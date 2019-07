Kdo řídil při nehodě? Krmenčík pochyby nerozptýlil. Je to rodinná záležitost, uvedl

před 33 minutami

Plzeňský fotbalový útočník Michael Krmenčík přiznal, že po vážném zranění kolena, které ho vyřadilo ze hry na celou jarní část minulé sezony, se obával i konce kariéry a dokonce už přemýšlel o práci ve stavební firmě svého strýce.

Šestadvacetiletý reprezentant se ale vrátil v plné síle do letní přípravy a věří, že brzy zlomí i střelecké trápení.

Koleno si poranil na konci října v ligovém zápase se Slováckem a na začátku listopadu absolvoval operaci. "Do té chvíle jsem měl jen jednou delší pauzu. Během hostování na Dukle jsem měl problémy s chrupavkou. Přetržený křížový vaz je pro fotbalistu černá můra," uvedl Krmenčík v Rakousku, kde je s Plzní na soustředění.

"Je na každém, jak se s tím vypořádá, když přijde. Mohlo to dopadnout špatně, třeba jsem nemusel už nikdy hrát fotbal. Mohlo mi otékat, dostat zánět. Naštěstí se mi to nestalo," oddechl si.

Během zranění měl dost času přemýšlet o budoucnosti. "Nevím, co bych dělal. Asi bych šel ke strejdovi do stavební firmy. Fakt nevím. Na ještěrku ne, možná stavbyvedoucí, ale někde by mě zaměstnal," dumal v těžkých chvílích.

"Takové věci se mi honily hlavou, byť jsem si je nechtěl připouštět. Určitě jsem malé depresi tři dny podlehl, ale pak jsem si řekl, že nejsem srab a dokážu se vrátit," uvedl plzeňský útočník.

V letní přípravě skóroval jen v úvodním zápase s třetiligovými Domažlicemi (5:2), pak pětkrát za sebou vyšel naprázdno. "Zatím se mi nedaří trefit branku, ale doufám, že to přijde. Nevím, jestli po zranění čekali, že budu z každé střely dávat gól. Ale snažím se při zápasech pracovat pro tým. Góly potom přijdou," podotkl Krmenčík.

Nervózní ale není i díky důvěře od generálního manažera Viktorie Adolfa Šádka. "Říkal mi, že mám být v klidu, protože to v sobě mám. A že se důležitým gólem chytnu a budu je pak pálit jako na běžícím pásu," prozradil.

Před zraněním měl velkou formu, se 16 zásahy byl nejlepším střelcem předminulé sezony a chtěly ho zahraniční kluby. "Neříkám, že v Plzni se nemám dobře, co se týká všeho včetně financí. Ale tam by to bylo asi o něčem jiném," uvědomoval si.

"Jsem takový, že jsem si to tolik nepřipouštěl. Řekli mi, jaké nabídky byly, potom jsme se na něčem domluvili a pak jsem se zranil. Stalo se mi to ve špatnou dobu a jsem rád, že je to za mnou," konstatoval bývalý hráč Sokolova, Dukly nebo Ostravy.

V lednu ho i přes zranění chtěly koupit Bruggy, kde byl i na zdravotní prohlídce, ale z přestupu nakonec sešlo. "Hlavně jsem přemýšlel, abych byl co nejdřív zpátky zdravotně. Chtěli mě zraněného, rekonvalescence by byla stejná jako tady. Nakonec jsem rád, že to nedopadlo. Doufám, že je dostaneme v Lize mistrů a já jim můžu dát aspoň tři góly," usmíval se Krmenčík.

Po květnové dopravní nehodě se spekulovalo, že ve skutečnosti auto v Praze v noci neřídila jeho těhotná manželka, ale on. O nepříjemné životní epizodě však nechtěl hovořit a pochyby nerozptýlil.

"Je to rodinná záležitost. Jsem rád, že manželka je v pohodě, že se nikomu nic nestalo. Pro mě je to uzavřená záležitost, nebudu se k ní vracet a spekulace médií vůbec nekomentuju," prohlásil Krmenčík.

Pro příští sezonu má jasný plán. "Chci být prospěšný týmu. Góly, nahrávky, vytížení. Nějaké jméno, myslím, mám. Chci se držet toho, že jsem Krmenčík a musím dávat góly," prohlásil devatenáctinásobný reprezentant.

"Limbovi (spoluhráči Davidu Limberskému), pro kterého je to pravděpodobně poslední sezona, jsem slíbil, že se prostě bude loučit s pohárem nad hlavou. Pro mě je tedy cíl jasný - udělat titul," dodal Krmenčík.