22. 2. Petr
Plzeň - Sparta 0:0. Mercado se zjevil sám na penaltě, Wiegele ho vychytal

Sport

Sledujte online přenos z utkání 23. kola fotbalové Chance Ligy mezi Viktorií Plzeň a Spartou Praha.

2026 Premier League Football Crystal Palace v Wolves Feb 22nd

Červená za tři minuty. Krejčí hloupě oslabil Wolverhampton, ten potom padl

Ladislav Krejčí v anglické lize vyloučením oslabil fotbalisty Wolverhamptonu, kteří potom gólem z poslední minuty základní doby prohráli na hřišti Crystal Palace 0:1. Hosté navíc v prvním poločase neproměnili penaltu. Liverpool v Nottinghamu rozhodl o vítězství 1:0 až v sedmé minutě nastavení.

