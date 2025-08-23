Celý stadion ztichl. Spáčil byl po srážce K.O., má pohmožděnou krční páteř

Nešťastný moment se odehrál ve 12. minutě, kdy hostující křídelník Condé ve výskoku při odehrání míče zároveň trefil Spáčila nepříjemně do hlavy. Domácí stoper padl na zem a celá Doosan arena ztichla. Po několikaminutovém ošetření otřesený Spáčil opustil trávník na nosítkách, musel střídat a ihned putoval do nemocnice.
Vyšetření vyloučilo těžší zranění. "Má lehčí otřes mozku a pohmožděnou krční páteř. Takže mu přejeme pevné zdraví a věříme, že bude brzo zpátky," uvedl na tiskové konferenci po vítězství Západočechů 2:1 mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.
"Dostal to z boku jakoby na spánek. To jsou situace, které nechcete vidět. Bylo to před námi, určitě to nevypadalo dobře. Zatrnulo mi, hlavně jeho reakce, byl úplně K.O. Vůbec v tu chvíli asi nevnímal, kde je. Jsou to nepříjemné věci, ale ty srážky hlavami prostě k fotbalu patří," řekl trenér Západočechů Miroslav Koubek.
Spáčilovo vynucené střídání dalo vzpomenout na nedávné zranění plzeňského brankáře Martina Jedličky. Reprezentační gólman před měsícem ve 2. kole Jablonci rovněž po zákroku protihráče do hlavy utrpěl otřes mozku a zlomeninu nosu a vypadl ze hry na dva soutěžní zápasy.