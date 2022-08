Plzeň mocně posiluje. Do české ligy se vrací nigerijský střelec Bassey

Nigerijský fotbalový útočník Fortune Bassey se po půlroce vrací do české ligy. Bývalý hráč Českých Budějovic bude z maďarského Ferencvárose hostovat tuto sezonu v Plzni, která má i opci na přestup. Úřadující ligoví mistři to uvedli na klubovém webu.

"Naším cílem bylo rozšířit kádr a posílit ve všech řadách před velmi náročným podzimem na domácí i evropské scéně. Jsem rád, že se podařilo dokončit příchod takto kvalitního hráče do ofenzivy," uvedl generální ředitel Plzně Adolf Šádek.

"V Budějovicích ukázal, že jde o výborného útočníka. Má potřebnou rychlost, dynamiku a dobré zakončení," doplnil kouč Michal Bílek.

Třiadvacetiletý Bassey se přes nižší české soutěže propracoval před dvěma lety až do ligových Českých Budějovic. Na jihu Čech během loňské podzimní části zazářil devíti ligovými góly. V zimě přestoupil do týmu maďarského mistra Ferencvárose Budapešť a odhadovanou přestupní částkou pohybující se mezi 30 a 40 miliony korun se stal nejdražším hráčem Dynama v historii.

"Viktorii velmi dobře znám, je to velký klub s velkými ambicemi. Když se tato možnost naskytla, neváhal jsem. Je to pro mě obrovská výzva, čekají nás velké zápasy v Evropě i v lize a já udělám všechno pro to, abych byl pro tým přínosem," uvedl Bassey, jenž s Ferencvárosem získal ligový titul i domácí pohár.

V maďarské lize se nigerijský útočník prosadil dvakrát, stejný počet branek přidal v předkole Ligy mistrů proti Tobolu Kostanaj.

Jak upozornil plzeňský klub, Bassey nepomůže Viktorii v play off o postup do skupiny Ligy mistrů proti Karabachu, jelikož nemůže hrát ve stejné fázi soutěže za dva různé kluby. Právě s Karabachem přitom vypadl ve 3. předkole ještě v dresu Ferencvárose. Na sobotní duel s Hradcem Králové ale bude připraven.

Viktoria získala během dvou dnů třetí posilu. Ve čtvrtek přivedla z Olomouce reprezentačního stopera Václava Jemelku a slovenského křídelníka Erika Jirku, který přišel jako volný hráč po konci angažmá v druholigovém španělském Oviedu.