Plzeň v závěru pálila jen do tyčí, Chytil pomohl "své" Slavii. Jablonec si zastřílel

Fotbalisté Plzně ve 22. kole Fortuna:Ligy jen remizovali s Olomoucí 1:1 a v jarní části sezony už potřetí zaváhali. Obhájci titulu zůstali na druhém místě neúplné tabulky o bod za Slavií, která má k dobru nedělní zápas v Českých Budějovicích. Stejným výsledkem skončily i zápasy mezi Brna se Zlínem a Pardubic s Ostravou. Jablonec vyhrál v Hradci Králové 4:1.

Západočechy dnes poslal do vedení v 63. minutě Pavel Bucha, po pěti minutách vyrovnal olomoucký Mojmír Chytil. Domácí v závěru dvakrát trefili tyč.

Olomouc remizovala i v šestém utkání jarní části nejvyšší soutěže a polepšila si na páté místo. Plzeň neprohrála se Sigmou v 18. ligovém duelu po sobě, čtvrtý z posledních šesti vzájemných zápasů ale skončil nerozhodně.

"Je to samozřejmě nepříjemné. Myslím, že jsme měli vyhrát hlavně za druhý poločas, kde jsme byli lepší, vytvořili jsme si tlak i brankové příležitosti. Bohužel v jarní části nás koncovka trošku trápí," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci. "S bodem velká spokojenost, nicméně jsme si vědomi, že dneska při nás stálo štěstí," doplnil hostující kouč Václav Jílek.

Do první větší šance se dostala v 10. minutě Plzeň. Vlkanova nacentroval do šestnáctky a Hejda hlavičkoval o kousek mimo. Na opačné straně po brejku Růsek zblízka nepřekonal domácího brankáře Staňka.

Západočeši byli aktivnější, ale trápili se v koncovce. Vedle zakončovali Chorý, Sýkora nebo Vlkanova hlavou. Olomoucký gólman Tadeáš Stoppen při druhém ligovém startu v kariéře nečelil v úvodní půli jediné střele na branku.

"V první půli jsme chtěli soupeře dostat hned od začátku pod tlak. Ne úplně se nám to podařilo. V některých pasážích to bylo v pořádku, jindy jsme mohli být důslednější a vyvinout větší tlak. První půle byla vyrovnaná," mínil Bílek.

Krátce po změně stran hostující Chytil křížnou střelou minul, Sýkora zase pohotovou ranou vypálil nad břevno olomoucké branky. V 63. minutě Plzeňští otevřeli skóre. Střídající Mosquera nacentroval na Chorého, který hlavou připravil míč Buchovi a ten střelou k tyči překonal Stoppena. Čtyřiadvacetiletý záložník si připsal třetí gól v ligové sezoně.

Vzápětí Stoppen ve velké šanci vychytal střídajícího Vydru. Sigma odpověděla už za pět minut po inkasovaném gólu. Sláma našel v šestnáctce volného Chytila, jenž střelou z voleje nedal Staňkovi šanci. Nejlepší týmový střelec zaznamenal devátou branku v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

"Celkově ta akce byla velmi dobře sehraná, už ten dlouhý balon v náběhu na Jirku Slámu. Víme o něm, že má kopací techniku velice dobrou. Řešení Chytila bylo naprosto správné, zachoval chladnou hlavu. Už jsem viděl spoustu situací, kdy tady z toho branka nepadla," uvedl Jílek.

Čtvrt hodiny před koncem mohl Viktorii po přihrávce střídajícího Vydry vrátit náskok Chorý, ale přízemní ranou trefil tyč. Domácí nasadili do hry i dalšího útočníka Durosinmiho, přesto se do velkého tlaku dostali až v nastaveném čase. Bucha však napálil jen tyč a ve slibné příležitosti neuspěl ani Chorý.

"Plzeň si vytvořila hodně střeleckých pokusů, ale na branku jich až zas tolik nešlo. Lítalo to hlavně kolem, dvě tyčky. Měli jsme štěstí, a to je v takovém zápase potřeba," podotkl devatenáctiletý brankář Stoppen. "Výkon byl poměrně dobrý, bylo vidět na klucích, že chtějí utkání vyhrát. Touha tam byla, ale bohužel," dodal Bílek.

Pardubice opět neporaženy

Pardubice v 22. kole první ligy remizovaly na svém hřišti 1:1 s Ostravou a prodloužily sérii bez porážky na čtyři utkání. Domácí poslal do vedení ve třetí minutě kapitán Pavel Černý, v 35. minutě srovnal z penalty bývalý hráč Pardubic Brazilec Cadu. Východočeši zůstali na předposledním místě neúplné tabulky. Baník bodoval po třech porážkách a je na 12. pozici.

