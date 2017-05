Plzeň proti Mladé Boleslavi zachránila alespoň remízu, titul se ale Viktorii vzdálil

AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

Michael Krmenčík dal dvě branky, ale na vítězství to nestačilo. | Foto: Tomáš Liška

Plzeň prohrávala doma s Mladou Boleslaví už o tři branky, ale nakonec Viktoria vydřela alespoň bod za remízu 3:3. Západočechy může ale domácí ztráta dvou bodů hodně mrzet. Slavia se může dvě kola před koncem dostat do čtyřbodového trháku v čele ligové tabulky.

Plzeň - Fotbalisté Plzně navzdory drtivému závěru v 28. ligovém kole s Mladou Boleslaví jen remizovali 3:3 a výrazně se jim vzdálila obhajoba titulu. Viktoria zůstala na druhém místě tabulky, a pokud Slavia v sobotu porazí doma Duklu, budou Západočeši na Pražany ztrácet dva zápasy před koncem sezony už čtyři body.

Mladá Boleslav je čtvrtá s náskokem pěti bodů na Teplice, které mají utkání k dobru. Hosté vedli v Plzni po gólech Rusa Vladislava Ljovina, Jana Kysely a Adama Jánoše v 65. minutě 3:0, ale poté se dvakrát trefil střídající Michael Krmenčík a v nastavení srovnal Lukáš Hejda.

"V titul stále věřím, musí se v něj věřit až do posledního kola. Máme před sebou ještě dvě kola, Slavia hraje ještě tři zápasy. Fotbal je takový, že se může stát cokoliv," uvedl plzeňský trenér Zdeněk Bečka.

Plzeň nastoupila bez dvou opor: zraněného brankáře Kozáčika a nemocného Limberského, místo nichž dostali šanci gólman Bolek a bek Janža. Viktoria začala aktivně, ale větší šanci si až na Hejdovu hlavičku v úvodu nevytvořila. "Měl jsem to trošku v záklonu. Kluci říkali, že byli líp postavení a měl jsem to pouštět. Ale už s tím nic neudělám," řekl Hejda.

Naopak Boleslav hned ze své první možnosti v 17. minutě otevřela skóre. Janža odvrátil Marešův přízemní centr jen těsně za vápno, kde byl volný Ljovin a proti jeho technické a umístěné střele k tyči se Bolek natahoval marně. Ruský záložník se dočkal první trefy v české lize.

Pilař i Krmenčík hru oživili

Hosté chvílemi bránili v jedenácti lidech a Plzeň se proti zformované obraně těžko prosazovala. Až v 41. minutě se uvolnil Hořava a technickou ranou šajtlí těsně minul. Za tři minuty nacentroval do vápna Hubník a proti Petrželově hlavičce se vytáhl gólman Vejmola. Následně se domácí marně dožadovali penalty po zákroku Jánoše na Ivanschitze.

Plzeňský trenér Bečka o poločase hned dvakrát střídal, Pilař nahradil Kopice a Krmenčík Ivanschitze. Právě Pilař v 52. minutě kolmicí vysunul Krmenčíka, ale ten v úniku trefil jen brankáře Vejmolu.

"Trošku mi to připomíná, jak jsem šel sám na bránu na Spartě. Vzal jsem to tentokrát jinak. Říkal jsem si, že nějaká šance ještě přijde. Přišly dokonce dvě," uvedl Krmenčík.

Místo vyrovnání v 58. minutě přidala pojistku Boleslav a znovu jí ke gólu pomohla domácí defenziva. Matějů nepochopitelně odvrátil vysoký míč na hranici malého vápna, kam si naběhl Kysela a nabídnutou šanci zužitkoval střelou k tyči. Hostující obránce skóroval v lize po více než třech letech. "Sám nevím, co Alešovi Matějů v tu chvíli blesklo hlavou. Budu se ho muset zeptat," podotkl Bečka.

Boleslav byla ve Štruncových sadech neskutečně efektivní a z další šance přidala třetí gól, když se v 65. minutě křížnou ranou prosadil Jánoš. Hned za dvě minuty domácí snížili. Po centru střídajícího Hájka se hlavou k tyči prosadil Krmenčík a skóroval téměř po měsíci.

"To byla rozhodující pětiminutovka utkání, trestuhodně jsme inkasovali na 3:1. Potřebujete přežít pětiminutovku po gólu na 3:0, abychom soupeře nepustili do kontaktního gólu," řekl mladoboleslavský kouč Martin Svědík.

Viktoria se nadechla k velkému náporu a v 79. minutě už to bylo jen o gól. Na křížný balon si naběhl Petržela a jeho centr do vápna uklidil z první do sítě svou druhou brankou v utkání Krmenčík.

Plzeň pokračovala v drtivém náporu a v první minutě nastavení jej proměnila ve vyrovnání, když se z otočky trefil k tyči stoper Hejda. Druhou remízu po sobě a třetí bodovou ztrátu z posledních čtyř kol už ale Viktoria neodvrátila. Naopak Boleslav v lize posedmé za sebou neprohrála.

"Po gólu na 1:3 Plzeň vycítila šanci, má kvalitní hráče a vše vsadila na útočnou fázi. Nám trošku došly síly, navíc jsme špatně bránili v šestnáctce. Takhle špatně jako v posledních 30 minutách nám stopeři snad ještě nehráli, všechny góly jsme dostali po centrech," řekl Svědík. "Před zápasem bychom byli s remízou spokojeni, ale když vedete 3:0 a skončí to 3:3, nemůžeme být spokojeni," dodal hostující trenér.

Fotbalová ePojisteni.cz liga - 28. kolo:

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 3:3 (0:1)

Branky: 66. a 79. Krmenčík, 90.+1 Hejda - 17. Ljovin, 58. Kysela, 65. Jánoš. Rozhodčí: Proske - Koval, Kříž. ŽK: Mareš, Vejmola, Čmovš, Přikryl (všichni Mladá Boleslav). Diváci: 10.488.

Plzeň: Bolek - Matějů, Hejda, Hubník, Janža (63. Hájek) - Hořava, Hrošovský - Petržela, Ivanschitz (46. Krmenčík), Kopic (46. Pilař) - Bakoš. Trenér: Bečka.

Mladá Boleslav: Vejmola - Kysela (82. Pauschek), Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin - Jánoš, Přikryl, Mareš (89. Mebrahtu) - Železník (77. Čmovš). Trenér: Svědík.

