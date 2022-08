Plzeňskému Qosemu hrozí vysoký trest. Napadl sudího Pilného, známého z opilecké kauzy

Plzeňskému fotbalistovi Kristimu Qosemu hrozí vysoký trest za napadení rozhodčího. Albánský záložník v nedělním utkání třetí ligy za rezervu Západočechů na hřišti Admiry Praha po vyloučení za strčení do protihráče neudržel nervy a zezadu povalil na zem hlavního sudího Marka Pilného.

Letní posila Viktorie by v krajním případě mohla od disciplinární komise dostat až dvouletý zákaz činnosti.

Qose se v 63. minutě za stavu 1:1 dostal do rozepře s domácím Janem Martinicem. Sudí mu chtěl nejprve dát žlutou kartu, ale ještě než ji udělil, srazil albánský záložník kapitána Admiry na zem. Od Pilného vzápětí dostal červenou kartu. Rozhodčí nechtěl o verdiktu diskutovat, otočil ze zády, načež ho Qose rukama strčil a povalil na zem. Utkání se navzdory inzultaci sudího dohrálo a Admira zvítězila 3:1.

"Hrubé nesportovní chování - hráč prudce úmyslně strčil do soupeře oběma rukama do oblasti hrudníku v přerušené hře, přičemž došlo k pádu hráče domácích na hrací plochu. Následně po udělení červené karty hráč hostí prudce úmyslně strčil oběma rukama do oblasti zad rozhodčího, přičemž došlo k pádu rozhodčího na hrací plochu," uvedl v zápise o utkání sudí Pilný, který byl v roce 2016 za to, že se coby čtvrtý rozhodčí podílel na řízení ligového zápasu v Příbrami pod vlivem alkoholu, vyloučen z FAČR. Do asociace se však již vrátil.

Qoseho podle všeho nemine vysoký trest. V disciplinárním řádu hrozí hráči, který napadne rozhodčího zákaz činnosti až na šest měsíců a pokuta až 50 tisíc korun. Pokud by disciplinární komise usoudila, že šlo o zvlášť hrubé napadení, mohla by Qosemu v krajním případě uložit trest až na dva roky, případně i pokutu až do výše 100 tisíc korun.

Jelikož třetí liga není profesionální soutěž, o výši trestu bude rozhodovat disciplinární komise Řídící komise pro Čechy a ne orgán Ligové fotbalové asociace. Trest se ovšem přenáší i do prvoligových zápasů. Disciplinárka dnes s Qosem podobně jako s dalšími vyloučenými hráči z víkendového kola zahájila řízení, nejbližší zasedání má ve středu.

Disciplinárka Řídící komise pro Čechy už v minulosti za inzultaci rozhodčího uložila maximální dvouletý trest, který v roce 2017 dostal někdejší reprezentant Radek Šírl. Bývalý hráč Petrohradu tehdy nejprve strčil do asistenta a poté udeřil hlavního sudího. Na rozdíl od nedělního zápasu plzeňského "béčka" byl tehdy duel Šírlových divizních Zbuzan předčasně ukončen a posléze zkontumován.

Qose přišel do Plzně v létě po vypršení smlouvy v Karviné. Sedmadvacetiletý středopolař si dosud za úřadující českého mistra připsal tři starty, z toho pouze jednou v základní sestavě. Od začátku nastoupil jen v utkání druhého ligového kola proti Pardubicím, ale v poločase byl střídán a od té doby už ho trenér Michal Bílek nevyužil.