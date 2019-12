Plzeň je obrovská výzva, říká Guľa. Fanouškům slibuje ofenzivní fotbal

Nový kouč fotbalistů Plzně Adrián Guľa bere angažmá ve Viktorii jako obrovskou výzvu. Se západočeským týmem chce hrát ofenzivní fotbal s vyváženou obrannou složkou. Nástupce Pavla Vrby se těší i na českou ligu, která patřila k jeho trenérským metám.

"Dá se říct, že už se nemůžeme dočkat toho, až vyběhneme na hřiště a budeme s chlapci v tréninkovém procesu. Těším se na tuto obrovskou výzvu, těším se na každodenní kontakt s hráči. Teď jsem pracoval v reprezentaci, tak je to trošku jiné. Těším se na návrat do klubového fotbalu, obzvlášť do takového klubu, jako je Viktoria Plzeň," řekl Guľa v rozhovoru pro klubovou televizi.

S plzeňským mužstvem chce vyhrávat a předvádět atraktivní fotbal. "Můj trenérský rukopis je jasný. Chci, aby moji hráči byli aktivní jak v práci s míčem, tak při jeho ztrátě. Takže aktivní, ofenzivní fotbal, ale samozřejmě i s vyváženou složkou defenzivy. Snažím se se svým realizačním týmem pracovat tak, aby se hráči mohli každý den zlepšovat. To je taková moje nejbližší vize a motivace. Chci, aby fanoušci, kteří tu zažívali úžasné věci, měli možnost opět zažívat podobnou euforii," uvedl čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Čeká ho premiérové zahraniční angažmá v roli trenéra. Před slovenskou reprezentací do 21 let vedl Trenčín a Žilinu, s níž v sezoně 2016/17 získal mistrovský titul. Guľa si českou nejvyšší českou soutěž v minulosti zahrál za Opavu a Jablonec.

"Je to pro mě jedna z dalších met. Zažil jsem českou ligu jako hráč, i když ne jako významný hráč. Proto jsem ji stále sledoval. Mám tady přátele, známé, kamarády. Česká liga má pro mě velmi kvalitní kredit, v mých očích má stoupající úroveň. Jednak z pohledu kvality a zázemí stadionů, ale i z pohledu samotné hry," upozornil Guľa.

"Česká mužstva se dokážou probojovat do evropských pohárů, národní mužstvo hraje pravidelně na mistrovství Evropy. To všechno jsou pro mě obrovsky inspirativní věci, abych toho mohl být součástí. Byla to moje vize, abych na sobě tak pracoval a mohl jednou trénovat klub, jako je Viktoria Plzeň," přidal někdejší záložník.

Do Viktorie si přivedl asistenta Mariána Zimena, videoanalytika a skauta Ladislava Kubalíka a kondičního specialistu Martina Kojnoka.

V realizačním týmu zůstal asistent Marek Bakoš, další Slovák gólman Matúš Kozáčik se po ukončení kariéry stal trenérem brankářů po Martinu Ticháčkovi. Ten společně s Vrbou a asistentem Zdeňkem Bečkou z Plzně odešli do bulharského Ludogorce Razgrad.

"Byl to zájem náš i klubu, aby Marek byl součástí realizačního týmu. Já jsem za to velmi rád. Jednak jsme spolu něco prožili jako hráči, ale vím, že se jedná o velmi populárního a charakterně silného člověka, a to je pro mě podstatné," konstatoval Guľa.

"S Matúšem jsme počítali jako s brankářem, ale jeho rozhodnutí jít s námi do společného projektu mě velmi potěšilo. Matúš je také obrovský profesionál, něco ve Viktorce zažil, má tu úžasné renomé a velmi silný vztah s hráči. Také lidsky je na vysoké úrovni. Proto se těším i na tuto spolupráci," dodal trenér.