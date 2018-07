Plzeň prodala ex-reprezentanta Pilaře do Olomouce, Tusjak podepsal v Karviné

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

V uplynulé sezoně zasáhl Pilař za Plzeň jen do čtyř ligových utkání a jarní část strávil na hostování v Liberci.

Olomouc - Fotbalista Václav Pilař přestoupil z Plzně do Olomouce. Devětadvacetiletý bývalý reprezentační křídelník podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezony první ligy dvouletou smlouvu. Přestupovou částku se kluby rozhodly nezveřejnit.

Pilař přišel do Plzně v létě 2011 a hned přispěl k historicky prvnímu postupu Západočechů do skupiny Ligy mistrů. Poté zamířil do německé bundesligy, kde hájil barvy Wolfsburgu a Freiburgu. Po vleklých potížích se zraněným kolenem se vrátil před sezonou 2014/15 do Viktorie.

Na začátku letní přípravy s ním už Plzeň přestala počítat. "Prioritou pro Vaška bylo jednoznačně zahraničí s tím, že pokud by mu to nevyšlo, tak z českých klubů to bude Sigma Olomouc. Takže se jen čekalo, jestli půjde do zahraničí, nebo k nám. Přejeme mu nyní hlavně, ať mu slouží zdraví, protože o tom, že má fotbalovou kvalitu, nemusíme diskutovat," řekl pro web Sigmy sportovní manažer Ladislav Minář.

Pilařův příchod uvítal i trenér Hanáků Václav Jílek, jehož tým čeká kvalifikace Evropské ligy.

"Václav je hráč, který v minulosti stoprocentně prokazoval své kvality. Samozřejmě si uvědomujeme jisté riziko, víme, že jeho zdravotní stav nebyl v minulosti ideální. Ale v posledních měsících už byl v pořádku, byť nebyl tolik zápasově vytížen," uvedl Jílek. "Může hrát zleva přes nohu, nebo zprava, také na podhrotové pozici. To byl další faktor, že jsme se pro něj rozhodli," dodal.

V reprezentaci má Pilař na kontě 22 startů a pět gólů. Zazářil hlavně na Euru v roce 2012 a předtím v baráži o postup.

Karviná vítá první posilu

První letní posilou fotbalistů Karviné se stal levý obránce či záložník Luboš Tusjak. Šestadvacetiletý odchovanec pražské Slavie přestoupil do slezského klubu z druholigové Vlašimi a podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí.

"Luboše jsme sledovali delší dobu, je to levák s kvalitní kopací technikou. Doufáme a věříme, že se mu bude u nás dařit," uvedl pro klubový web sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Tusjak se vrací do první ligy po pěti a půl letech. V nejvyšší soutěži má na kontě 18 startů a jeden gól za Žižkov. Z angažmá ve Viktorii a následně i v Táborsku se zná s novým karvinským trenérem Romanem Nádvorníkem.

"Těším se zpět do ligy, vrátil jsem se po delší době. Doufal jsem, že ještě nějaká nabídka z ligy přijde. Hned ve druhém kole jedeme na Slavii, to se těším dvakrát víc. Musím prorazit akorát do základní sestavy," řekl Tusjak.

Příbram uplatnila opce na Průchu a Fantiše

Fotbalisté Příbrami získali natrvalo dva hráče, kteří v uplynulé sezoně U Litavky hostovali. Do týmu nováčka nejvyšší soutěže přestoupili záložníci Petr Průcha z Plzně a Antonín Fantiš ze Zlína.

Fantiš v Příbrami nakoukl do velkého fotbalu, následně působil v Ostravě, Jablonci a ve Zlíně. Se středočeským týmem nyní podepsal šestadvacetiletý ofenzivní záložník smlouvu do roku 2021.

"Jsem rád, že se nám podařilo přetavit hostování v přestup a Tonda je nyní naším hráčem. V minulé sezoně patřil k základním stavebním kamenům mužstva. Jeho dovednosti známe a těšíme se, že na ně naváže v novém ročníku mezi fotbalovou elitou," uvedl pro příbramský web majitel klubu Jan Starka.

"Přestup zpátky domů mě těší. Mám většinu blízkých blízko sebe a navíc mám rad zdejší prostředí. Těším se na ligu, snad se nám start povede," doplnil Fantiš.

Zatímco Fantiš má na kontě už 171 ligových startů, dvacetiletého Průchu čeká premiéra v nejvyšší soutěži. "Petra jsme přiváděli jako mladou naději a v minulé sezoně ukázal, že je platným členem sestavy. Nyní bude mít šanci ukázat své kvality i v první lize," uvedl Starka.