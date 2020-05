Poborský: Na bundesligu byl smutný pohled, některá nařízení postrádají selský rozum

Je rád, že se konečně zase rozbíhají fotbalové soutěže, i když z některých okolností je poněkud rozpačitý. "Dnes nikdo neví, co fotbal čeká," říká Karel Poborský, vicemistr Evropy z roku 1996 a semifinalista Euro 2004.

Bývalý záložník Manchesteru United, Benfiky Lisabon, Lazia Řím či obou pražských "S" je nyní ředitelem Úseku elitní mládeže FAČR a vedoucím regionálních fotbalových akademií. "Naši činnost samozřejmě přerušila pandemie koronaviru, ale snad se brzy zase všechno vrátí do normálního života," přeje si v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jaký je váš názor na dokončení ligového ročníku včetně nadstavby?

Fotbal je fenomén a jako první se vrací do soutěžního kolotoče, což je i přání UEFA. Je tedy určitě dobře, že liga bude pokračovat, a nezbývá než věřit, že se také bez karantény dohraje. Tedy včetně nadstavby, protože soutěžní pravidla jsou jasná a měla by se dodržovat. Včetně vyhlášení mistra ligy, ale až po sehrání zbývajících celkem jedenácti kol.

Německá bundesliga už začala. Jak se vám její pokračování líbilo?

Znovu zopakuju, že jsem spokojen s návratem fotbalového programu, avšak druhou stranou této mince jsou prázdné ochozy. Na bundesligu jsem se moc těšil, ale musím přiznat, že moc nezaujala. Byl to hodně smutný pohled, dokonce jsem si říkal, že vznikl nějaký nový sport. Hrálo se bez atmosféry, bez vitality, bez emocí. Snad i v tomto směru brzy nastane aspoň částečný posun.

Co říkáte nařízením, která hráči musejí respektovat?

Je to samozřejmě něco úplně nového a jsem rád, že jsem to nikdy nezažil. Všechno mi to připadá hodně zvláštní. Mám na mysli například dopravu k zápasům několika autobusy nebo osobními auty, používání více kabin, čekání na sprchy, nepodávání si rukou před zápasem… A potom se naopak hráči můžou mačkat při rohových kopech. Některá nařízení podle mě postrádají selský rozum. Jsou to však rozhodnutí vlády, takže je nutné je plně respektovat. Jen si myslím, že tyto zvláštnosti mohou mít na hráče nepříjemný psychický vliv.

Ovlivní dlouhá přestávka kvalitu zápasů?

Fyzicky bude většina hráčů asi solidně připravena, ale tak dlouhá pauza může hodně ovlivnit hlavně herní projev, což potvrdily i některé přípravné zápasy. Určité nebezpečí hrozí i vzhledem k možnosti častějších zranění.

Zmínil jste se i o možnosti karantény. Její hrozba se zvýšila po pozitivních testech v Mladé Boleslavi a ve Slavií. Nebojíte se, že se liga zase naruší?

Oba kluby čekají ještě další testy a po několikadenní přestávce bude snad všechno v pořádku a v úterý se v Mladé Boleslavi bude hrát. Neumím si však představit, co tato příhoda s ostatními hráči udělá. V žádném případě jim to nezávidím. Nechci být pesimista, ale je to nápověda, že může dojít k další nákaze a takto postižený tým půjde do karantény. Pak by liga byla neregulérní a celý ročník by se musel předčasně ukončit. Snad k této alternativě nedojde, i když dnes nikdo neví, co všechno fotbal čeká.

Máte na mysli třeba i ekonomické ztráty?

V českých klubech by nějaké velké finanční propady být neměly. Pokud samozřejmě se svojí pomocí vydrží obchodní partneři a očekávaný příjem by měl zůstat i z televizních práv. Částky ze vstupného nejsou ve většině klubů nijak závratné a snad se postupně budou moci ochozy stadionů zase zaplňovat. Nemalá rána je to však pro řadu klubů v Německu, Anglii, Španělsku či Itálii, kde na zápasy chodí velké množství fanoušků.

Pokud se liga dohraje, skončí nejspíš až někdy v červenci, takže přestávka před dalším ročníkem bude velice krátká. Vidíte to jako problém?

Jednoduché to nebude. Po náročném závěru této sezony se dvěma zápasy v týdnu si hráči budou potřebovat aspoň trochu odpočinout. Avšak v létě by se fotbal měl hrát, takže na klidné dny a hned vzápětí na přípravu moc času nebude. Jinak jsem už slyšel názory, že by možná bylo výhodnější přejít na systém jaro - podzim, známý z první poloviny padesátých let minulého století.

Do jaké míry ovlivní tohle všechno podle vás tabulku?

Může se toho dost změnit. Například Slavia se s náskokem 16 bodů před druhou Plzní považovala už za jistého mistra. Jenže teď má už jen osmibodový předstih a čeká ji jedenáct utkání. Žádný trenér přesně neví, co může po dlouhé pauze od svých svěřenců čekat. Natož aby stoprocentně věděl, co na soupeře bude platit. Takže konečná tabulka může vypadat úplně jinak, než dnes. Pro fanoušky to může být zajímavé.