Plzeňská krize graduje. Viktorii nestačilo ani vedení 2:0 o půli, v Jablonci prohrála

Hokejisté Litvínova zvítězili v dohrávce 26. kola extraligy ve Zlíně 2:0 a díky třetí výhře za sebou se posunuli z předposledního na osmé místo. Berani prohráli třetí z uplynulých čtyř duelů a klesli na 13. pozici. O branky se postarali v závěrečné třetině Martin Hanzl a Richard Jarůšek, gólman Denis Godla udržel podruhé za sebou a celkově potřetí v sezoně čisté konto. To první si připsal také proti Zlínu 17. listopadu doma po výhře 1:0.

Domácí nastoupili bez gólmana Kašíka, jehož trápí zranění, v sestavě scházel i distancovaný Kubiš. Jako první ostřeji prověřil zlínského Hufa Hanzl, mladý gólman si ale s jeho pokusem poradil. Další zásah musel přidat poté, co chybnou rozehrávku Zlína vystihl Zygmunt. Za domácí zahrozil Novotný, jinak v úvodním dějství moc práce Godla neměl.

Ve 13. minutě se hostům naskytla možnost čtyřminutové početní výhody, v které měli dobré pokusy Hanzl s Pospíšilem. Bezbrankové skóre nezměnila ani Balinskisova rána.

Domácí si na první přesilovku museli počkat až do 27. minuty a hned v ní mohli otevřít skóre. Šlahař dorážel Noskovu střelu, přičemž jeho pokus Godla vytěsnil na horní tyč. Gól nepřinesla ani Köhlerova teč. S trochou štěstí se mohl posléze prosadit hostující Irving, jehož pokus vyletěl do vzduchu a následně padal do brankoviště, do sítě si ale puk cestu nenašel.

Do třetí třetiny vstupovali Litvínovští s výhodou jednoho muže v poli, své možnosti však zužitkovali až po jejím skončení. V čase 44:15 dobře atakoval rozehrávku Beranů Zdráhal, který obral o puk Noska a vybídl ke skórování před Hufem volného Hanzla. Na rozdíl dvou gólů mohl zvýšit Irving, Huf však do jeho pokusu vložil na poslední chvíli hůl. Berani už se na odpor nezmohli, při jejich brzké power play navíc v 58. minutě potvrdil tři body pro hosty Jarůšek.

Dohrávka 26. kola hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 45. M. Hanzl (P. Zdráhal), 58. Jarůšek (Helt). Rozhodčí: Šír, R. Svoboda - Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Bez diváků.

Zlín: Huf - Řezníček, D. Nosek, Žižka, Ferenc, Gazda, M. Novotný, Matyáš Hamrlík - Köhler, Herman, Karafiát - Okál, Honejsek, Šlahař - J. Ondráček, P. Sedláček, Vopelka - Václavek, Poletín, Dobiáš. Trenér: R. Svoboda.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - M. Látal, Gerhát, Válek - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.