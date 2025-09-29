Plzeň je bez kouče, Koubek po neúspěších a blamáži s nováčkem skončil. Přijde Hyský?

"Po nepovedeném utkání se Zlínem, které bylo pro nás všechny i naše fanoušky velkým zklamáním, jsme společně s trenérem dlouho vedli diskuzi. Došli jsme společně k závěru, že mužstvo potřebuje okamžitě nový impulz a vzájemně se dohodli, že ukončíme spolupráci," uvedl generální ředitel a předseda představenstva Viktorie Adolf Šádek.
Vedení ambiciózního klubu, který v minulém týdnu převzal nový movitý majitel Michal Strnad, jeden z nejbohatších Čechů, sáhlo k razantnímu kroku a jako první v tomto ligovém ročníku mění trenéra. Nejvyšší soutěž přichází o nejstaršího kouče.
Koubkovi se stala osudnou série neúspěchů. Nejprve podlehla Viktoria v ligovém šlágru Spartě, ač vedla, ve čtvrtek pak jen remizovala 1:1 v Budapešti s Ferencvárosem, když si vyrovnávací gól nechala dát od oslabeného soupeře z poslední akce. A v neděli podlehli Západočeši doma 0:1 Zlínu.
"Nic neřeším a soustředím se na svoji práci. Tlak je vždy. Byl, i když se dařilo. Teď se nedaří, tlak se samozřejmě určitě bude stupňovat. Ale já jsem v pozici, že tlaku nepodléhám," prohlásil Koubek právě po blamáži s nováčkem.
Plzeň je v tabulce pátá, z deseti kol má čtyři výhry a po třech remízách a prohrách. Na vedoucí Spartu ztrácí už deset bodů.
"Logicky nejsme spokojeni s výsledky především v ligové soutěži, kde jsme během 10 kol poztráceli zbytečně moc bodů. Bohužel v posledních zápasech to ani herně nebylo ideální. Proto jsme se v rámci sportovního úseku shodli na nutnosti řešení," dodal Šádek.
Koubek měl přitom po trápení se Zlínem chuť pokračovat. "Atmosféru určitě špatnou nemáme. Že bychom se nějak hroutili nebo něco takového, to určitě ne. Pracujeme každý den, určitě to chceme změnit," doplnil.
Další práce s Plzní se však už bude týkat jiného trenéra. Spolu s Koubkem opustil plzeňskou lavičku i Jan Trousil.
Mužstvo dočasně převzal další z asistentů Marek Bakoš, jemuž bude pomáhat Zdeněk Bečka. Mužstvo by měli vést ve zbylých dvou zápasech do říjnové reprezentační přestávky.
Už ve čtvrtek Viktoria ve druhém kole Evropské ligy přivítá Malmö, v neděli nastoupí v domácí soutěži proti Hradci Králové.
Vedení klubu zároveň podle všeho velmi intenzivně jedná o novém trenérovi. Spekuluje se, že se Západočeši zajímají především o kouče Martina Hyského, jenž má úspěchy s Karvinou.
Koubek, který v roce 2015 dovedl Viktorii k ligovému titulu, se vrátil na lavičku mužstva předloni v létě. Tým převzal již potřetí. V uplynulých dvou sezonách se mu s plzeňským celkem mimořádně dařilo v evropských pohárech.
Vloni Západočeši postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhli na své maximum v soutěžích UEFA, letos na jaře došli do osmifinále silnější Evropské ligy. V domácí lize pod Koubkem v minulých dvou sezonách skončil tým nejprve třetí a poté druhý.
"Miroslavu Koubkovi patří velké poděkování za to, co s týmem za dva roky dokázal. Především na obě evropské jízdy budeme všichni dlouho vzpomínat, byly to krásné zážitky. Přeji tedy jemu i Honzovi Trousilovi jen to nejlepší a vždy je u nás na stadionu rádi uvidíme," řekl Šádek.
Koubek zdůraznil, že se s Viktorií rozchází v dobrém. Předloni původně přišel do Plzně jen na rok, s vedením ale díky úspěchům dvakrát prodloužil smlouvu.
"Sám jsem se po příchodu do klubu označil za jakéhosi přechodného trenéra. Nakonec jsme společně ušli takřka dva a půl roku, to už je slušná porce. Zažili jsme nádherné věci. Na ty evropské večery nejde zapomenout, dokázali jsme se měřit s velikány jako Frankfurt, Manchester United, Bilbao, Fiorentina nebo Lazio Řím," připomněl Koubek.
"Rozcházíme se jako přátelé. Opomenout nemohu ani skvělé fanoušky, kteří mi po celou dobu vyjadřovali velkou podporu. K fotbalu ale patří i horší období. Já však věřím, že jej kluci brzy překonají a vrátí se na vítěznou vlnu," uvedl vítěz ankety FAČR o nejlepšího českého trenéra za rok 2024.