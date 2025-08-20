Návrat ofenzivní hvězdy. V Baníku věří, že Plavšič klubu znovu pomůže

Rodák z Nového Sadu do Baníku přichází na hostování do konce aktuální sezony, po které mu v Rakówu skončí smlouva. Ostravští nyní finišují s dotažením všech administrativních náležitostí.
Ofenzivně naladěný srbský driblér prožil na přelomu let 2022 a 2023 v dresu Baníku nejlepší zahraniční sezonu v dosavadní kariéře. I s domácím pohárem zaznamenal v 27 zápasech pět gólů a sedm asistencí a fanoušky bavil průniky z křídla, tahem na bránu, kličkami.
"Věříme, že tyto atributy hry v něm stále jsou a že nám znovu pomůže. Nebylo to vůbec jednoduché ho sem přivést, stálo to mnoho úsilí a jednání, ale cítíme, že kádr potřebujeme posílit. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo," řekl šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.
"Srki už tehdy v Ostravě výborně zapadl do našeho prostředí, fanoušci ho přijali za svého a na hřišti navíc dlouhodobě ukazoval kvalitu a rozdílovost. Důležité bylo, že i on chtěl do Baníku znovu jít. Přejeme si, aby to spojení fungovalo stejně jako před necelými třemi lety," dodal Mikloško.
Před příchodem do Ostravy oblékal Plavšič dresy Sparty a Slavie, v české lize má bilanci 127 odehraných zápasů a 13 gólů. V Čenstochové ztratil místo v sestavě, pět posledních utkání proseděl jen na lavičce.
Baník je krok od Konferenční ligy, v cestě do hlavní fáze mu ve 4. předkole stojí lídr slovinské ligy Celje.