Plzeň porazila Bohemians a poskočila na šesté místo, hosté nedali penaltu

Tisíce odpůrců vojenského převratu v Barmě v neděli vyrazily na protestní pochody v několika městech po celé zemi. V největším městě Rangúnu se tisíce lidí shromáždily na dvou místech a skandovaly slogany. Desítky tisíc lidí se sešly k pokojnému protestu v druhém největším městě Mandalaj, kde armáda v sobotu zabila dva protestující. Ve městě Myisťina na severu, kde bylo v posledních dnech zaznamenáno několik střetů, lidé položili za mrtvé demonstranty květiny. Davy lidí se sešly k pochodům také v dalších městech.

Armáda 1. února svrhla vládu vedenou Do Aun Schan Su Ťij a zabránila tomu, aby se sešel parlament zvolený loni v listopadových volbách. Do demonstrací se od té doby zapojují desítky tisíc lidí a armádě se nedaří demonstrace proti puči a zadržení vůdkyně a dalších politiků potlačit, a to ani příslibem nových voleb.