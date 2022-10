Po červené kartě vztáhl ruku i na rozhodčího. Liberec už svého kouče potrestal

Kondiční trenér libereckých fotbalistů Pavel Čvančara, který zastává stejnou funkci i u české reprezentace, si od severočeského klubu vysloužil blíže nespecifikovanou pokutu za chování v závěru nedělního utkání 12. kola první ligy ve Zlíně.

V 85. minutě dostal červenou kartu za vražení do domácího záložníka Roberta Hrubého a následně lehce strčil do hlavního rozhodčího Jana Všetečky. Čvančaru za jeho prohřešek s největší pravděpodobností čeká také trest od disciplinární komise.

"Kondiční trenér Čvančara byl za své chování při utkání ve Zlíně v rámci našich interních pravidel tvrdě potrestán. Uznal svou chybu a trest, který zahrnoval i finanční sankci, akceptoval," uvedl pro web libereckého klubu sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

Čvančara neudržel nervy v závěru vypjatého utkání, v němž Zlín zvítězil 2:1. Domácí Hrubý vzal do rukou míč poté, co se po souboji s protihráčem dostal do autu. Liberecký kondiční trenér po něm vystartoval, a když za to dostal rovnou červenou kartu, vyběhl i směrem k rozhodčímu a strčil ho do oblasti hrudníku.

"Od domácího hráče Hrubého se odrazil míč za pomezní čáru před naši lavičku. V momentě, kdy se pro něj sehnul Maksym Talovjerov, ho Robert posunul a pak vzal do ruky. Vyběhl jsem z lavičky a snažil se mu ho vzít, přičemž došlo ke vzájemnému kontaktu. Robert mi roztrhl rozlišovací triko a já do něj strčil. Okamžitě jsem si uvědomil své nevhodné chování a čekal jsem za něj žlutou kartu," uvedl Čvančara.

"Velice mě zaskočilo, že jsem dostal přímo červenou kartu a v emocích jsem bohužel zareagoval neadekvátně i směrem k hlavnímu rozhodčímu. Po chvilce jsem toho litoval, ale bohužel už jsem nemohl inkriminovaný moment vzít zpět," doplnil člen realizačního týmu české reprezentace.

Po zápase se omluvil všem rozhodčím i delegátovi. "Vše mi vysvětlili a podali jsme si ruku. Z autobusu jsem pak přímo komunikoval i s Robertem Hrubým, kterého jsem trénoval a mám s ním výborný vztah. Vše jsme si vysvětlili a popřáli hodně štěstí," řekl Čvančara.

"Moje chování bylo neprofesionální a velice celého momentu lituji. Do budoucna se v tom změním a podobné emotivní vystupování se už nebude opakovat. Trest, který bude následovat, musím přijmout a z celé situace se poučit," doplnil Čvančara. Disciplinární komise se jeho jednáním bude zabývat na pravidelném čtvrtečním zasedání.