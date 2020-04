Guľa svolal online hovor s týmem. "Hráči si připomněli, že jsou kolektivní sportovci"

Trenér plzeňských fotbalistů Adrián Guľa vyhlíží, až opět začne přerušená sezona první ligy. Z případného náročného programu po dlouhé pauze nemá strach, naopak se ho nemůže dočkat a bere ho jako výzvu. Slovenský kouč uvízl na západě Čech kvůli pandemii nového koronaviru bez rodiny a ve volném čase se snaží mimo jiné i vzdělávat.

První liga se zastavila 12. března, kdy vláda vyhlásila nouzový stav. Ligová fotbalová asociace chce podle nejnovějšího plánu znovu rozehrát soutěž v polovině května, pokud to epidemiologická situace dovolí.

"Nějaký předběžný plán si také připravujeme. Snažíme se do toho zatím vměstnat to, co by hráči měli zvládnout, aby byli připraveni. V Německu a Nizozemsku už mají nějaká předběžná data, kdy by měly startovat soutěže. To by mohlo být takové spouštěcí domino, že se to dá. Uvidíme, já přijmu jakékoliv rozhodnutí. Logicky ale všichni chceme, aby se soutěž rozběhla. Prioritou však je být zdravý," řekl Guľa pro web Viktorie.

Po zimním příchodu vyhrál s Plzní všechna čtyři kola a Západočeši snížili náskok vedoucího týmu tabulky Slavie z 16 na osm bodů. "Zrovna na velikonoční víkend měl vyjít zápas na Slavii. Občas si na to takhle zavzpomínáme - že nás něco v soutěži zrovna čekalo," podotkl Guľa.

Pokud se soutěž znovu rozběhne, bude se hrát nejspíš dvakrát týdně. Guľa věří, že by jeho tým náročný program po dlouhé pauze zvládl. "Pro mě neexistuje přípravné či volné období. Buď makáte, nebo ne, hráč je připravený, nebo není. Pokud je připravený, dá se hrát středa-sobota. Je to trenérská výzva, ale jsem přesvědčený, že i kvalita a šířka kádru je dostatečná," uvedl.

"Samozřejmě to není úplně jednoduché, ale všichni po tom toužíme. Když hrajete středa-sobota, znamená to, že jste dobří a hrajete evropské poháry. Já to chci zažít, kéž bych tak hrál celý rok. Hráči i trenéři toho samozřejmě můžou mít dost, ale je to o tom, jaké metody zvolíte, aby hráči byli připravení. Hráči rádi hrají, neradi trénují," doplnil Guľa.

S fotbalisty, kteří se už skoro měsíc připravují individuálně doma, je denně v kontaktu. "Měli jsme třeba přes speciální aplikaci možnost se všichni dohromady vidět a popovídat si. Chtěl jsem, aby si kluci opět připomněli, že jsme kolektivní sportovci, že jsme jeden tým. Cítil jsem, že pookřáli, že si to opravdu pochvalovali. Věřím, že se soutěž nebo alespoň tréninkový proces bude moci brzy rozběhnout. Že se díky postupnému uvolňování budeme moci stýkat alespoň v nějakých menších skupinách," uvedl Guľa.

V Plzni v době pandemie kvůli uzavřeným hranicím uvízl bez rodiny. "Každý den si voláme přes FaceTime a podobné aplikace. Není to jednoduché, ale vím, že se prostě nedá nic dělat, musím to přijmout. Je důležité, že manželka je velmi silná a skvěle se stará o děti," řekl Guľa.

Ve volném čase s asistenty podrobně analyzují plzeňskou hru. "Zkoumali jsme prvky, které musíme zlepšit. Ve výkonnosti mužstva a jednotlivců jsme našli věci, které budeme chtít odstranit. Zároveň chceme rozvíjet naše silné stránky. Jinak se doma věnuji také online kurzům angličtiny či trenérství. Snažím se nějak fungovat a zaměstnat se," prohlásil Guľa.

V době karantény hraje jeho svěřenec záložník Jan Kopic za Viktorii turnaj ve videohře FIFA 20. "Ve středu jsme měli s hráči ten online mítink, kluci mu drželi palce a hecovali ho. Já ho chci ale každopádně už vidět hlavně na hrací ploše, ne s herní konzolí," dodal Guľa s úsměvem.