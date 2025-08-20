Česká liga

Návrat ofenzivní hvězdy. V Baníku věří, že Plavšič klubu znovu pomůže

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Srbský fotbalista Srdjan Plavšič se vrací do Ostravy. Baník získal devětadvacetiletého ofenzivního hráče na hostování z klubu polského vicemistra Raków Čenstochová, uvedl to na svém webu. Bývalý hráč Sparty a Slavie působil v Polsku po odchodu z Ostravy od léta 2023.
Srdjan Plavšič v dresu Baníku Ostrava
Srdjan Plavšič v dresu Baníku Ostrava | Foto: ČTK

Rodák z Nového Sadu do Baníku přichází na hostování do konce aktuální sezony, po které mu v Rakówu skončí smlouva. Ostravští nyní finišují s dotažením všech administrativních náležitostí.

Ofenzivně naladěný srbský driblér prožil na přelomu let 2022 a 2023 v dresu Baníku nejlepší zahraniční sezonu v dosavadní kariéře. I s domácím pohárem zaznamenal v 27 zápasech pět gólů a sedm asistencí a fanoušky bavil průniky z křídla, tahem na bránu, kličkami.

"Věříme, že tyto atributy hry v něm stále jsou a že nám znovu pomůže. Nebylo to vůbec jednoduché ho sem přivést, stálo to mnoho úsilí a jednání, ale cítíme, že kádr potřebujeme posílit. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo," řekl šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.

"Srki už tehdy v Ostravě výborně zapadl do našeho prostředí, fanoušci ho přijali za svého a na hřišti navíc dlouhodobě ukazoval kvalitu a rozdílovost. Důležité bylo, že i on chtěl do Baníku znovu jít. Přejeme si, aby to spojení fungovalo stejně jako před necelými třemi lety," dodal Mikloško.

Před příchodem do Ostravy oblékal Plavšič dresy Sparty a Slavie, v české lize má bilanci 127 odehraných zápasů a 13 gólů. V Čenstochové ztratil místo v sestavě, pět posledních utkání proseděl jen na lavičce.

Baník je krok od Konferenční ligy, v cestě do hlavní fáze mu ve 4. předkole stojí lídr slovinské ligy Celje.

Související

Plzeň si spravila chuť, v Boleslavi rozjela bláznivý kolotoč. Posila slaví hattrick

Mladá Boleslav - Plzeň (Denis Višinský)
 
Mohlo by vás zajímat

Plzeň si spravila chuť, v Boleslavi rozjela bláznivý kolotoč. Posila slaví hattrick

Plzeň si spravila chuť, v Boleslavi rozjela bláznivý kolotoč. Posila slaví hattrick

Fukal: Z talentu nejlepšího střelce mělo vzejít víc. Sparta má do pohody ještě daleko

Fukal: Z talentu nejlepšího střelce mělo vzejít víc. Sparta má do pohody ještě daleko

Rouček poškodil Slavii, nenařídil pro ni penaltu. VAR prý ale nezasáhl správně

Rouček poškodil Slavii, nenařídil pro ni penaltu. VAR prý ale nezasáhl správně

Sparta v Liberci rychle vedla, pak jí opět pomohla dlouhá přesilovka

Sparta v Liberci rychle vedla, pak jí opět pomohla dlouhá přesilovka
Chance Liga Fotbal sport Obsah Srdjan Plavšič FC Baník Ostrava

Právě se děje

před 11 minutami
Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání
Zahraničí

Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Musk oznámil záměr založit politickou stranu po červnové rozepři s prezidentem USA Donaldem Trumpem.
před 12 minutami

Čtvrtkařka Manuel ukončila kvůli zranění atletickou sezonu

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel kvůli zranění zadního stehenního svalu ukončila atletickou sezonu. Dvacetiletá sprinterka to oznámila v prohlášení před víkendovým domácím mistrovstvím v…
Přečíst zprávu
před 30 minutami
Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty
10:37
Domácí

Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty

"Děláme všechno pro to, abychom Andreje Babiše nejen dohnali, ale abychom ukázali všem rizika jeho možného vládnutí," sdělil Aktuálně.cz Martin Kupka.
Aktualizováno před 41 minutami
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání
Zahraničí

ŽIVĚ
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Čínská elektrická senzace začne prodávat v Evropě. Xiaomi mezitím dál prodělává
Auto

Čínská elektrická senzace začne prodávat v Evropě. Xiaomi mezitím dál prodělává

Evropa zná termín, kdy se dočká elektromobilů čínské značky Xiaomi. Ta nadále na každém autě prodělává.
před 1 hodinou
Vážil přes 100 kilo, šikanu zažil i od trenéra. Příběh chlapce, který se vzepřel
Ostatní sporty

Vážil přes 100 kilo, šikanu zažil i od trenéra. Příběh chlapce, který se vzepřel

Když mu bylo čtrnáct let, postavil se před svou rodinu a rozhodným hlasem prohlásil: "Už nechci být tlustý. Chci být zdravý."
před 1 hodinou
Magazín

Soudruzi se šeredně zmýlili. Beton v Praze není symbolem režimu, ale odvahy a svobody

Soudruzi se šeredně zmýlili. Beton v Praze není symbolem režimu, ale odvahy a svobody
Prohlédnout si 31 fotografií
Kotva: Obchodní dům Kotva od Věry Machoninové. Symbol brutalismu v Praze a rozvoje města v 70. letech. Nyní prochází kompletní rekonstrukcí na prémiový dům obchodu a služeb.
Metro A: Jedna z ikon pražské architektury 70. let, první úseky trasy metra A s charakteristickými hliníkovými výlisky.
Další zprávy