"Pevně věřím v Tecla." Kouč Slavie potvrdil, že už dalšího útočníka neshání

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský během zimní přestávky neočekává další velké pohyby v kádru Pražanů.

Podle kouče budou změny spíš jen kosmetické, i když v případě výjimečné nabídky nevyloučil odchod některé opory do zahraničí. Obhájci mistrovského titulu také usilují o olomouckého obránce Davida Zimu.

Slavia v lednu zatím pustila kapitána a útočníka Milana Škodu do Rizesporu, záložník Josef Hušbauer odešel do druholigových Drážďan na hostování. Nizozemského útočníka Micka van Burena si vypůjčil Haag a slovenského středopolaře Jakuba Hromadu zase Liberec.

"Červenobílí" koupili záložníka Patrika Hellebranda ze Slovácka, předtím vršovický klub uplatnil opci na defenzivního univerzála Ladislava Takácse z Mladé Boleslavi.

Lídři tabulky absolvovali kondiční soustředění ve Španělsku a chystají se na herní kemp v Portugalsku, před nímž podle Trpišovského k velkým změnám nedojde.

"Snad jen k nějakým kosmetickým. Může do toho vstoupit nějaké zranění, k čemuž ale, doufám, nedojde. Intenzivně usilujeme o Davida Zimu z Olomouce. Doufám, že se nám to podaří dotáhnout do konce, aby s námi mohl odletět do Portugalska. To je pro nás moc důležité," řekl slávistický trenér v rozhovoru pro klubový web.

"Třetí varianta, kdy by nastala změna, by byl případný odchod nějakého hráče do zahraničí. To je ovšem otázka na (sportovního ředitele) Honzu Nezmara. To riziko ale je, v Evropě končí přestupní okno různě a všichni si vzpomínáme na minulý rok, kdy Michael Ngadeu odlétal tam, zase se vracel zpět a nikdo nevěděl, co bude. Poslední dva tři dny se může stát cokoli, klidně může přijít taková nabídka, která tím vším totálně zahýbe. Já si ale myslím, že k tomu nedojde," doplnil Trpišovský.

Slávisté po 20 kolech suverénně vedou první ligu o 16 bodů před druhou Plzní. Protože už na podzim vypadli z evropských pohárů i MOL Cupu, čeká je ve druhé polovině ročníku už pouze 15 zápasů domácí soutěže včetně nadstavby.

"Chtěli bychom, aby nás bylo pro jarní část sezony dvacet plus brankáři. Je to i kvůli tomu, že máme na tento počet připravenou většinu cvičení, jsou tomu uzpůsobeny tréninky. Měli by v tom být i mladí hráči, kteří by s námi, jako to bylo v minulém roce u Valenty nebo Vlčka, absolvovali třeba půl roku a pak se přesunuli buď do užšího kádru, nebo by šli někam hostovat. Čili dvacet hráčů, z toho dva až tři mladíci a tři brankáři," přiblížil Trpišovský.

Do jara zřejmě Slavia půjde jen se dvěma klasickými útočníky Stanislavem Teclem a Júsufem Hilálem z Bahrajnu. "Uvidíme po Portugalsku. Bude důležité, aby oba útočníci byli zdraví, a pokud tomu tak bude, nepředpokládám nějaké změny. Je to ale fotbal, za týden se může na trhu objevit zajímavý hráč a budeme mluvit jinak. Teď ale vsadíme na dva hráče," konstatoval Trpišovský.

"Pevně věřím ve Standu Tecla, který se na jaře určitě vrátí ve formě, jakou měl v době, v níž došlo k tomu jeho nešťastnému zranění. Všechny testy a herní tréninky tomu nasvědčují. Myslím, že Standa je teď v nejlepším rozpoložení od zranění. Bude to náš starý dobrý Teclík. Navíc tu máme i Júsufa, kterému chceme dát prostor, aby ukázal, že na Slavii má," dodal třiačtyřicetiletý kouč.

Od léta počítá s chorvatským útočníkem Petarem Musou, který hostuje v Liberci.