Plzeň s Teplicemi vydřela remízu. Ještě šest minut před koncem prohrávala o dva góly

Plzeň remizovala doma s Teplicemi 2:2 a v neděli po derby pražských S může přijít o vedení v první lize. V zápase přitom prohrávala už 0:2, ale v závěru zápasu dokázala z penalty a následného drtivého tlaku alespoň vyrovnat.

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 22. kole první ligy remizovali doma s Teplicemi 2:2 a na čele tabulky mají náskok jen dvou bodů před druhou Slavií, která má k dobru derby se Spartou. Obhájce titulu navíc prohrával se Severočechy už 0:2 po trefách Marka Červenky a Jana Vošahlíka, ale v posledních šesti minutách vybojoval alespoň bod góly Tomáše Hořavy a Marka Bakoše. Plzeň však přišla o domácí sérii osmi výher v řadě.

V sestavě Plzně nastoupil poprvé od začátku slovenský záložník Chrien, který v útoku doplňoval Bakoše, zatímco reprezentant Krmenčík zůstal jen mezi náhradníky. Tento tah však trenérovi Pivarníkovi úplně nevyšel a Plzni se v ofenzivě příliš nedařilo.

Viktoria sice měla převahu a kombinovala, ale ve finální fázi to nebylo ono. Chriena neposlouchal míč, Bakoš zas v největší šanci první půle netrefil v dobré pozici míč, který v klidu sebral hostující gólman.

Na domácí kopačky se začala snášet nervozita a Teplice získávaly půdu pod nohama. Aktivní obranou nutily domácí k chybám v rozehrávce a následně podnikaly velmi dobré kontry. Kolmými útoky se Tepličtí dostávali do přečíslení a obránci Plzně museli několikrát na poslední chvíli zachraňovat jako Hejda, který ve skluzu odkopával přihrávku Nivalda před prázdnou branku. Horovi předtím zabránil v zakončení brankář Kozáčik.

Laxní rozehrávka Plzni nevyšla

Hned v úvodu druhé půle už ale hosté z brejku udeřili a to po kuriózní situaci. Kopic přenechával rozehrávku rohového kopu Zemanovi, přitom ale ťukl do míče. jelikož se míč pohnul, asistent sudího to správně posoudil jako rozehrávku a pustil pozorného Kroba do protiútoku do nepřipravené plzeňské obrany. Krob pak našel Červenku, který zblízka napálil míč do sítě.

V 62.minutě se Plzeň hlasitě domáhala pokutového kopu za souboje Hubníka s Ljevakovičem. Plzeň si vytvořila velký tlak, ale teplická obrana odolávala, i když si Šušnjar dal málem vlastní gól. Míč však k jeho štěstí skončil jen na horní síti.

Teplice byly zamčené na své půlce, ale když už se v 82. minutě dostaly do útoku, předvedly další parádní akci. Aktivní Krob předvedl překvapivý náběh do vápna, který domácí nezachytili a po kolmé přihrávce ideálně našel Vošahlíka, který neměl problém vstřelit svůj první ligový gól od října 2014.

Drtivý finiš přinesl bod

Plzeň se však ještě nadechla k podobnému obratu, jako v minulém utkání v Karviné. Pomohlo jí, že hned záhy Soungole fauloval Bakoše v pokutovém území a Hořava z penalty snížil.

Domácí ucítili šanci a vrhli vše do útoku. Krmenčík ještě srovnání odmítl, ale Bakoš se tvrdou střelou zařídil pro mistra alespoň remízu.

22. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FK Teplice 2:2 (0:0)

Branky: 84. Hořava z pen., 88. Bakoš - 49. Červenka, 82. Vošahlík. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Hájek. ŽK: Hubník, Bakoš, Krmenčík, Limberský - Jeřábek, Vondrášek, Chudý, Vošahlík. Diváci: 10.415.

Sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Řezník (87. Ivanschitz), Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic (65. Kovařík), Chrien (46. Krmenčík), Zeman - Bakoš. Trenér: Pivarník.

Teplice: Chudý - Vondrášek (67. Vošahlík), Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič (77. Soungole), Kučera - Fillo, Hora, Nivaldo - Červenka (89. Vaněček). Trenér: Šmejkal.

