Plzeň bude znovu trénovat Vrba, upsal se na tři roky

před 9 minutami

Pavel Vrba se po třech a půl letech vrátí na lavičku fotbalové Plzně. Klub povede od nové sezony.

Plzeň - Fotbalisty Plzně bude od nové sezony trénovat Pavel Vrba. Bývalý reprezentační kouč se vrací po třech a půl letech do klubu, se kterým získal dva mistrovské tituly a dvakrát postoupil do Ligy mistrů. Dnes podepsal s vedením Viktorie smlouvu na tři roky. V létě nahradí dosavadního kouče Zdeňka Bečku, který by měl v Plzni pokračovat stejně jako jeho asistent Pavel Horváth. Prvním asistentem Vrby bude bývalý manažer reprezentace Dušan Fitzel.

Třiapadesátiletý Vrba působil v Plzni v letech 2008 až 2013 a pomohl z Viktorie vybudovat elitní český klub, který v posledních šesti sezonách získal čtyři tituly. U prvních dvou byl právě Vrba. V prosinci 2013 zamířil k národnímu týmu, se kterým postoupil na mistrovství Evropy 2016.

Po šampionátu přijal nabídku ruské Machačkaly, kde vydržel půl roku. Po změně majitele, který nastolil úsporná opatření, však v dagestánském celku v prosinci skončil. Od té doby byl bez angažmá. Zájem o něj projevovala pražská Sparta, spekulovalo se o nabídkách z Ruska a Polska, nakonec se ale Vrba rozhodl vrátit na místo, kde prožil nejúspěšnější část své kariéry.

Vrba patří mezi nejúspěšnější české kouče. Na kontě má šest ocenění pro trenéra roku v rámci ankety Fotbalista roku. Dříve působil také v Baníku Ostrava, u mládežnických reprezentací, v Přerově, Púchově a Žilině, se kterou získal slovenský titul.

