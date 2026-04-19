Plzeň v průšvihu. Padla doma s Pardubicemi a komplikuje si boj o třetí místo

Fotbalisté Plzně ve 30. kole první ligy doma překvapivě podlehli Pardubicím 0:1 a nadále si komplikují boj o třetí místo v tabulce. Západočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nezvítězili a před závěrečným kolem základní části ztrácejí ze čtvrté příčky bod na třetí Jablonec.
Duel ve Štruncových sadech rozhodl v 70. minutě střídající Abdullahi Tanko. Domácí dohrávali od 81. minuty bez vyloučeného Merchase Doskiho.
Pardubičtí v lize porazili Plzeň teprve podruhé z dosavadních 12 zápasů, ve Štruncových sadech zvítězili v nejvyšší soutěži poprvé.
Kouči Východočechů Janu Trousilovi vyšel souboj proti bývalému klubu, kde ještě do září dělal asistenta trenéra. Pardubice vyhrály třetí kolo po sobě, upevnily si deváté místo a získaly jistotu, že se vyhnou nadstavbové skupině o záchranu.
Viktoria si bezkrevným výkonem pořádně pokazila slavnostní zápas, v němž si připomněla 15 let od zisku prvního ligového titulu. Západočeši nastoupili ve speciálních dresech inspirovaných dobovými trikoty.
Hosty zápasu byli členové tehdejšího mistrovského mužstva včetně trenérského týmu v čele s hlavním trenérem Pavlem Vrbou, který se divákům představil na závěr slavnostního nástupu před utkáním.
Domácí vyrukovali ve stejné základní sestavě jako v minulém kole při bezbrankové remíze na Slavii, první poločas jim ale herně hrubě nevyšel.
Východočeši od úvodu působili živějším dojmem a překvapivě měli více možností. Ve 14. minutě Noslinovu hlavičku zastavil Wiegele, poté plzeňský gólman dvakrát vyrazil mnohem nebezpečnější Patrákovy střely.
Domácí výrazněji zahrozili až ve 34. minutě, kdy Souarého tvrdou ránu zlikvidoval gólman Charatišvili. Trenér Viktorie Hyský zareagoval na mdlý výkon svých svěřenců už do přestávky dvojitým střídáním, místo Spáčila a Aduem nasadil Ladru s uzdraveným Memičem.
Do druhé půle pak naskočil plzeňský lídr Červ, další hráč, který doléčil zranění. Jeho tým začal po změně stran o poznání aktivněji. V 53. minutě nabíhající Krčík po centru z velkého úhlu trefil tyč a jen centimetry ho dělily od 11. gólu v ligovém ročníku.
Západočeši sice měli převahu, ale k výrazným šancím se nedostávali. Hostům stačil k senzačnímu vedení jeden povedený brejk. V 70. minutě vysunul Jelínek kolmicí nabíhajícího Tanka a střídající útočník zakončil únik na Wiegeleho přesně. Nigerijský hráč skóroval pošesté v ligové sezoně.
Plzeňští se dostali do křeče a závěr jim ještě více zkomplikoval Doski. V roli posledního sáhl po míči rukou a sudí Volek ho v 81. minutě rovnou vyloučil. Pardubičtí už vedení udrželi a vyhráli potřetí z posledních čtyř venkovních ligových duelů.
Západočeši naopak zvítězili v jediném z minulých čtyř domácích zápasů nejvyšší soutěže a rozčarovaní fanoušci je vyprovodili pokřikem „Bojujte za Plzeň".
30. kolo první fotbalové ligy:
Viktoria Plzeň - FK Pardubice 0:1 (0:0)
Branka: 70. Tanko. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Rouček (video). ŽK: Godwin, Trédl (oba Pardubice). ČK: 81. Doski (Plzeň). Diváci: 9515.
Plzeň: Wiegele - Krčík, Dweh, Spáčil (40. Memič) - Višinský, Hrošovský, Sojka (46. Červ), Doski - Souaré (76. Vašulín), Toure (69. Panoš), Adu (40. Ladra). Trenér: Hyský.
Pardubice: Charatišvili - Noslin, Bammens, Trédl (89. Konečný) - Godwin, Jelínek, Hlavatý, Saarma (60. Boledovič) - Smékal (89. Krobot), Botos (60. Tanko), Patrák (68. Samuel). Trenér: Trousil.
Tabulka:
1.
Slavia
29
20
8
1
61:22
68
2.
Sparta
29
19
6
4
60:31
63
3.
Jablonec nad Nisou
29
15
6
8
40:31
51
4.
Plzeň
29
14
8
7
49:34
50
5.
Hradec Králové
29
13
7
9
42:34
46
6.
Liberec
29
11
10
8
41:29
43
7.
Olomouc
29
12
7
10
33:32
43
8.
Karviná
29
12
3
14
43:48
39
9.
Pardubice
29
10
8
11
36:45
38
10.
Zlín
29
9
7
13
36:45
34
11.
Bohemians 1905
29
9
6
14
24:35
33
12.
Mladá Boleslav
29
7
11
11
41:52
32
13.
Teplice
29
6
11
12
29:37
29
14.
Slovácko
29
5
8
16
25:43
23
15.
Ostrava
29
5
7
17
25:44
22
16.
Dukla
29
3
11
15
18:41
20
