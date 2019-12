Podivná žlutá pro Petrželu. Nechtělo se mu jet do Příbrami, podezřívá hráče kouč

Pomalu se přesýpala 78. minuta zápasu fotbalové Fortuna:Ligy mezi Slováckem a Plzní. Domácí se rozhodli střídat a matador Milan Petržela musel ze hřiště. Ovšem nevybral si nejkratší cestu, jak velí nová pravidla, ale vydal se loudavým krokem napříč hřištěm. Rozhodčí Pavel Franěk vytáhl žlutou kartu.

Pro šestatřicetiletého záložníka čtvrtá žlutá v sezoně znamená stop na následující zápas. Ten sehraje Slovácko v Příbrami. Jde o poslední duel v podzimní části sezony. Nabízí se tak spekulace, že si zkušený harcovník cíleně prodloužil dovolenou.

"Podle mě si tu kartu nechal dát. Přesvědčoval mě, že ne, ale podle mě se mu nechtělo hrát v Příbrami," reagoval na situaci neobvykle upřímně trenér Slovácka Martin Svědík, který ji jinak přešel s úsměvem. "Navíc by mohl stát po zimě v prvním kole proti Baníku, takže si to asi uvědomoval," řekl.

Slovácko za stavu 1:1 proti druhému týmu tabulky nikam nespěchalo, takže Petržela mohl jednat i z taktických důvodů. "Bylo v tom něco podezřelého. Ale nechci ho obviňovat," dodal Svědík. "Beru to s nadhledem. Ovšem pokutu dostane," usmíval se trenér domácích.

Petržela se proti bývalému zaměstnavateli, v jehož dresu strávil jedenáct sezon, předvedl velmi výrazným výkonem. Přestože byl dvakrát blízko tomu, aby rozvlnil síť za brankářem Alešem Hruškou, nakonec si gól ze zápasu nepřipsal.

"Střídal dobré okamžiky s horšími, ale pořád jde vidět jeho fotbalovost. Hlavně v soubojích jeden na jednoho. V závěru zápasu to ale nemělo žádný efekt, a proto jsme ho vystřídali," hodnotil výkon Petržely Svědík.

"Spoustu akcí odehraje dobře. Zároveň díky němu spoustu akcí můžeme vyřešit ještě líp, ale není tam pokračování. Pořád je to vynikající hráč, má skvělou rychlost, dovede vytvořit přečíslení. Je jen škoda, že z toho nedovedeme lépe těžit, ať už je to jím, nebo že ho nepodpoří spoluhráči," dodal trenér.

Utkání začali lépe domácí díky brance Petra Reinberka, ale Plzeň v postupu času stupňovala tlak a do půle vyrovnala. Dlouho spělo utkání k remíze, ale sedm minut před koncem zakončil brejk bílých Patrik Hellebrand a Slovácko porazilo favorita 2:1.

"Podařil se nám úvod do utkání. Dali jsme pěkný gól a získávali jsme i další míče a měli protiútoky. Chtěli jsme hrát s vysokým presinkem, to se dařilo. Nebyli jsme ale efektivní. Pak nás Plzeň začala přehrávat a poněkolikáté jsme dostali gól ze standardky. Jsem rád, že rozhodl Patrik Hellebrand," hodnotil Svědík, dvacetiletý záložník dal proti Plzni svůj první ligový gól v kariéře. "Utkání proti takovému soupeři vám musí sednout ze všech stran. Nám to dnes vyšlo se vším všudy," uzavřel kouč vítězů.