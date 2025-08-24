Zase jsme to po..., zhrozil se Vydra. Pak "přechytračil" brankáře. Co reprezentace?

Třiatřicetiletý útočník na tiskové konferenci připustil, že ho celkový triumf mezi střelci láká. Zároveň je zvědavý, zda se dostane do nominace české reprezentace, za kterou téměř čtyři roky nehrál.
Vydra ve třetí minutě nastavení zachoval chladnou hlavu a střelou k tyči překonal Lapeše. Karvinský gólman se rozhodl zůstat ve středu branky.
"Říkal jsem si, že on zkusí v 93. minutě počkat v tom prostředku. Takže jsem ho asi přechytračil. Zaplaťpánbůh, že se k nám dnes možná přiklonila štěstěna v podání té penalty. Pak už to bylo o tom ji proměnit," konstatoval Vydra.
V úvodu sezony se mu nebývale daří, vedle pěti branek v nejvyšší soutěži jednou skóroval i v kvalifikaci Ligy mistrů. Po pouhých šesti kolech je už na polovině svého maxima v české lize, jímž je 10 gólů z minulého sezony
"Konkrétní číslo si určitě nedávám, ale takovýhle start jsem si ani nepředstavoval. Když mi to tam bude padat, budu jenom rád. Přece jen útočník ty góly potřebuje, to si nebudeme nalhávat. Jsem za to nesmírně rád, že to tak je," poznamenal Vydra.
Bývalý hráč Baníku Ostrava či několika anglických klubů vede aktuální střeleckou tabulku soutěže o gól před jabloneckým Janem Chramostou.
"Jako útočníka vás tahle část jakoby soutěže asi láká, že byste ji vyhrál. Nechci to zakřiknout, ale zaplaťpánbůh, že se mi daří. Jsem hlavně rád, že můžu pomáhat týmu. Dnes jsem mu chtěl pomoct, a proto jsem si tu penaltu vzal," řekl Vydra.
Jeho tým na poslední chvíli odvrátil již třetí ztrátu v domácím ligovém utkání v této sezoně, předtím v Doosan areně remizoval 1:1 s Jabloncem i Slováckem.
"Nechci být sprostý, ale už jsem si říkal, že jsme to zase po..... Radši pokazili. pokazili. Ale dnes nám asi ten nahoře trošičku přál. Občas se mi honilo v hlavě, že už to není snad možné, že by to bylo potřetí, kdybychom remizovali 1:1," uvedl Vydra.
Zkušený útočník by se v zářijovém termínu mohl vrátit do reprezentace, v níž má na kontě 46 startů, dosud poslední ale v listopadu 2021. Trenér Ivan Hašek oznámí nominaci v nadcházejícím týdnu.
"Abych byl upřímný, tak když jsem se vracel po zranění, v hlavě jsem to měl. Potom se ne úplně dařilo, tak se to nějak v hlavě odsouvalo dál a dál. Nějak jsem to vypouštěl z hlavy. Ale teď se daří, tak uvidíme. Je to na trenérech, jestli mě nominují, nebo ne," konstatoval Vydra.
Západočeši po třech ligových ztrátách za sebou v posledních dvou zápasech nejvyšší soutěže zvítězili, v úterý v dohrávce triumfovali v Mladé Boleslavi vysoko 5:0.
"Myslím, že tou výhrou 5:0 jsme psychiku trošku zvedli. V některém momentu jsem si dnes říkal, že to není možné, že by zase klesla. Dvě výhry za sebou se počítají, potřebujete nějakou vítěznou vlnu. Doufejme, že na to navážeme v Liberci, že bychom měli tři výhry a pak je repre pauza," uvedl Vydra.
Trenér Viktorie Miroslav Koubek slíbil, že po náročném programu v úvodu sezony nyní jeho svěřenci dostanou dva dny volna.
"Abych byl upřímný, těším se domů. Bylo to náročné, děti mě moc neviděly. Takže si aspoň teď dva dny užiju a strávím s nimi nějaký čas," dodal Vydra.