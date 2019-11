Plzeň - Liberec. Viktorka chce proti nebezpečnému Liberci zpět na vítěznou vlnu

Fortuna:liga se přehoupla do druhé poloviny základní části. Tento víkend se hraje 16. kolo a má za sebou už několik velmi zajímavých zápasů. Už v pátek dokázala doma uspět Mladá Boleslav proti Bohemians a slezské derby proti Karviné ovládl ostravský Baník. Duel zespod tabulky mezi Příbramí a Opavou branku nepřinesl, stoupající formu ale potvrdil Zlín. Ten po domácí remíze s Plzní zvládl na svém hřišti porazit Olomouc 1:0. Ve šlágru kola pak Sparta ztratila v Jablonci dvougólové vedení a odjížděla jen s bodem za remízu 2:2. Dnes se doma představí například vedoucí Slavia a ve formě hrající České Budějovice. My se ale budeme věnovat duelu druhé Plzně proti nebezpečnému Liberci, který by měl nabídnout kvalitní podívanou.