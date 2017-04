Nepovedená finta, nebo Kopic jen zmatkoval? Už je to ohrané, glosoval kuriózní gól Krob

před 1 hodinou

Teplický Jan Krob dokonale vystihl rozehrávku plzeňského rohového kopu a založil brejk, který skončil brankou v síti Plzně. I díky němu Tepličtí nakonec vyválčili na půdě lídra tabulky bod za remízu 2:2.

Plzeň - Netradiční rozehrávky standardních situací většinou mají zaskočit bránící hráče, v ligovém duelu s Teplicemi však fotbalisté Plzně zaskočili sami sebe. Jan Kopic ťukl při rohu do míče, čímž ho uvedl do hry, ať už chtěně, či nechtěně.

Teplický bek Jan Krob se však nenechal překvapit, míč rychle sebral a utíkal do brejku, zatímco plzeňští hráči ho jen zkoprněle sledovali. Výsledkem byl vedoucí gól Teplic, které si nakonec ze hřiště mistra odvezly remízu 2:2.

"Viděl jsem Kopice, jak míč převalil. Podíval jsem se na rozhodčího, který to naštěstí nechal, i když jsem si myslel, že mě zastaví. Bylo štěstí, že jsem to zahlédl," popisoval Krob.

Ačkoli není jasné, zda Kopic roh rozehrál záměrně, podle Kroba šlo určitě o signál. "Byl u toho i Zeman, který to takhle dělal v Příbrami. Já jsem v tom viděl signál, chtěli nás překvapit, ale už je to ohrané," prohlásil teplický bek.

Krob byl i u druhého vstřeleného gólu, kdy si nečekaně naběhl do vápna na kolmou přihrávku a přihrával volnému Janu Vošahlíkovi. "Byli jsme v té pasáži zápasu hodně zalezlí, dopředu jsme se moc nedostávali. Byli jsme pod tlakem. Já se dostal po dlouhé době za půlku. Tomáš Kučera o mě dobře věděl, Vošahlík si na mě zavolal, tak jsme mu to dával pod sebe," popisoval Krob.

Teplice v tu chvíli vedly 2:0, ale v posledních šesti minutách o náskok přišly a odvezly si jen bod. "Jeli jsme sem s tím, že jsme v pohodě, chtěli jsme nějaký bod uhrát, to se povedlo, ale po takovém průběhu je to zklamání. Mysleli jsme si, že už to dotáhneme k výhře. Nakonec musíme být rádi i za bod," hodnotil výsledek.

Pro Teplice je to o to větší škoda, že už se mohly dotáhnout na rozdíl dvou bodů ke čtvrtému a pátému místu tabulky. "Už jsme k nim mohli být blíž. Všichni ztrácí, liga je vyrovnaná. Teď se připravíme na Liberec a budeme se snažit udržet co nejvýše," dodal.

Podle Hořavy Kopic jen zazmatkoval

K situaci kolem podivně rozehraného rohu Plzně, po němž Viktoria inkasovala, se vyjádřil i reprezentační záložník Tomáš Hořava, podle kterého jeho spoluhráč Jan Kopic v kritické situaci zazmatkoval a udělal hloupou chybu.

"Kopic mi říkal, že to chtěl rozehrát, ale pak si to rozmyslel, ale stejně se dotkl balonu. Byla to jeho hloupá chyba. Zazmatkoval a udělal druhou chybu, že se nevracel. Mrzí ho to ze všech nejvíce. Byla to kuriózní situace, ale to fotbal přináší," zastával se spoluhráče Hořava.

Plzeň pak při tlaku inkasovala podruhé, ale v posledních šesti minutách se podobně jako v minulém utkání v Karviné zvedla a nakonec po velkém tlaku vydřela remízu 2:2. "Doma to nemůžeme zabalit. Je pro nás povzbudivé, že dokážeme s výsledkem něco udělat. Ale je velká chyba, že Teplice pustíme do vedení. Na druhou stranu Teplice hrály dobře, napadaly nás, my se málo nabízeli a chybělo nám sebevědomí na míči," hodnotil Hořava.

"Je to pro nás ztráta, ale ne tak velká, když jsme z toho v závěru udělali alespoň remízu. Liga je hodně vyrovnaná, Sparta, Slavia i my můžeme ztratit s týmy ze středu tabulky. I Slavia měla s Teplicemi problémy," řekl plzeňský záložník.

Plzeň tak může přijít o první místo v tabulce, pokud v nedělním derby se Spartou vyhraje Slavie, která nyní ztrácí na Viktorii dva body. "Asi bych si přál, aby derby skončilo remízou. Ale že bych vyloženě někomu fandil, to ne. Budu neutrální divák," dodal.

