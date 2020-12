Plzeň - Slavia 0:1. Sešívaní byli v první půli produktivnější, vedení zařídil Stanciu

Během výprasku na sebe vrhl negativní světlo už tak neoblíbený obránce David Limberský. Ten totiž po čtvrté inkasované brance vztekle odhodil míč. Jenže ne do vzduchu, do prázdné tribuny nebo do brankové konstrukce. Jako terč si vybral protihráče Patrika Šimka. Vypadalo to, jako by měl domácí hráč na zádech namalovaný terč. Limberský by se v tu chvíli mohl rovnat i se šipkařskou jedničkou Van Gerwenem, zacílil totiž přesně. Jeho krok tvrdě zkritizoval bývalý reprezentační obránce Milan Fukal.