Plzeň v přípravě rozdrtila Slavii Karlovy Vary 9:0, trefil se i Cadu

Fotbalisté Plzně suverénně vyhráli i druhý zápas letní přípravy. Úřadující mistři rozdrtili třetiligové Karlovy Vary 9:0.

Po dvou gólech dali Tomáš Chorý s Jhonem Mosquerou, trefil se i brazilský debutant Cadu a navrátilec Filip Čihák. Svěřenci trenéra Michala Bílka tak ještě překonali úvodní vítězství 6:0 nad divizními Klatovy.

Favorita v Touškově poslal do vedení už ve druhé minutě Kliment, letní ofenzivní posila navázala na svou branku proti Klatovům. Do přestávky se při své premiéře prosadil Cadu, který do Viktorie přestoupil v sobotu z Pardubic.

Caduův někdejší spoluhráč z východočeského týmu Čihák zvýšil ve 48. minutě na 3:0 a plzeňští hráči pak nastříleli ještě šest gólů. O dva z nich se postarali Chorý s Mosquerou, podruhé v přípravě skóroval Mihálik a karlovarského brankáře Gembického překonal i Řezník.

Další přípravné utkání čeká Viktorii v úterý proti Slovanu Bratislava. Západočeši ladí formu na kvalifikaci Ligy mistrů, kterou si letos zahrají jako jediný český zástupce. Ve 2. předkole Plzeň vyzve lepšího z dvojice HJK Helsinky - RFS Riga.

Přípravné fotbalové utkání v Touškově:

Viktoria Plzeň - Karlovy Vary 9:0 (2:0)

Branky: 67. a 85. Chorý, 71. a 76. Mosquera, 2. Kliment, 27. Cadu, 48. Čihák, 65. Mihálik, 73. Řezník.

Sestava Plzně:

I. poločas: Tvrdoň - Káčer, Hejda, Pernica, Holík - Qose, Bucha - Kopic, Cadu, Pilař - Kliment.

II. poločas: Tvrdoň - Řezník, Čihák, Janošek, Falta - Čermák, Ndiaye - Mihálik, Trusa, Mosquera - Chorý. Trenér: Bílek.