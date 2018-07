Plzeňské fotbalisty čeká boj o sestavu i Ligu mistrů. Pro některé to bude poslední šance, říká Vrba

před 54 minutami

Podle trenéra Pavla Vrby absenci důležitých pohárových utkání vynahradí to, že hráči budou od začátku pod tlakem kvůli boji o místo v sestavě pro Ligu mistrů.

Westendorf (Rakousko) - Fotbalisté Plzně byli v posledních osmi sezonách zvyklí, že s létem byl spojený v první řadě boj o účast v Evropských pohárech. Letos se ale poprvé mohou plně koncentrovat jen na start nové ligové sezony, jelikož mají jistou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, která jim začne až v září po osmém kole domácí soutěže. Podle trenéra Pavla Vrby absenci důležitých pohárových utkání vynahradí to, že hráči budou od začátku pod tlakem kvůli boji o místo v sestavě pro Ligu mistrů.

"V minulých letech jsme se v tuto dobu klepali, co nás v předkolech čeká. V minulosti předkola dostávala přednost, tentokrát to tak není a pro nás je prioritou prvních osm kol ligy," řekl Vrba v rozhovoru s novináři na soustředění ve Westendorfu.

"Nechceme nic podcenit a určitě chceme uhrát v prvních kolech co nejvíce bodů, abychom se nedostali pod tlak, že v lize klopýtáme a ještě nás čeká Liga mistrů. Proto se chceme v prvních kolech udržet na špici, abychom do Ligy mistrů šli uvolnění. Doufám, že se nám podaří start podobně jako v minulé sezoně," připomněl Vrba, že Viktoria v minulém ročníku ztratila za celý podzim pouhé dva body.

Pomoci k tomu má silně konkurenční prostředí. Všechny posty v týmu jsou zdvojeny hráči, kteří by v téměř každém českém celku nastupovali v základní sestavě. "A všichni budou chtít hrát Champions League. Hráči si v těch prvních osmi kolech budou budovat postavení v mužstvu. Někdo může o pozici přijít, a pak by nehrál v září Ligu mistrů, kde se chceme všichni ukázat. Pro někoho to může být poslední šance. A když nebudou mít výkonnost, tak se může stát cokoli," naznačil Vrba.

Ačkoli sám už Plzeň dvakrát v Lize mistrů vedl, i pro něj představuje velké lákadlo. A to takové, že odmítl i nabídky z jiných klubů. "Nějaké nabídky byly, ale vzhledem k tomu, že Plzeň hraje Champions League a já jsem tu spokojený, tak jsem se rozhodl dál nejednat. Vždy to bylo o tom, že když budeme v Lize mistrů, nikam nejdu," prohlásil.

A věří, že Plzeň před sebou má další vydařený ročník. Na optimismu mu přidává i povedená příprava, v níž Viktoria vyhrála všech šest zápasů a inkasovala jen v jediném z nich s Českými Budějovicemi, poté co experimentovala v obraně.

"Takže ještě úplně všechno nefunguje," podotkl s úsměvem Vrba. "Jsem rád, že nám příprava vychází výsledkově a hlavně že nepřicházejí zranění jako v minulém roce. Dan Kolář má sice větší problém (achillovka), Lukáš Hejda se připravuje individuálně, ale zapojí se naplno v příštích dnech podobně jako Ondra Štursa. Nejsou to žádné natržené svaly a operace jako v minulosti," konstatoval Vrba.

Proto ho čeká nepříjemný úkol a bude muset nabitý kádr ještě trochu zúžit na 20 hráčů do pole a tři brankáře. Připouští, že zřejmě odejde jeden z útočníků, přičemž navrátilec z hostování Jakub Řezníček si svými výkony v přípravě řekl o šanci.

"Je pravděpodobné, že všichni čtyři útočníci nezůstanou, protože čtyři útočníci na dvacetičlenný kádr je hodně. A Kuba Řezníček nás utvrzuje v tom, že by tu měl zůstat," řekl plzeňský kouč.

Těší ho i další letní posily Roman Procházka, Ubong Ekpai a především stoper Luděk Pernica. "Přišli hráči, kteří kádr ještě zkvalitňují. Nejsou to jen talenti, ale hotoví hráči. Přichází Procházka, který dokáže tvořit, ale i být důslednější v obraně než hráči, kteří tu byli. Ofenzivu posiluje Ekpai. A Pernica je hotový hráč, který by nám měl hodně pomoct. Po odchodech Mariána Čišovského a Davida Bystroně, kteří byli hodně tvořivými stopery, jsme měli spíše stopery důsledné v obraně, ale směrem dopředu nebyli tak výjimeční. Pernica je ale způsobem hry podobný těmto tvořivým hráčům, což je při dobývání obrany hrozně důležité," upozornil Vrba.

"Kádr je velice silný a z toho mám samozřejmě radost. Diskutovali jsme, jestli nechat kádr tak silný, a rozhodli jsme se pro toto řešení. Na podzim bude více zápasů v lize, k tomu pohár a Liga mistrů, čeká nás zhruba 26 zápasů, což je skoro jedna celá sezona," dodal zkušený trenér.