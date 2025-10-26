Česká liga

Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem

Fotbalisté Plzně ve 13. kole první ligy porazili doma Ostravu 2:0. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu a pojistku přidal v nastavení Amar Memič. Západočeši navázali na čtvrteční vítězství 2:1 na stadionu AS Řím v Evropské lize, vyhráli také třetí soutěžní zápas pod novým trenérem Martinem Hyským a vrátili se na čtvrté místo tabulky.
Martin Jedlička
Foto: Reuters

Hyský udělal pět změn v základní sestavě oproti utkání v Římě, šanci dostali Havel, Markovič, Doski, Zeljkovič a Kabongo. Viktorii stále scházel zraněný kapitán Vydra. Kouč Baníku Galásek zamíchal se zahajovací jedenáctkou dokonce na sedmi postech, do branky se vrátila gólmanská jednička Holec. Domácí v rámci projektu Plzeň září pro legendy neměli na zádech svá příjmení a místo nich na dresech nesli jména vybraných osobností ze západočeské metropole.

Slezané vstoupili do utkání aktivně a v první půli drželi se západočeským favoritem krok. Domácí se jen pozvolna dostávali do tempa, za polovinou úvodního dějství ale otevřeli skóre. Zeljkovič poslal z levé strany centr do vápna a Adu hlavičkou lehce prodloužil balon k zadní tyči. Ghanský útočník navázal na vítězný gól z Říma a v ligové sezoně skóroval počtvrté.

Za necelé tři minuty mohl odpovědět Almási, Jedličku ale z dobré pozice okolo penalty nepřekonal. Plzeňský gólman vyrazil i Frýdkovu ránu z 33. minuty. Už v nastavení první půle Zeljkovič na zadní tyči hlavičkou balon do sítě nenasměroval.

Po změně stran se Západočeši snažili kontrolovat náskok, po hodině hry se ale až příliš zatáhli a Baník po prostřídání začal hrozit. V 69. minutě měl velkou šanci Planka, kterého vychytal Jedlička. V 85. minutě na centr z pravé strany na malém vápně těsně nedosáhl střídající Havran.

Nejblíže k vyrovnání byli Slezané už v nastavení, centr z levé strany prodloužil střídající Zlatohlávek, Viktorii ale zákrokem zápasu podržel Jedlička. Z protiútoku navíc našel Souaré nákopem volného Memiče a ten po sólu poslal míč do prázdné branky. Gólman Holec se již nestihl vrátit poté, co se vydal podpořit ofenzivní snahu spoluhráčů.

Plzeň zdolala Ostravu po dvou domácích porážkách ze závěru minulé sezony. Západočeši v nejvyšší soutěži na vlastním stadionu zvítězili po dvou zápasech. Baník si připsal už sedmou prohru v ligovém ročníku.

13. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 2:0 (1:0)

Branky: 24. Adu, 90.+3 Memič. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Kříž - J. Beneš (video). ŽK: Kabongo, Zeljkovič, Adu - Pojezný, Frydrych, Holec. Diváci: 10.086.

Plzeň: Jedlička - Havel (84. Paluska), Markovič, Dweh, Doski - Červ (77. Valenta), Zeljkovič (46. Spáčil) - Memič, Kabongo (46. Durosinmi), Ladra (77. Souaré) - Adu. Trenér: Hyský.

Ostrava: Holec - Bewene, Frydrych, Pojezný, Šehič - Kričfaluši (79. Zlatohlávek) - Owusu (60. Havran), Planka (79. Buchta), Boula, Frýdek (68. Jaroň) - Almási (60. Pira). Trenér: Galásek.

Tabulka:

1. Jablonec nad Nisou 13 8 4 1 18:8 28
2. Slavia 13 7 6 0 22:8 27
3. Sparta 12 8 3 1 23:11 27
4. Plzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. Olomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. Zlín 13 5 5 3 16:14 20
7. Karviná 13 6 1 6 22:19 19
8. Liberec 13 4 5 4 16:16 17
9. Hradec Králové 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians 1905 12 4 4 4 10:12 16
11. Teplice 13 2 5 6 13:19 11
12. Dukla 13 2 5 6 9:17 11
13. Pardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. Ostrava 13 2 4 7 8:16 10
15. Mladá Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. Slovácko 13 1 5 7 6:14 8
 
