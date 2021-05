Hrůzná forma prorokuje další prohru Plzně. Šádek ale věří kouzlu rekordmana Horvátha

Atraktivní finále domácího MOL Cupu může rozhodnout o tom, zda si Plzeň zahraje v příští sezoně evropské poháry. Vedení klubu před hektickým závěrem sezony došla trpělivost se slovenským trenérem Adriánem Guľou a viktoriány má do Evropy dostat stůj co stůj Michal Bílek.

Tomu se ovšem vstup do angažmá hrubě nepovedl. Plzeň vedl do dvou venkovních zápasů a v obou Západočeši zaznamenali porážku. Nejdříve prohráli na Spartě, a v následujícím kole si zkomplikovali cestu do soutěží UEFA také prohrou v Ďolíčku s Pardubicemi 0:3.

Nejhorší forma Plzně

Celkem inkasovali ve dvou zápasech šest gólů, vstřelili jediný. A teď je čeká rozjetá mistrovská Slavia, která lační po zkompletování double.

Léta, kdy Plzeň sešívané přehrávala nebo s nimi hrála alespoň vyrovnané partie jsou pryč. Naposledy Pražany porazila v únoru 2019, poslední tři vzájemné zápasy prohrála.

K tomu forma Slavie oprávněně budí respekt. V lize neprohrála 44 zápasů a na začátku května Plzni vstřelila pět gólů. "Slavia je dlouhodobě bezkonkurenční. Nejdeme ale do zápasu s tím, že šance neexistuje, to v žádném případě," odmítá Bílek.

Západočeši ovšem favoritem rozhodně nejsou. "Slavia na Plzeň narazí v optimálním okamžiku. Viktorka sice bude mít výhodu domácího prostředí, nicméně má nejslabší formu od začátku soutěže. Z posledních čtyř utkání třikrát prohrála a jednou remizovala, navíc inkasovala málo vídaných 14 branek," upozorňuje expert Fortuny Roman Kovařík.

Jak do Evropy

Trenér Bílek hraje o klid. Vítězství v poháru by Plzni přineslo dvě kola před koncem ligy jistou účast v evropských pohárech a navíc z lepší pozice, než kterou zajišťuje případné páté místo v ligové tabulce.

Poháry vyhlíží především majitel klubu Adolf Šádek, který má dobře spočítanou důležitost peněz od UEFA pro klubovou kasu. Po jedenácti letech v řadě, kdy se Plzeň vždy kvalifikovala do Evropy, by poprvé mohla vyjít naprázdno.

V součtu s koronavirovou pandemií a loňským vypadnutím v předkolech by to pro ekonomicky úsporný klub hrající na vynikající poměr cena-výkon, mohla být komplikace.

V posledních dekádě se vždy podařilo Viktorii dostat do evropských pohárů přes ligu, jen v roce 2010 se naposledy kvalifikovala přes domácí pohárovou soutěž. Tehdy u toho byl nynější asistent Pavel Horváth. "Zisk poháru nastartoval naši nejúspěšnější éru. Teď jsme od něj jen jeden zápas a samozřejmě se na to těším," vyhlíží šestačtyřicetiletý asistent trenéra duel.

"Slavia je suverén, ale budeme se bít za to, aby u nás pohár zůstal," plánuje s ním Bílek. Společně s Horváthem je rekordmanem v počtu získaných pohárových trofejí, oba jich získali šest, oba ve finále neuspěli jen jednou.

Po nemastném výkonu v posledním zápase proti Pardubicím byl trenér Bílek velmi kritický. Podle svých slov neviděl v zápase od Plzně nic pozitivního, to musí Západočeši změnit. "Hrajeme o všechno, musí to být vidět. Je to finále, co jiného nás může dokopat víc?" burcuje před střetnutím obránce Lukáš Hejda.

Útok na další double

Na druhé straně ovšem stojí obrovsky motivovaná Slavie. Tým zocelený v Evropské lize a ligovou neporazitelností chce po roční přestávce opět dosáhnout na mistrovský double. "Vyhrát pohár je jedním ze sezónních cílů. Uděláme všechno proto, abychom trofej přivezli do Edenu," ventiluje odhodlání z kabiny asistent trenéra Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl.

Sešívaní směrem k finálovému zápasu směřovali celý květnový program, protože vítězství v lize si definitivně zajistili už na konci dubna. Proto i v posledním ligovém kole nasadili plnou sestavu proti Karviné, aby hráči byli na finále rozehraní.

"Motivace směřovala k pohárovému zápasu. Plzeň je teď pro nás nečitelná a venku bude rozhodně úplně jiná než venku. Má obrovskou výhodu domácího prostředí," poukazuje před finálovým zápasem Köstl.

Favorit je přesto podle sázkové kanceláře Fortuna daný. "Sázkaři vidí finále jednoznačně, na Slavii míří hned 95 % všech tiketů, jen 3 % věří Plzni v kurzu 7,2. Nepřekvapilo by ani vítězství Slavie s čistým kontem vzadu v kurzu 2,58. Tým z Edenu měl v celém ročníku suverénně nejlepší obranu, domácí naopak budou s velkou pravděpodobností postrádat nejlepšího střelce Jeana-Davida Beauguela, který není zcela fit," upozorňuje Kovařík.

Utkání začíná v 17:00 a Aktuálně.cz jej bude sledovat prostřednictvím textového online přenosu.