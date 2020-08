Je liga kvůli Slavii v ohrožení? Podle LFA ne, ale rozhodne hygienická stanice

Fotbalová Slavia kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u jednoho z hráčů předčasně ukončila soustředění v Rakousku a vrací se do České republiky. Podle Ligové fotbalové asociace začátek nového ročníku, který odstartuje už příští týden, zatím v ohrožení není, je však potřeba počkat na výsledky šetření Hygienické stanice hlavního města Prahy.

O nákaze covid-19 u jednoho z hráčů informoval na sociální síti twitter šéf klubu Jaroslav Tvrdík a potvrdily to i internetové stránky červenobílých. Nakažený byl umístěn do karantény. Izolace čeká po návratu do Prahy i zbytek mistrovského celku minimálně do výsledků dalších testů, kterým by se Slavia měla podrobit ve středu.