozhodčích v derby

Bičík: Sparta toho předvedla zoufale málo. Vlček byl šílený, tohle se učí už žáčkové

Bičík: Sparta toho předvedla zoufale málo. Vlček byl šílený, tohle se učí už žáčkové

Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě

Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě
Chance Liga Fotbal sport Obsah FK Jablonec Miroslav Pelta

Právě se děje

před 31 minutami
Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent
Česká liga

Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent

Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec.
před 34 minutami
Plzeň je novým lídrem extraligy, Malík slaví první nulu v sezoně
Hokej

Plzeň je novým lídrem extraligy, Malík slaví první nulu v sezoně

Hokejisté Plzně zvítězili v dohrávce 12. kola extraligy doma nad Mladou Boleslaví 2:0.
před 55 minutami
Zpráva z Benátek ho zlomila, v Albánii kouzlí. A na dělbuchy už Janáček dává pozor
Fotbal

Zpráva z Benátek ho zlomila, v Albánii kouzlí. A na dělbuchy už Janáček dává pozor

Pětadvacetiletý brankář Martin Janáček si zvyká na právo rychlejšího a doufá, že dveře do italské ligy nejsou zavřené navždy.
před 55 minutami
Agathě Christie přinesl manžela i slavný román. Orient Expres vydechuje nostalgii
Přehled
Magazín

Agathě Christie přinesl manžela i slavný román. Orient Expres vydechuje nostalgii

Orient Expres - hotel na kolejích, jaký Evropa dosud nepoznala, ale také symbol pokroku a ekonomické nerovnosti.
před 57 minutami
ANO dobylo i velká města. Spolu vedle Prahy a okolí zbyla jen jediná bašta
Datavize

ANO dobylo i velká města. Spolu vedle Prahy a okolí zbyla jen jediná bašta

K Andreji Babišovi se přimknuly všechny krajské metropole – s výjimkou jediné. A na severní Moravě hnutí ANO koalici SPOLU jednoduše deklasovalo.
Aktualizováno před 1 hodinou
Pátrání na Děčínsku skončilo. Policie dopadla ozbrojeného mladíka
Domácí

Pátrání na Děčínsku skončilo. Policie dopadla ozbrojeného mladíka

V současné době je mladík zadržen a podle mluvčí vyšetřovatelé provádí úkony trestního řízení. K dalším podrobnostem se policie vyjádří ve čtvrtek.
před 1 hodinou
Konec turboobčanství. Německo zpřísňuje pravidla pro udělování občanství
Zahraničí

Konec turboobčanství. Německo zpřísňuje pravidla pro udělování občanství

Zkrácený proces získání občanství pro obzvlášť dobře integrované cizince, takzvané turboobčanství, zavedla bývalá vláda kancléře Scholze teprve vloni.
Další zprávy