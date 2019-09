Plzeň přejela České Budějovice a dotáhla se na vedoucí Slavii

Fotbalisté Plzně zvítězili v 10. kole první ligy v Českých Budějovicích 3:0. Viktoria v nejvyšší soutěži vyhrála počtvrté za sebou a v tabulce se bodově dotáhla na vedoucí Slavia, kterou čeká v neděli pražské derby na Spartě.

Favorit rozhodl už v úvodním dějství, kdy se trefili Michael Krmenčík a Roman Procházka. V nastavení přidal pojistku střídající Tomáš Chorý. Jihočeský nováček prohrál popáté z posledních šesti kol a je předposlední.

Plzeň měla od začátku převahu, ale do první velké šance se dostali do domácí. Havelka poslal ve 12. minutě do sóla Rabušice, který však napálil Hrušku a třetí gól ve třetím utkání za Dynamo si nepřipsal.

Viktoria naopak z první velké možnosti udeřila. Hořava, hrající 300. ligový zápas, posunul do strany na nabíhajícího Krmenčíka, ten si obhodil Kulhánka a přízemní ke vzdálenější tyči překonal Staňka. Reprezentační útočník navázal na branku z minulého venkovního duelu v Příbrami a připsal si šestý soutěžní gól v sezoně.

Za chvíli Staněk chytil Brabcovu střelu, poté těsně minul Krmenčík a Kopicovu ránu přizvedl domácí gólman na roh. V 31. minutě už hosté po dalším závaru zvýšili. Kovaříkův přízemní centr se dostal až k Procházkovi a ten navázal na svou premiérovou trefu v sezoně z minulého kola.

Na druhé straně další Rabušicovu střelu z úhlu vyrazil Hruška. Plzeň m mohla ještě do přestávky přidat třetí branku. Na Kopicovu střílenou přihrávku ale nikdo ze spoluhráčů těsně nedosáhl a pak se znovu zaskvěl Staněk.

Po pauze Jihočeši přidali, první velkou šanci však měla Viktoria. Krmenčíka v úniku vychytal v 55. minutě Staněk a dorážející Kovařík ve vyložené pozici minul. Domácí poté chvíli dokázali favorita zatlačit, Javorkovu i Helešicovu střelu však Hruška vyrazil.

Hostující kouč Vrba v 64. minutě poslal místo Kovaříka na trávník Hlouška, který ale po zásahu kopačkou do hlavy od Schranze musel za devět minut střídat. Jihočeši postrádali klid ve finální fázi a závěr si už zkušeně pohlídali. Naopak Plzeň ještě jednou skórovala. Ve třetí minutě nastavení se dostal do úniku střídající Chorý a obstřelil Staňka. Druhou asistenci si připsal Hořava.

Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň 0:3 (0:2)

Branky: 18. Krmenčík, 31. Procházka, 90.+3 Chorý. Rozhodčí: Berka - Moláček, Vaňkát - Hrubeš (video). ŽK: Havel, Schranz, Rabušic (všichni Budějovice). Diváci: 6143.

Č. Budějovice: Staněk - Kladrubský, Havel, Kulhánek, Helešic - Havelka, Javorek - Delarge (46. Mustedanagič), Schranz, Brandner (81. Mršič) - Rabušic. Trenér: Horejš.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka - Kopic, Hořava, Kovařík (64. Hloušek, 73. Mihálik) - Krmenčík (89. Chorý). Trenér: Vrba.