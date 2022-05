Plzeň byla mašina, prohlásil zklamaný Trpišovský. V létě čeká dva odchody

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský byl po remíze 1:1 v Ostravě zklamaný, že jeho svěřenci už v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul ztratili šanci stát se počtvrté za sebou českými mistry. Podle kouče utrpěli Pražané především v jarní části sezony příliš mnoho ztrát. Nové šampiony z Plzně označil za mašinu.

"Po podzimní části jsme ztratili body v hodně zápasech, teď už to byla spíše jen dohra celé situace. Ztrát bylo hodně, v Karviné, v Liberci, dvě remízy s Plzní, prohra s Hradcem. Ztrát na jaře bylo hrozně moc, to nás dostalo do téhle situace, která je samozřejmě plná zklamání," citoval Trpišovského klubový web.

Mrzí ho, že Slavia v nedělním závěrečném utkání sezony v pražském derby proti Spartě už bude bez šance na titul. "Zápas s Baníkem jsme chtěli zvládnout, aby do konce bylo o co hrát. V neděli samozřejmě budeme mít o co hrát, naději na titul jsme ale chtěli udržet až do konce. To se nám tím výsledkem tady nepodařilo, takže jsme samozřejmě zklamaní," uvedl Trpišovský.

Slávisté mají před posledním kolem nadstavby nedostižnou čtyřbodovou ztrátu na první Viktorii, která porazila nováčka Hradec Králové v jeho mladoboleslavském azylu 2:0. "Plzeň letos zvládla tolik takových zápasů, že naděje sice vždycky je, ale oni zkrátka byli mašina. Nedostávali góly, vždy nějaké dali," řekl šestačtyřicetiletý trenér.

"Ze čtyř zápasů v nadstavbě jsme ale vyhráli jediný, to nás dostalo do situace, v jaké jsme. To, že Hradec přišel o tři hráče, včetně nemocného Vašulína, pro ně samozřejmě bylo hodně nepříjemné, muselo to pro ně být s Plzní složité," přidal Trpišovský, jehož mužstvo naopak s "Votroky" v Boleslavi na úvod nadstavby překvapivě prohrálo 3:4.

Podle slávistického kouče letní plány Pražanů zásadně neovlivní to, že v nejvyšší soutěži obsadí druhé místo. "Moc se to nezmění. Čekala by nás předkola, naplánované jsou dva odchody, které asi dopadnou. Situaci to moc měnit nebude. Otázka je, co se bude dít na přestupovém trhu, jestli bude zájem o hráče, u kterých to třeba nečekáme, a jestli naopak přijdou někteří, které máme rozjednané," přemítal Trpišovský.

"Jsou dva hráči, kterým končí smlouvy, to také bude téma, jestli budou, nebo nebudou pokračovat. To všechno to bude ovlivňovat, těch věcí, které se musí řešit, je více. Druhé místo ale na skladbu kádru vliv mít nebude," prohlásil bývalý trenér Žižkova nebo Liberce.

Podle spekulací médií by Slavii mohl po sezoně opustit klíčový krajní obránce Alexander Bah, naopak od hlavního rivala Sparty by po vypršení smlouvy mohl přijít útočník Matěj Pulkrab. "Nechci kategoricky říkat, že Alex odejde. Je to hráč, který přerostl českou ligu a je o něj zájem. Připravujeme se na to, že přestoupí. Nikdy ale není nic jistého. Uvidíme, co se stane. Pulkrab bude v létě volný hráč, rozhodnutí bude záležet na něm. Už jsme ho trénovali, vápnový útočník nám schází, v Česku jich moc není," konstatoval Trpišovský.