Plzeň cítí velkou křivdu. Odteď hlídám, že se takhle píská všechno, zlobil se Kováč

Trenér fotbalistů Plzně Radoslav Kováč nechtěl po smolné porážce 1:2 ve šlágru 9. ligového kola na Slavii příliš rozebírat, zda s týmem po inkasovaném gólu z opakované penalty v jedenácté minutě nastavení cítí velkou křivdu.
Šestačtyřicetiletý kouč je každopádně zvědavý, zda budou všichni rozhodčí do konce sezony při pokutových kopech stejně důsledně hlídat předčasné vběhnutí hráčů do vápna.
Kováč zároveň na tiskové konferenci považoval za příliš přísné vyloučení trenéra brankářů Matúše Kozáčika, sudí Stanislav Volek podle něj mohl mít více citu.
Viktoria v Edenu držela s favoritem krok a mířila k překvapivé remíze. Sudí Volek ale v sedmé minutě po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil penaltu za zákrok Merchase Doskiho ve vápně.
Exekutor Tomáš Chorý trefil jen tyč, asistent u videa nicméně odhalil, že hostující hráč vběhl do vápna dříve a bývalý plzeňský kanonýr z druhého pokutového kopu v jedenácté minutě nastavení již nezaváhal.
„Samozřejmě zákrok od Doskiho zbytečný, to si můžeme říct na rovinu. Křivda? Jsem zvědavý a já to teď budu hlídat až do konce (sezony), jestli to budou pískat takhle všechno, jak to bylo dnes,“ prohlásil Kováč.
Po gólu na 2:1 ještě na opačné straně plzeňský Lukáš Červ reklamoval přišlápnutí ve vápně, ale Volek nechal hru pokračovat.
„Nechci hodnotit rozhodčího, protože stejně to už nevrátíme. Doski dal šanci rozhodčímu. Jednoznačně měl protihráče vykrokovat, tam nic nehrozilo. Musí se z toho poučit,“ řekl Kováč.
„Na druhé straně na Červuse (Červa) jsem to ještě neviděl a neviděl jsem ani tu situaci před opakovanou penaltou. Ale pokud v 98. nebo kolikáté minutě takhle opakujete penaltu, je to samozřejmě pro nás složitý okamžik,“ poznamenal Kováč.
Před opakovanou penaltu udělil Volek červenou kartu trenérovi gólmanů Viktorie Kozáčikovi.
Bývalý slovenský reprezentant podle sudího od lavičky protestoval slovy: „Je.e vám k...a, jste se po...li“. Kováč by od rozhodčího očekával vzhledem ke krutému verdiktu více shovívavosti.
„Já jsem u toho byl, tam nepadlo nic agresivního a velmi sprostého. Samozřejmě ta křivda tam byla, to je jasné, ale nebylo to tak, že by byl tolik vulgární. Sám (Kozáčik) se tomu podivoval. Samozřejmě my jsme tu křivdu cítili, ale s tím už nic neuděláme,“ řekl Kováč.
„Myslím, že to ještě není úplně na červenou kartu. Říkají se věci, které jsou daleko horší. Je to na vyhodnocení rozhodčího, na jeho citu. Když prohrajete zápas takovým momentem, takovou penaltou, emoce tam samozřejmě jsou. I kdyby řekl, že se po...li, tak na to, co (rozhodčí) udělal, mohl být trošku citlivější,“ mínil bývalý český reprezentant.
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