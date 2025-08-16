Plzeň znovu ztratila, nestačila na Duklu. V lize má pořád jedinou výhru

Plzeň přijela na Julisku bez lehce zraněného Dweha a také Slončíka, u něhož se řeší, kam v nejbližších dnech odejde na hostování. Jen na lavičce zůstali Vydra, Spáčil či Ladra.
Dukla mohla udeřit hned v prvních sekundách, na dlouhý pas do vápna si nabíhal Tomáš Jedlička, ale jeho jmenovec v brance soupeře Martin byl u míče o něco dřív.
Favorizovaní hosté měli více ze hry, v 16. minutě však mohli inkasovat. Domácím se vydařila rychlá akce a Cissé ji zakončil střelou do tyče.
Viktoria reagovala vzápětí, brankář Matrevics se nedostal k centrovanému míči a Durosinmi hlavou zblízka orazítkoval břevno.
Pražané udeřili ze standardní situace. Čermák rozehrál rohový kop přesně na zadní tyč, odkud kapitán Peterka hlavou přeloboval gólmana a vstřelil svoji třetí ligovou branku v kariéře.
Viktoria zůstala opařená a do přestávky inkasovala ještě jednou. Brankář Jedlička fauloval Isifeho, rozhodčí Starý nařídil penaltu, Čermák ji proměnil a k asistenci přidal také gól.
Do druhé půle plzeňský kouč Koubek poslal Spáčila a Vydru, který hned mohl snížit, ale Matrevics se zdálky nachytat nenechal a míč vyrazil.
Plzeň znovu doplatila na špatnou koncovku. Valenta vypálil jen těsně vedle tyče, Durosinmi i podruhé v utkání hlavičkoval do břevna.
Dukla svého dnešního soupeře porazila poprvé od srpna 2015 a teprve podruhé z 21 vzájemných ligových duelů. Plzeň ji před dnešním duelem v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě zdolala.
Viktoria zatím v sezoně nedokázala ani jednou vyhrát dva soutěžní zápasy po sobě. V úterý dohrává odložený zápas 3. kola v Mladé Boleslavi.
Hradec opět doplatil na vyloučení
Mladá Boleslav udeřila hned z první šance utkání. Mareček dlouhým autovým vhazováním našel za obranou Vojtu, který předložil míč do vápna Johnovi a ten i za pomoci teče bránícího Kodeše dostal míč do sítě.
Pro hosty bylo ještě hůř v 18. minutě. Uhrinčať v souboji o míč prošlápl kotník Mackovi a sudí Berka po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil královéhradeckému obránci červenou kartu.
Východočeši dohrávali v oslabení potřetí za sebou, v utkání s Jabloncem byl vyloučen Horák a před týdnem v derby s Pardubicemi Čihák.
Ve 26. minutě navíc musel vystřídat zraněný kapitán hostů Kodeš, "Votroci" přesto záhy dokázali skórovat. Daridovu střelu z přímého kopu srazil Mareček nechytatelně do protipohybu brankáře Mandouse.
Bývalý kapitán české reprezentace, jenž se před sezonou vrátil do vlasti po zahraničních angažmá, skóroval v české lize po 12 letech.
Radost Východočechům vydržela pouze 75 vteřin. John si z levé strany navedl míč na střed a z 25 metrů výstavní ranou trefil horní roh Zadražilovy brány.
Mladá Boleslav dala i ve čtvrtém ligovém utkání v sezoně nejméně dva góly, v předchozích kolech ale zároveň pokaždé třikrát inkasovala.
Atraktivitu jejích zápasů potvrdila divoká pasáž mezi 55. a 59. minutou. Nejprve nebezpečně vypálil Sojka, jenž hned z dalšího protiútoku odcentroval na osamoceného Vlkanovu a ten z malého vápna nastřelil domácího gólmana Mandouse.
Na druhé straně se vytáhl Zadražil proti Vojtově pokusu a Marečkova hlavička dopadla na břevno.
Skóre se znovu změnilo v 61. minutě. Mareček vyslal obloučkem za obranu Johna, ten si na levé straně připravil střeleckou pozici a nekompromisně završil svůj premiérový ligový hattrick.
Domácí nepolevili, dvakrát těsně minul ze střední vzdálenosti Ševčík a Kostkovo pohotové zakončení z otočky vyrazil Zadražil.
V 77. minutě Vlkanova promáchl před odkrytou bránou, přesto v 90. minutě ještě zdramatizoval duel, když dorazil Petráškovu hlavičku do tyče.
