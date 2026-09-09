Plzeň ztratila další body, tentokrát v Hradci. Vavro byl vyloučen za bláznivý skluz

Fotbalisté Hradce Králové v dohrávce 5. kola první ligy remizovali doma 0:0 s Plzní. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23. srpna odložit kvůli účasti v kvalifikaci pohárů, jsou v tabulce osmí. Viktoria v lize neprohrála pošesté za sebou a je o bod a jednu příčku za dnešním soupeřem.
Hradec nezdolal Plzeň v lize poosmé v řadě. Po osmi zápasech nejvyšší soutěže navíc skončila jeho domácí vítězná série, před dneškem naposledy neuspěl v březnu právě proti Viktorii (0:3).
Úvodní půlhodina byla zcela v režii Hradce, který soupeře takřka nepustil k souvislejší akci. V 15. minutě se ocitl ve stoprocentní šanci Trubač, jeho ránu zblízka Wiegele reflexivně vykopl. O chvíli později domácí kapitán a plzeňský odchovanec Darida, jenž si dnes připsal stý start v české lize, skoro překvapil rakouského brankáře stříleným centrem z pravé strany.
Západočeši zahrozili až v 33. minutě, kdy Memič napřáhl z 25 metrů a donutil Zadražila k prvnímu zákroku. Slončíkovu hlavičku v závěru první půle skryl Wiegele do rukavic.
Vytrvalý hustý déšť pokračoval i ve druhém poločase, do něhož vstoupili hosté se dvěma změnami v sestavě a zlepšeným výkonem. Jeden ze střídajících hráčů Kabongo mohl v 51. minutě otevřít skóre, Zadražil si s jeho hlavičkou poradil.
Po změně stran se hra vyrovnala a zajímavých situací před oběma brankami výrazně ubylo. Domácí znovu zatlačili soupeře až v závěru. V 79. minutě Darida po kombinační akci napálil spojnici břevna a tyče. Vzápětí měl na kopačce gól Trubač, jeho tečovaná střela proletěla těsně kolem brány.
V 90. minutě slovenský stoper hostů Vavro vlétl pod nohy Umarovi a sudí Černý mu ukázal červenou kartu. Svůj verdikt nezměnil ani po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů. Čerstvá plzeňská posila byla vyloučena ve svém druhém zápase v novém působišti.
"Votroci" po nedělní výhře 2:1 nad Spartou bodovali doma s dalším českým pohárovým zástupcem. Na svém hřišti však nezdolali Viktorii v lize pošesté za sebou.
Jablonec přehrál Ostravu
Fotbalisté Jablonce porazili v dohrávce 5. ligového kola Ostravu 3:0. Severočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po třech zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na pátou příčku. Skóre před přestávkou otevřel Filip Novák. Baník dohrával většinu druhého poločasu bez vyloučeného Matěje Chaluše, přesilovku využili Antonín Růsek a Matěj Polidar. Slezané jsou v tabulce jedenáctí.
Jablonec si zápas v původním termínu odložil kvůli kvalifikaci Konferenční ligy, do jejíž hlavní fáze se nakonec probojoval. Od postupu přes Glasgow Rangers v závěrečném předkole v domácí soutěži dvakrát prohrál a jednou remizoval, z vítězství se radoval až dnes. Baník v lize porazil popáté za sebou. Ostravští venku v nejvyšší soutěži potřetí po sobě prohráli, o víkendu v Mladé Boleslavi utrpěli debakl 0:4.
5. kolo první fotbalové ligy:
FC Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:0
Rozhodčí: Černý - Malimánek, Váňa - Kvítek (video). ŽK: Vlkanova - Kabongo, Červ. ČK: 90. Vavro (Plzeň). Diváci: 6291.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Trubač, Darida, Dancák (67. Valenta), Horák (54. Ludvíček) - Van Buren, Slončík (67. Vlkanova) - Čvančara (79. Umar). Trenér: Horejš.
Plzeň: Wiegele - Pališčák, Vavro, Dweh, Doski (83. Toure) - Hrošovský, Červ (83. Pirgič) - Memič, Souaré (46. Ladra), Višinský (59. Sojka) - Adu (46. Kabongo). Trenér: Kováč.
FK Jablonec - Baník Ostrava 3:0 (1:0)
Branky: 44. Novák, 55. Růsek, 70. Polidar. Rozhodčí: Mach - Matoušek, Pečenka - Adam (video). ŽK: Alioum - Míček, Jedlička. ČK: 50. Chaluš (Ostrava). Diváci: 2671.
Jablonec: Mihelak (41. Hanuš) - Pavlovič, Tekijaški, Novák (81. Sobol) - Čanturišvili, Nebyla, Sedláček (81. Zorvan), Polidar - Alioum (73. Ahl), Hollý (73. Jawo) - Růsek. Trenér: Kozel.
Ostrava: Jedlička - Skyba, Chaluš, Míček (72. Djačuk) - Bewene, Boula, Traoré, Holzer (56. Nogha) - Gilbert (62. Kmeť), Kubala (62. Šancl) - Jurečka (62. Škrkoň). Trenér: R. Skuhravý.
Tabulka:
1.
Slavia
7
5
2
0
21:5
17
2.
Liberec
7
5
1
1
10:4
16
3.
Mladá Boleslav
6
4
2
0
15:6
14
4.
Olomouc
7
4
1
2
13:8
13
5.
Jablonec nad Nisou
7
4
1
2
10:6
13
6.
Teplice
7
4
1
2
15:13
13
7.
Zbrojovka Brno
7
4
1
2
10:9
13
8.
Hradec Králové
7
3
2
2
6:6
11
9.
Plzeň
7
2
4
1
14:12
10
10.
Sparta
7
3
0
4
13:12
9
11.
Ostrava
7
3
0
4
4:13
9
12.
Bohemians 1905
6
1
3
2
6:9
6
13.
Artis Brno
7
1
1
5
6:16
4
14.
Slovácko
7
0
3
4
5:12
3
15.
Pardubice
7
0
2
5
5:12
2
16.
Zlín
7
0
0
7
6:16
0
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