"Série špatných výsledků je na týmu znát, ale v průběhu týdne jsem viděl na hráčích ještě vyšší nasazení v tréninku. Ale hodnocení jsme od výsledků. Z dnešního cítím trochu i zklamání, ale bod je nakonec zasloužený," řekl na tiskové konferenci ostravský trenér Pavel Hapal.

Na pardubické lavičce chyběl kouč Radoslav Kováč, jenž pykal za vyloučení v minulém kole proti Olomouci. Povinnosti hlavního trenéra převzal pro dnešní utkání asistent David Mikula. Na druhé straně nemohli kvůli disciplinárnímu trestu zasáhnout do zápasu stabilní hráči základní sestavy Lischka s Kaločem.

Už ve třetí minutě sklepl Kostka hlavou míč na malé vápno Černému a pardubický kapitán pohotovými "nůžkami" otevřel skóre. Osmatřicetiletý útočník se prosadil poprvé na jaře a potřetí v ligovém ročníku.

"Najednou tam letěl balon, tak jsem do toho tak intuitivně kopl. Už jsem se koukal na video, byl z toho nakonec pěkný gól," uvedl zkušený útočník. "Nevím, jestli to byl nejhezčí gól kariéry, nedávno jsem se třeba pěkně trefil v derby proti Hradci Králové. Ale nůžky jsem dal určitě první," dodal.

Východočeši brzy mohli z aktivního vstupu do zápasu vytěžit další zásah. Po chybě v ostravské rozehrávce ale tentokrát Černého vychytal ve vyložené šanci Laštůvka a vzápětí trefil z podobné pozice Janošek pouze tyč.

"Určitě to zamrzí, Dominik (Janošek) má navíc fazonu, góly teď dává. Kdybychom šanci proměnili, vypadal by zápas úplně jinak," litoval Mikula. Baník poprvé zahrozil po Caduově nabídce před bránu, po které Nita skvělým reflexem zneškodnil střelu svého bývalého spoluhráče ze Sparty Plavšiče.

Slezané se postupně dostali do zápasu a přispěli k atraktivnímu prvnímu poločasu. Ve 34. minutě nastřelil Tijani ve vápně Hranáčovu ruku a sudí Hocek nařídil pokutový kop. Ten proměnil někdejší hráč Východočechů Cadu, svou druhou trefu v ligové sezoně z respektu k pardubickému klubu neslavil.

Hosté často zkoušeli štěstí ze střední vzdálenosti, Nita si připsal v první půli pět zákroků. Větší šance ale měli domácí, tak jako chvíli před pauzou nejlepší střelec týmu Janošek, jehož zakončení zblízka na poslední chvíli zablokovala obrana.

Po změně stran se obraz hry zcela změnil a útočné akce na obou stranách hřiště vystřídal boj ve středu pole. Takřka vyprodaný pardubický stadion znovu ožil až čtvrthodinu před koncem, kdy se Janošek postavil ke standardní situaci z hranice vápna, svou parádní trefu z Olomouce ale nenapodobil. Po následném rohu se prodral do zakončení Hlavatý a zblízka těsně přestřelil.

Skóre se nezměnilo ani po Krobotově hlavičce, kterou musel Laštůvka vytáhnout na břevno. Na horní tyči skončil v závěru i nepovedený Kuzmanovičův centr. "Druhý poločas už byl velice bojovný, ani jeden tým nechtěl ztratit, i když Pardubice byly v ofenzivě aktivnější. My naopak začali dělat příliš chyb a hloupých ztrát. Mužstvo nicméně musím pochválit za bojovnost i za to, že zareagovalo na nepříznivý vývoj," zhodnotil Hapal.

Baník remizoval venku posedmé v sezoně nejvyšší soutěže a na hřištích soupeřů vyhrál jediný z posledních 17 ligových duelů. Pardubicím se nepodařilo oplatit Ostravě zářijovou porážku 0:3 z úvodního vzájemného duelu v ročníku a dnešního soupeře nezdolaly v lize počtvrté za sebou.

"Pro mě osobně byl zápas nová velká zkušenost, bez hlavního trenéra jsme to nakonec zvládli. A bod je v kontextu celého utkání spravedlivý, určitě ho bereme," mínil Mikula.

Řezníček přidal 15. trefu

Fotbalisté Zlína remizovali ve 22. kole první ligy v Brně 1:1. Do vedení je poslal v deváté minutě Václav Procházka, o vítězství přišli až v závěru, když v 87. minutě vyrovnal Jakub Řezníček. Patnáctým gólem v sezoně nejvyšší soutěže si upevnil vedoucí pozici v tabulce kanonýrů.

"Ševci" nezvítězili třetí kolo v řadě, venku v lize od srpna 2021 nevyhráli 25. utkání za sebou a v tabulce zůstali poslední. Zbrojovka zvítězila v jediném z posledních devíti kol a v neúplné tabulce je jedenáctá.