V nastavení mohl ještě srovnat Kučera, jeho střela proletěla kousek kolem horního rohu brány.
Zápasy Mladé Boleslavi nabízejí v nové sezoně suverénně nejvíce gólů. Po čtyřech duelech mají Středočeši divoké skóre 10:11.
Slovácko otočilo v závěru
Slovácko začalo duel s Teplicemi aktivně, vytvořilo si územní převahu a jako první se propracovalo k ohrožení Trmalovy branky. Jenže Ndefe ani na dva pokusy nedokázal prostřelit obranný val a Kvasinova střela šla těsně vedle.
Středočeši, jejichž řady musel kvůli zranění už po 10 minutách opustit stoper Takács, využívali každou možnost k brejku. V 16. minutě vypálil z hranice šestnáctky Riznič, ale Heča neměl se zblokovanou střelou problémy.
Do vedení šli hosté ve 21. minutě. Heča nejprve střelu Trubače z úhlu vyrazil, míč pak střelci vrátil Krejčí a Trubač už napodruhé zamířil přesně k tyči.
Slovácku chvíli trvalo, než našlo ztracený rytmus, ale pak až do konce poločasu svého soupeře přikovalo k jeho pokutovému území.
Po půlhodině vypálil tvrdě Havlík a tečovaná rána skončila těsně vedle. Další pokus Havlíka o pět minut později se mezi tyče nevešel. Největší šanci pak zahodil Trávník, když z osmi metrů přestřelil.
Domácí po přestávce posílili ofenzivu a v 50. minutě byli blízko srovnání. Blahút napřáhl z 20 metrů a míč jen o vlásek minul "šibenici" hostující branky. O pět minut později trefil po rohu Vaško jen břevno.
Další šanci k vyrovnání mělo Slovácko v 63. minutě, Havlíkův centr přizvedl Stojčevski, jenže orazítkoval zase jen brankovou konstrukci.
V 71. minutě došlo v pokutovém území k drobnému kontaktu střídajícího Audinise s Kvasinou. Hlavní sudí Petřík nejprve nařídil pokutový kop, ovšem po zhlédnutí videa jej odvolal.
Závěrečný nápor domácím usnadnil svým vyloučením po druhé žluté kartě Radosta. Přesilovku Slovácko využilo v 87. minutě za vydatného přispění gólmana Trmala, jemuž propadla mezi rukama slabá hlavička útočníka Kvasiny.
V závěrečném náporu se zblízka po centru střídajícího Petržely a prodloužení Kvasiny prosadil Krmenčík.
Sigma využila přesilovku v závěru
Sigma začala proti Zlínu aktivně a hned zkraje zápasu si vytvořila dvě nadějné šance ke skórování. Ve 2. minutě rozehrál Janošek přímý kop nakrátko na Slámu, jehož tvrdou střelu k bližší tyči však gólman Dostál pokryl. O pět minut později zakončil po rohovém kopu z dobré pozice uvnitř vápna Šíp nad branku.
Hosté hrozili zejména po dlouhých autových vhazováních. Po jednom z nich byli "Ševci" blízko k nebezpečnému zakončení, ale olomoučtí obránci stačili v poslední chvíli odvrátit míč na roh.
Zlínští si zápas brzy zkomplikovali. Obránce Černín nejprve rychle dostal žlutou kartu po tvrdém zákroku na Tkáče a v 19. minutě byl po druhém napomínání po souboji se Šípem u brankové čáry vyloučen.
Domácí mohli z nařízeného přímého kopu otevřít skóre, gólman Dostál však Janoškův překvapivý pokus z ostrého úhlu vyrazil nad břevno.
Sigma poté v početní převaze paradoxně trochu znervózněla a o šance se připravovala nepřesnými přihrávkami.
Velkou možnost si Olomouc vytvořila až po změně stran. Tijani odstrčil od míče lépe postaveného Šípa, jenže neprostřelil blokujícího obránce, který zakončení srazil na roh
Ani další pokusy domácích k velkému ohrožení gólmana Dostála dlouho nevedly. Janošek s Tkáčem zamířili nad a střídající Langer jen do náruče hostujícího brankáře.
Neprosadil se ani Michez, jeho pokus zablokoval Kopečný. Hra byla v druhé půle celkově velmi rozkouskovaná a Sigma si navzdory početní převaze nedokázala vytvořit delší souvislejší tlak.
