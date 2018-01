Plzeň se sešla k prvnímu tréninku. Kouč Vrba přivítal Chorého, ale přišel o Hejdu

před 2 hodinami

K prvnímu tréninku v novém roce se sešli fotbalisté Plzně. A byť má Viktorie v čele prvoligové tabulky luxusní čtrnáctibodový náskok, ležérní atmosféra na startu zimní přípravy v týmu nepanovala. "Sparta ani Slavia neztrácejí ambice na titul, nesmíme nic podcenit," burcuje trenér Pavel Vrba.

Plzeň - Jako přípravu na základní skupinu Ligy mistrů by Viktoria Plzeň mohla pojmout jarní část HET ligy, v níž má už téměř nedostižný náskok.

"A právě to by byla chyba. Musíme si dát velký pozor, abychom nebyli až moc v klidu," říká záložník Daniel Kolář.

"Bavit se o tom, jaký máme náskok, je zbytečné. Sleduju vyjádření Sparty a Slavie, oba kluby udělají všechno pro to, aby nám cestu za titulem zkomplikovaly," dodává Vrba.

Viktoriáni se sešli poprvé už ve středu, kdy absolvovali zátěžové testy. A ještě než v pátek vyběhli poprvé na hřiště, kouč Vrba už slyšel první špatné zprávy: stoper Lukáš Hejda si natrhl stehenní sval, naplno bude trénovat až po třech čtyřech týdnech.

Kvůli dlouhodobým problémům s kolenem zůstává mimo i další stoper Jan Baránek. "U něj se bohužel jeho stav nelepší," podotkl Vrba. Na prvním tréninku chyběl i obránce Radim Řezník, jehož skolila angína a bere antibiotika.

Na tréninkovém hřišti v Luční ulici naopak nechyběla zatím největší posila Plzně, vytáhlý útočník Tomáš Chorý, kterého lídr tabulky vykoupil z Olomouce za sumu výrazně převyšující dvacet milionů korun.

"Ve smlouvě měl výstupní klauzuli, jeho přestup tak byl o něco málo jednodušší. Vycházíme z toho, že je velký zájem o Michala Krmenčíka, abychom, když se něco stane, byli připraveni," vysvětluje Vrba.

Podle jeho slov ale není odchod střelce, který na podzim nasázel jedenáct gólů, aktuální. "Tomáš je typologicky podobný útočník, přivádíme ho především z důvodu dlouhodobější perspektivy."

Kádr Viktorie zatím příliš velkých změn nedoznal. Útočník Jakub Řezníček byl na půl roku zapůjčen do Olomouce a stoper Filip Vacovský zahájil přípravu v Sokolově. Z hostování v Pardubicích se vrátil obránce Jiří Piroch. Další posily už v Plzni neplánují. To spíš naopak, kádr by měl projít redukcí o jednoho dva hráče.

Plzeňské čeká úvodní příprava v neděli proti třetiligovému Ústí nad Orlicí. V tréninkovém areálu v Luční ulici se poté ještě utkají s třetiligovými Domažlicemi a druholigovým Sokolovem. Na prvním soustředění v Marbelle vyzvou Basilej, kde působí čeští reprezentanti Marek Suchý s Tomášem Vaclíkem, Salcburk a Šanghaj Šen-chua.

Po návratu domů Západočeši sehrají dva zápasy v rámci akce Kopeme za fotbal. Na přelomu ledna a února pak plzeňští fotbalisté absolvují druhé španělské soustředění, tentokrát v Benidormu, kde narazí na Legii Varšava a Ried. Dolaďuje se soupeř pro generálku na úvodní zápas druhého kola Evropské ligy s Partizanem Bělehrad (15. února).

