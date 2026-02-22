Plzeň - Sparta 0:0. Mercado se zjevil sám na penaltě, Wiegele ho vychytal
Sledujte online přenos z utkání 23. kola fotbalové Chance Ligy mezi Viktorií Plzeň a Spartou Praha.
Dávné Evropany pojí „rohaté bytosti“, zjistili vědci. Klíčem byl hrob šamanky
Srnčí paroh podle nedávno publikované studie nabízí odpověď na otázku, jak spolu vycházeli první zemědělci, kteří do Evropy dorazili v prehistorii, a původní lovci a sběrači. Klíčem je zde pohřební výbava dávné šamanky.
ŽIVĚMaďaři hrozí kvůli ropě zablokováním protiruských sankcí. Češi by se k nim nepřidali
Maďarsko zablokuje 20. balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Česká republika se k Maďarsku nepřipojí, řekl vicepremiér Karel Havlíček.
Červená za tři minuty. Krejčí hloupě oslabil Wolverhampton, ten potom padl
Ladislav Krejčí v anglické lize vyloučením oslabil fotbalisty Wolverhamptonu, kteří potom gólem z poslední minuty základní doby prohráli na hřišti Crystal Palace 0:1. Hosté navíc v prvním poločase neproměnili penaltu. Liverpool v Nottinghamu rozhodl o vítězství 1:0 až v sedmé minutě nastavení.
Trump oznámil, že posílá do Grónska nemocniční loď. Není jasné, co ho k tomu vedlo
Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, které je autonomní částí Dánska, ale současný šéf Bílého domu o něj usiluje. O vyslání plavidla informoval v noci na neděli na své sociální síti Truth Social.
Kanaďané pálili šance, USA trestaly v prodloužení. Úchvatné finále ovládli Američané
Olympijský turnaj hokejistů vyhráli po 46 letech Američané. Ve finále v Miláně porazili Kanadu 2:1 v prodloužení. Vítězný gól dal v čase 61:41 útočník Jack Hughes. Týmu USA zařídil třetí zlato pod pěti kruhy po triumfech v letech 1960 ve Squaw Valley a 1980 v Lake Placid.