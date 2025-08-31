Po drsné kritice od šéfa gól a podpora. Trpišovský popsal, jak pracoval s Chytilem

Nezvykle ostrá a konkrétní slova zarezonovala českým fotbalovým prostorem.
"Pozice útočníka nás trápí, je kritická. Tomáš Chorý chybí a Mojmír Chytil zřetelně není útočníkem do základní sestavy," pustil se šéf Slavie do Chytila v rozhovoru pro Livesport Daily.
"Má srdce, bojovnost, ale očekávání směrem k Lize mistrů jsou větší. Přivést třetího útočníka je v tuto chvíli prioritou," pokračoval boss klubu nemilosrdně.
Reakce šestadvacetiletého chlapíka ze Skalky u Prostějova? Žádné ublíženectví, žádné psychické zhroucení.
Ve 14. minutě zápasu na půdě Mladé Boleslavi poslal Slavii do vedení. Ve vápně si našel centr Michala Sadílka z rohu a hlavou otevřel skóre, trefil se poprvé od dubna.
Kotel slávistických fanoušků fanoušků jeho jméno bouřlivě vyvolával, podpory se borec s třináctkou na dresu dočkal během celého zápasu.
Patřila mu i tradiční děkovačka s příznivci po konci utkání, který jeho celek vyhrál 2:1.
"Snažím se hrát pro tým co nejlíp, kritika někdy je a někdy není," povídal pak Chytil do mikrofonu stanice Oneplay.
"Je to sport a je to jak v životě. Někdy vás kritizují v práci a na vás je, abyste byl co nejlepší. Je to o komunikaci a o tom na tom zapracovat a mně se to povedlo, že jsem dal aspoň ten gól," pokračoval.
Na Tvrdíkova slova se snažil moc nemyslet, i když se k němu pochopitelně donesla. "Samozřejmě to ke mně nějak přijde. Ale člověk to nechce úplně řešit a soustředí se na tréninkový proces. Na práci, aby pomohl co nejvíc týmu a odvděčil se výkonem. Nejdůležitější je, co se stane o víkendu na hřišti, a to se nám povedlo," oddechl si Chytil.
Jeho spoluhráč Štěpán Chaloupek potvrdil, že drsná Tvrdíkova slova se v červenobílé šatně probírala. "Samozřejmě má podporu kabiny. Ustál to fantasticky, v kabině se choval normálně," líčil střelec vítězného gólu v Boleslavi.
I kouč Slavie Jindřich Trpišovský přiznal, že se v týdnu Chytilovi speciálně věnoval.
"V osobním životě se vám stanou horší věci. Navíc jsme spolu všichni hned komunikovali. Jen jsem mu poradil, ať si vypne telefon a jde se projít s někým, koho má rád," prozradil na webových stránkách Slavie trenér, jaký recept mu poradil.
Trpišovský přitom nejprve o kauze vůbec netušil. "Z devadesáti osmi procent se snažím, aby se ke mně tyhle věci vůbec nedostaly, takže jsem to ani nevěděl. Dozvěděl jsem se to až v kabině," líčil stratég červenobílého mužstva. "Občas člověk řekne něco, co by nejradši hned vzal zpátky," pokrčil rameny.
Chytila podpořil tím nejlepším způsobem. V základní sestavě ho nechal. "Mojmírovi jsem říkal hned, že tady bude hrát," podotkl Trpišovský.
"Udělali jsme chybu, že nenastoupil v Jablonci, kde mohl klidně rozhodnout. Ale nic zásadního se neměnilo," doplnil.
Trpišovský navíc přiznal, že také on nevydal úplně nejšťastnější prohlášení. "Možná jsem ho dostal pod tlak sám, pronesl jsem, že dá čtyři pět gólů," připomněl výrok poté, co Tomáš Chorý dostal disciplinární trest a bylo jasné, že dočasnou jedničkou v útoku bude Chytil.
"Chtěl jsem za ním stát, myslel jsem to v dobrém," vysvětloval kouč po duelu v Boleslavi. "Jsem prostě rád, že branka, kterou dal, pomohla k vítězství. Mojma je kluk, který když má na sobě slávistický dres, vždycky do toho dá maximum. Dře," ocenil ho Trpišovský.
A doufá, že jeho forvard nastartuje úspěšnou éru. "Jako u všech hráčů má horší období, lepší. My si na něm ceníme, jak tvrdě pro tým pracuje. V této době je to tak, že se tolik neřeší černá práce, jen góly. Bohužel," posteskl si trenér týmu z Edenu.
"Mojma podal výkon jako minule doma. Gól ale svítí, pomohl mu. Udržel neskutečně míče zády k brance, byla na něj spousta faulů. Byl dobře nastavený do zápasu, typologicky mu utkání sedělo. Útočník je ale samozřejmě posuzovaný od gólů, pro nás je ale důležité, jak pracuje na hřišti," dodal Trpišovský.