Plzeň využila poločasové přesilovky a přetlačila Boleslav, tři body získal i Liberec

Mladá Boleslav prohrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů a v tabulce je čtrnáctá. Plzeň se středočeským soupeřem bodovala v nejvyšší soutěži počtrnácté za sebou a triumfovala i v druhém vzájemném duelu v ročníku. Viktoria v lize zvítězila po dvou utkáních, ve všech soutěžích dokonce po čtyřech zápasech.
První šanci měli hosté, už v páté minutě Kostka obstřelem z 20 metrů pořádně protáhl Wiegeleho, jenž se po míči natáhl přes ruku ukázkovou "robinsonádou". V 21. minutě šel na druhé straně Adu sám na Flodera, mladoboleslavský gólman mu ale včas zmenšil střelecký úhel a pokus vyrazil.
Domácí trenér Hyský po čtvrteční remíze 0:0 v Evropské lize s Freiburgem neposlal od začátku do hry opory Durosinmiho, Vydru nebo Memiče a jeho svěřenci se v úvodním dějství trápili. Po půlhodině se hosté prokombinovali až před Wiegeleho, rakouský gólman, který opět dostal přednost před Jedličkou, Zíkovu tečovanou střelu na poslední chvíli v pádu vykopl.
Viktoria znovu zahrozila až krátce před pauzou, Ladrovu ránu z 25 metrů i následnou stoprocentní šanci Višinského vychytal Floder. Klíčový moment zápasu nastal v nastavení první půle. Langhamer vysokou nohou kopl do hlavy Červa a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Mladá Boleslav dohrávala v oslabení stejně jako v úvodním vzájemném duelu, v němž utrpěla debakl 0:5.
Otřesený Červ už do druhého poločasu nezasáhl, nahradil ho Memič. Favorit dostal míč do sítě pouhých 55 sekund po začátku druhého dějství, Souarému ale zkazil gólovou radost zásah videorozhodčího a ofsajd v zárodku akce. Do vedení pak mohli jít oslabení hosté, Vojtova hlavička po standardní situaci skončila na tyči.
V 59. minutě už Plzeň přetavila tlak v regulérní branku. Po závaru v pokutovém území se k míči dostal Adu a propálil vše, co mu stálo v cestě. Ghanský reprezentační útočník šestou ligovou brankou dotáhl Vydru v týmové tabulce střelců.
Domácí kontrolovali náskok a zápas plynul bez výrazných gólových šancí. Až v 82. minutě si Vydra zaběhl za obranu na Ladrovu kolmici a předložil míč před prázdnou bránu zakončujícímu Durosinmimu. Rovněž nigerijský útočník zaznamenal šestý gól v ligovém ročníku.
O pět minut později se dostal na stejné číslo i hostující Vojta, který zužitkoval Ševčíkův chytrý "dloubáček" za obranu. Skóre už se pak nezměnilo ani v sedmiminutovém nastavení, přestože oslabení Středočeši si ještě dokázali vytvořit několik závarů. Plzeň v této sezoně zvítězila teprve ve druhém z osmi ligových duelů po předchozím zápase evropského poháru.
Liberečtí vyhráli bitvu o čtvrté místo
Liberečtí zdolali Olomouc 1:0. Slovan si v nejvyšší soutěži připsal čtvrtou výhru po sobě bez inkasované branky a v tabulce poskočil na čtvrté místo. Hanáci prohráli po osmi kolech a klesli na sedmou příčku. Sedm minut před koncem rozhodl střelou z dálky Marek Icha. Severočeši soupeři oplatili podzimní porážku a bodovali počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů.
V liberecké sestavě distancovaného Mahmice nahradil Mašek, který je se šesti góly nejlepším střelcem týmu. Trenér Sigmy Janotka po výhře nad Celje v Konferenční lize udělal dvě změny. Chyběl bývalý křídelník Slovanu Ghali, který ve čtvrtek zařídil vítězství dvěma góly, ale zápas pro zranění nedohrál. Nahradil ho nejzkušenější olomoucký hráč pětatřicetiletý Navrátil, jenž nastoupil v lize od začátku poprvé od září. Místo kapitána Breiteho dostal šanci Kostadinov.
Zápas začal v rychlém tempu, ale defenzivy na obou stranách dominovaly. Ta olomoucká byla před zápasem s 10 obdrženými góly vůbec nejpevnější v lize, liberecký brankář Koubek v předchozích třech kolech ani jednou neinkasoval.
První nebezpečnou střelu vyslal až v polovině úvodního dějství po brejku domácí Dulay. Koutný míč vytáhl nad břevno a brankář reprezentační jednadvacítky si poradil i s pokusem, jehož autorem byl pět minut před přestávkou Soliu. Na druhé straně se nejlepší střelec ligové sezony Vašulín k ničemu nedostal a do druhého poločasu ho vystřídal Tijani.
Velkou šanci hostů měl v 56. minutě Kostadinov, ale obránce N'Guessan na brankové čáře zaskočil za již překonaného Koubka. V olomoucké šestnáctce tečoval Stránského střelu Plechatý a hosty zachránila tyč.
Na poslední čtvrthodinu se na trávníku v olomouckém dresu objevil nejlepší střelec minulého ročníku Kliment, naskočil poprvé od dubna, kdy v pohárovém zápase v Ostravě utrpěl zlomeninu lýtkové kosti. Dostal se i do šance, ale na vítězství dosáhli domácí. Obránce Icha se v 83. minutě parádně trefil z 23 metrů, v této ligové sezoně skóroval poprvé a stal se již patnáctým libereckým střelcem v tomto ročníku.
