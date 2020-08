Plzeň opět vyhrála, v generálce porazila Craiovu 2:0. Guľa tým chválil

Fotbalisté Plzně na závěr soustředění v Rakousku porazili Craiovu 2:0 a vyhráli i čtvrtý zápas letní přípravy bez inkasované branky. Generálku s rumunským vicemistrem rozhodli Aleš Čermák a Chorvat Marko Alvir.

"Je podstatné, že jsme opět dokázali udržet čisté konto a prosadili se hlavně v druhém poločase z rychlého protiútoku. Měli jsme tam velmi slušné věci a solidní úseky hry. Ale s tak kvalitním soupeřem jsme trošičku ztratili trpělivost v prvním poločase," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa v nahrávce pro média.

Čermák otevřel skóre ve 20. minutě střelou po odraženém míči a prvním gólem v přípravě oslavil čtvrteční prodloužení smlouvy. Další slibné šance Viktorie neproměnili Kopic s Kayambou nebo znovu Čermák. Dobré zákroky předvedl brankář Hruška, který rovněž podepsal nový kontrakt.

"Od toho tam jsem, abych se do těch situací dostával. Limba (Limberský) mi to ve druhé situaci krásně připravil, škoda, že jsem to neproměnil. Škoda, že to neskončilo více brankami z naší strany, ale soupeř byl kvalitní a nedal nám nic zadarmo," uvedl Čermák.

Krátce po změně stran Beauguel hlavičkoval nad břevno. Západočeši se dočkali druhé branky v 81. minutě, kdy nováček Ba Loua vysunul do šance dalšího náhradníka Alvira, ten se zbavil obránce a překonal brankáře Craiovy.

Čeští vicemistři už v přípravě zdolali České Budějovice 2:0, Altach 1:0 a St. Pölten 2:0. Další rakouský tým Tirol naplánované utkání zrušil. Plzeň vstoupí do nové ligové sezony za týden doma s Opavou, ve středu 26. srpna ve druhém předkole Ligy mistrů hraném na jeden vítězný zápas v Nizozemsku vyzve Alkmaar.

"Z mého pohledu velmi vydařené soustředění. Samozřejmě tu odpověď vám dají až soutěžní zápasy," prohlásil Guľa. "Je dobré, že mužstvo je schopné vyhrávat, má velmi silné stránky, které je třeba nadále posouvat," dodal slovenský kouč.

Přípravné fotbalové utkání v Rakousku:

Viktoria Plzeň - Universitatea Craiova 2:0 (1:0)

Branky: 20. Čermák, 81. Alvir.

Sestava Plzně: Hruška - Řezník (60. Havel), Hejda (60. Pernica), Brabec, Limberský (60. Kovařík) - Bucha (60. Káčer), Kalvach, Čermák (72. Hořava) - Kayamba (72. Alvir), Beauguel (60. Chorý), Kopic (80. Ba Loua). Trenér: Guľa.