Vysvobodil ji až střídající Vašulín, který si sedm minut před koncem základní doby zpracoval míč uvnitř pokutového území a prostřelil mezi nohama zadáka Kopečného i brankáře Dostála. Gól ještě posvětil videorozhodčí, o ofsajd se těsně nejednalo. Vašulín jedinou brankou rozhodl už první kolo na stadionu Slovácka.
V závěrečných minutách si Sigma své vedení pohlídala a vítězně se naladila na čtvrteční úvodní zápas závěrečného 4. předkola Evropské ligy v Malmö.
5. kolo první fotbalové ligy:
Dukla Praha - Viktoria Plzeň 2:0 (2:0)
Branky: 34. Peterka, 42. Čermák z pen. Rozhodčí: Starý - Kubr, Antoníček - Kvítek (video). ŽK: Hunal - Paluska. Diváci: 4723.
Dukla: Matrevics - Svozil, Hunal, Purzitidis - Isife, Peterka, Žitný (81. Tijani), Ambler (46. Šehovič) - Čermák (87. Matoušek), T. Jedlička (66. Fokam) - Cissé (81. Šebrle). Trenér: Holoubek.
Plzeň: M. Jedlička - Paluska, Markovič (62. Havel), Jemelka (46. Spáčil) - Memič, Červ, Valenta, Souaré (62. Doski) - Adu (70. Ladra), Kabongo (46. Vydra) - Durosinmi. Trenér: Koubek.
FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 3:2 (2:1)
Branky: 8., 31. a 61. John. - 30. Darida, 90. Vlkanova. Rozhodčí: Berka - Kotalík, Cichra - Radina (video). ŽK: Vojta, Kostka - Petrášek. Diváci: 2651. ČK: 18. Uhrinčať (Hradec).
Ml. Boleslav: Mandous - Kostka, Prebsl, Králik, Mareček (90.+1 Král) - Macek, Pech (85. Penner) - Lehký (46. Ševčík), Langhamer (72. Kozel), John - Vojta (72. Klíma). Trenér: Majer.
Hradec: Zadražil - Čech, Petrášek, Kodeš (27. Harazim) - Ludvíček (66. Dancák), Darida (66. Kučera), Sojka, Uhrinčať - Vlkanova - Van Buren (77. Pilař), Griger (46. Hodek). Trenér: Horejš.
1. FC Slovácko - FK Teplice 2:1 (0:1)
Branky: 87. Kvasina, 90.+5 Krmenčík - 21. Trubač. Rozhodčí: Petřík - Hrabovský, Volf - Adámková (video). ŽK: Tetour, Havlík, Petržela - Danihel, Radosta, Riznič, Cykalo. ČK: 79. Radosta (Teplice). Diváci: 3580.
Slovácko: Heča - Ndefe (84. Barát), Vaško, Stojčevski, Koscelník (46. Petržela) - Trávník, Daníček (59. Krmenčík) - Havlík, Tetour (46. Reinberk), Blahút (71. Marinelli) - Kvasina. Trenér: Kameník.
Teplice: Trmal - Danihel (46. Švanda), Takács (11. Audinis), Halinský, Riznič - Radosta, Jukl, Bílek (77. Sedláček) - Trubač - Pulkrab, (77. Cykalo), Krejčí (64. Náprstek). Trenér: Frťala.
Sigma Olomouc - FC Zlín 1:0 (0:0)
Branka: 83. Vašulín. Rozhodčí: Wulkan - Machač, Ratajová - Ochotnický (video). ŽK: Sylla, Huk - Černín, Poznar, Kopečný. ČK: 19. Černín. Diváci: 4728.
Olomouc: Hruška - Slavíček, Sylla, Huk, Sláma - Breite (62. Langer), Janošek (90.+3 Spáčil) - Michez (74. Vašulín), Tkáč (62. Růsek), Šíp - Tijani (90.+3 Navrátil). Trenér: Janotka.
Zlín: Dostál - Kopečný, Křapka, Černín, Fukala - Nombil (79. Petruta), Didiba (89. Načkebija) - Pišoja (89. Kanu), Cupák, Bartošák (58. Kalabiška) - Koubek (79. Poznar). Trenér: Červenka.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2.
|Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|3.
|Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|4.
|Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|5.
|Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|6.
|Jablonec nad Nisou
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|7.
|Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8.
|Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|9.
|Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10.
|Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11.
|Mladá Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12.
|Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13.
|Bohemians 1905
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14.
|Hradec Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15.
|Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16.
|Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1