"Po přestávce jsme šli za vyrovnáním. Nakonec bod bereme, každý se v nabité tabulce počítá. Udrželi jsme na Zlín bodový rozdíl," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Richard Dostálek, který hrál za Zlín.

"Dnes jsme si zasloužili vyhrát. Měli jsme tři čtyři šance na to, abychom přidali druhý gól a pak bychom zápas mohli dohrát. Bohužel jsme neuhlídali Řezníčka, který je pro Brno strašně důležitým hráčem," uvedl kouč hostů Pavel Vrba.

Zlín šel z první vážnější akce zápasu do vedení, přestože se v úvodu bránil náporu domácích. Na rohový kop Hrubého si z druhé vlny naběhl kapitán týmu Procházka a nikým neatakován měl cestu ke svému prvnímu gólu v této ligové sezoně usnadněnou.

Brno, které ve středu vypadlo ve čtvrtfinále domácího poháru s Českými Budějovicemi, se sice po hrubé chybě při bránění standardní situace oklepalo, jeho tlaku ale chyběla myšlenka a nápad. Za celou první půli nevystřelilo na bránu. Naopak moc nechybělo, aby podruhé inkasovalo. Jenže to by musel Hrubý ve 36. minutě z několika metrů překonat Martina Berkovce.

Po přestávce Brňané zvýšili útočnou aktivitu, ale naráželi na hluboký obranný blok hostů, z něhož zlínští hráči vyráželi do brejků. V 63. minutě mohli vést o dvě branky, po rohovém kopu zasáhl Berkovec na čáře a následně zlikvidoval i dorážku Koláře.

Vzápětí jeden z obránců Zlína zastavil důrazně pronikajícího Řezníčka až v poslední možné chvíli před střelou, která mohla přinést vyrovnání. V 81. minutě udržel brněnské naděje na bodový zisk opět Berkovec, po chybě Tijaniho na něj postupoval zcela sám Libor Kozák, jenže gól nedal.

"Špatně jsem to vyřešil, je to moje chyba. Kdybych to dal, měli bychom tři body," prohlásil Kozák. "Čekal jsem, co udělá, bylo vidět, že už nemá síly a ustál jsem to," reagoval na největší šanci hostí gólman Berkovec.

Kozák mohl zahozené šance litovat, neboť v 87. minutě po tlaku Brna vystřelil Ševčík, Rakovan prudký míč jen nadzvedl a Řezníček jej zblízka poslal do sítě. Gól ještě potvrdil videorozhodčí.

Brno doma v lize se Zlínem podesáté za sebou neprohrálo (od dubna 2004) a potřetí za sebou tam s ním remizovalo. "Ševci" jsou s devíti nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligové sezony spolu s Olomoucí.

Zahozených penalt Jablonec nelitoval

Jablonečtí fotbalisté zvítězili ve 22. ligovém kole na hřišti Hradce Králové vysoko 4:1, přestože v pauze prohrávali. "Votroky" poslal do vedení svým prvním gólem v nejvyšší soutěži Filip Novotný, ale v 54. minutě dostal červenou kartu domácí brankář Pavol Bajza a Severočeši skóre čtyřmi trefami otočili. Dvakrát skóroval Jan Chramosta a jednou se prosadili Pavel Šulc s Matějem Polidarem. Hosté navíc neproměnili hned dvě penalty. V nastavení byl vyloučen ještě také královéhradecký Michal Leibl.

"Votrokům" se v domácím azylu na mladoboleslavském stadionu v poslední době nedaří. Naposledy tam v lize zvítězili v polovině října nad Brnem, dnes tam už popáté za sebou nebodovali a klesli na šesté místo neúplné tabulky. Jablonec si připsal druhou jarní venkovní výhru a poskočil na desátou příčku.

Úvod patřil hostům. Patrák, který nastoupil místo zraněného Černáka vůbec poprvé v ligové základní sestavě Jablonce, se hned v páté minutě ocitl sám před brankářem Bajzou, ale trefil jen jeho nohu. Na druhé straně po rychlém brejku střílel ve skluzu Kubala, ale míč zastavilo břevno.

Ve 34. minutě obrana hostů zaváhala s odkopem, k míči se uvnitř šestnáctky dostal Novotný a tvrdou střelou z voleje k tyči nedal brankáři Hanušovi šanci. Druhou padesátku svých ligových startů načal premiérovým gólem. Vyrovnat mohl ještě do přestávky Patrák, ale i jeho druhý pokus Bajza zneškodnil.

Brzy po změně stran Novotný poslal k zemi unikajícího Šulce a rozhodčí Zelinka nařídil penaltu. Ale Sejk, který dal při posledních dvou startech tři branky, z pokutového kopu Bajzu nepřekonal.