Liberecký gólman Koubek prodloužil svou neprůstřelnost na 382 minut hry, které uplynuly od prohraného derby s Jabloncem. Sigma v lize nebodovala poprvé od zářijového utkání v Plzni a navíc pro příští zápas se Spartou přišla o oba stopery, protože Sylla i Huk dostali čtvrtou žlutou kartu.
Kozák vystřelil Teplicím výhru
Tepličtí hráči překvapivě zvítězili 1:0 na hřišti Bohemians 1905. Jediný gól vstřelil v 77. minutě střídající Matyáš Kozák, bývalý útočník Pražanů. Severočeši podruhé za sebou zvítězili 1:0 a z posledních 10 zápasů nejvyšší soutěže prohráli jediný. Z 11. místa v tabulce ztrácejí na desáté "Klokany" už jen bod.
Vršovičtí zvítězili v jediném z posledních devíti ligových utkání a ve čtvrtém z minulých pěti zápasů nejvyšší soutěže prohráli. Doma Teplice potřetí po sobě neporazili. Severočeši venku v lize zvítězili teprve podruhé v ročníku, pošesté za sebou tam ale bodovali.
"Klokani" na začátku sezony prohráli na Stínadlech 0:3 v utkání, které se jim vůbec nepovedlo. Pokus o odvetu zahájili o poznání aktivněji. Okeke vypálil tvrdě po zemi k levé tyči a brankář Trmal vyrazil míč na roh.
Jinak ale domácí limitovala špatná produktivita ofenzivních hráčů, která je na podzim trápí. Teplický specialista na přímé kopy Bílek trefil z nadějné pozice jen zeď, s Hilálovou hlavičkou si Trmal poradil. Jinak první poločas příliš zajímavých situací nepřinesl.
Také po přestávce měly obranné linie na obou stranách navrch. Když už teplický Pulkrab zpětnou hlavičkou připravil ideální pozici, Mareček se z voleje vůbec netrefil mezi tyče. Pulkrab později zkusil zakončit sám, ale také minul.
O osudu zápasu rozhodl jediný gól. Jukl poslal zprava do šestnáctky přízemní centr, kterým přesně našel Kozáka. Útočník, který v předminulé sezoně hostoval v Ďolíčku, se trefil prudkou ranou k bližší tyči. Odchovanci Sparty návraty do Prahy svědčí, připsal si druhou branku v ligové sezoně a stejně jako v prvním případě na Dukle byla vítězná.
Domácí v závěru vystupňovali tlak, aspoň vyrovnat se jim však nepodařilo. Střídající Kadlec zamířil v 83. minutě hlavou pouze do břevna, Čermák z ideální pozice pálil mimo, ani Hůlkova hlavička cíl nenašla.
Naopak Kozák na druhé straně mířil přesně k tyči, gólman Reichl mu však pohotovým zákrokem radost z druhé branky pokazil. Teplice prohrály jediný z posledních šesti vzájemných ligových zápasů a Bohemians porazily i podruhé v sezoně.
17. kolo první fotbalové ligy:
Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:0)
Branky: 59. Adu, 82. Durosinmi - 87. Vojta. Rozhodčí: Wulkan - Kříž, Machač - Kocourek (video). ŽK: Červ, Jemelka, Valenta, Havel - Zíka, Langhamer, Králik. ČK: 45.+1 Langhamer. Diváci: 7125.
Plzeň: Wiegele - Havel, Dweh, Jemelka, Doski - Valenta (85. Zeljkovič), Červ (46. Memič) - Višinský (73. Vydra), Ladra (90.+6 Markovič), Souaré - Adu (73. Durosinmi). Trenér: Hyský.
M. Boleslav: Floder - Prebsl, Králik, Donát (88. Krulich) - Kostka (71. Penner), Zíka (71. Ševčík), Macek, Šubert - Lehký (60. John), Langhamer - Vojta (88. Klíma). Trenér: Majer.
Slovan Liberec - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)
Branka: 83. Icha. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Radina (video). ŽK: Kayondo - Beran, Huk, Sylla. Diváci: 2333.
Liberec: Koubek - Icha, Plechatý, N'Guessan, Kayondo - Stránský, Diakité (79. Masopust) - Dulay (59. Hodouš), Mašek (71. Letenay), Soliu (71. Juliš) - Krollis. Trenér: Kováč.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Huk, Slavíček (90. Král) - Kostadinov, Beran - Navrátil (75. Mikulenka), Langer (76. Kliment), Šíp (80. Sláma) - Vašulín (46. Tijani). Trenér: Janotka.
Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 0:1 (0:0)
Branka: 77. Kozák. Rozhodčí: D. Černý - Kotík, Kotalík - Starý (video). ŽK: Okeke, A. Kadlec - Trmal. Diváci: 4532.
Bohemians: Reichl - Kareem (79. A. Kadlec), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Sakala (79. Ristovski), Okeke - Ramírez (66. Drchal), Čermák, Zeman (66. Kovařík) - Hilál. Trenér: Veselý.
Teplice: Trmal - Audinis, Halinský, Večerka - Radosta (85. Takács), D. Mareček (73. Kozák), Bílek, Riznič - Jukl - Pulkrab, Náprstek (64. Auta). Trenér: Frťala.