V 55. minutě utekl nepozorně hrající královéhradecké obraně Považanec, Bajza proti němu vyrazil před šestnáctku, zastavil ho faulem a protože to bylo ve vyložené šanci, uviděl červenou kartu.

Jeho místo mezi tyčemi zaujal Reichl a než si sáhl na míč, Chramosta ho překonal parádní trefou z přímého kopu. O pět minut později náhradní gólman vyrazil Sejkovu střelu, ale dobíhající Šulc strhl vedení na stranu Severočechů. Vzápětí mohl srovnat Kubala, ale brankář Hanuš hosty podržel.

Východočeši se i v deseti hnali dopředu, ale hra vabank jim nevyšla. Hosté snadno pronikali do otevřené obrany. V 81. minutě Chramosta vstřelil svůj desátý gól v tomto ligovém ročníku a o čtyři minuty později na další přihrál Polidarovi, který uklidil balon do prázdné branky.

A to ještě Reichl zmařil další velké šance Sejka a střídajícího Jovoviče. V nastaveném čase zneškodnil po vyloučení Leibla i penaltu v podání Hübschmana, jednačtyřicetiletý veterán se tak nestal nejstarším střelcem samostatné ligové historie.

Jablonec vyhrál 4:1 stejně jako před týdnem doma nad Teplicemi a zvítězil potřetí z posledních čtyř kol. "Votroci" soupeře porazili v lize naposledy v roce 2010 a dnes se jim to nepodařilo už potřinácté za sebou.

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 1:1 (0:0)

Branky: 63. Bucha - 68. Chytil. Rozhodčí: Starý - Kubr, Slavíček - Machálek (video). ŽK: Staněk - Chytil, Breite, Vaněček, Stoppen. Diváci: 8341.

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel (84. Durosinmi) - Bucha, Květ - Kopic (78. Jirka), Sýkora (60. Vydra), Vlkanova (46. Mosquera) - Chorý. Trenér: Bílek.

Olomouc: Stoppen - Zifčák (65. Zorvan), Pokorný, Poulolo (55. Greššák), Sláma - Breite, Ventúra (55. Pospíšil) - Vodháněl (56. Zmrzlý), Růsek, Navrátil - Chytil (90.+2 Vaněček). Trenér: Jílek.

Zbrojovka Brno - Trinity Zlín 1:1 (0:1)

Branka: 87. Řezníček - 9. Procházka. Rozhodčí: Radina - Machač, Mokrusch - Szikszay (video). ŽK: Texl, Šural - Kozák, Procházka.

Brno: Berkovec - Koželuh (61. Hrabina), Tijani, Šural, Granečný (82. Divíšek) - Texl, Endl (22. Falta) - Alli (82. Blecha), Ševčík, Hladík (61. Pachlopník) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Kolář (79. Didiba), Simerský, Procházka - Hlinka, Hrubý - Vukadinovič (67. Dramé), Slončík (79. Fantiš), Čanturišvili - Kozák (88. Kovinič). Trenér: Vrba.

FC Hradec Králové - FK Jablonec 1:4 (1:0)

Branky: 34. Novotný - 60. a 81. Chramosta, 65. Šulc, 85. Polidar. Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Dohnálek - Batík (video). ŽK: Ryneš, Leibl. ČK. 55. Bajza, 90.+9 Leibl (všichni Hradec). Diváci: 676.

Hradec: Bajza - Klíma, Kodeš, Leibl - Gabriel, Kučera, Pudhorocký (59. Reichl), Novotný (71. Trusa) - Smrž - Ryneš, Kubala (82. Matěj Koubek). Trenér: Miroslav Koubek.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Považanec, Hübschman, Polidar (90.+5 Štěpánek) - Patrák (60. Jovovič) - Chramosta (87. Ikaunieks), Sejk (90.+5 Surzyn). Trenér: Horejš.

FK Pardubice - Baník Ostrava 1:1 (1:1)

Branky: 3. Černý - 35. Cadu z pen. Rozhodčí: Hocek - Ratajová, Vyhnanovský - Adámková (video). ŽK: Vlček, Krobot - Šín, Tijani, Fleišman. Diváci: 4527.

Pardubice: Nita - Kostka, Vlček, Hranáč, Helešic - Vacek - Sychra (46. Šimek), Hlavatý, Janošek (90.+4 Darmovzal), Tischler (61. Krobot) - Černý (61. Huf). Trenér: Mikula.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Bitri, Pojezný, Fleišman - Boula - Cadu (84. Jaroň), Miškovič (64. Kuzmanovič), Šín (84. Buchta), Plavšič (90. Šehič) - Tijani (64. Almási). Trenér: Hapal.